Не исключено, что это только начало, ведь Илону Маску происходящее явно не по душе

Есть такая любопытная штука – как репутация. Согласимся, что большие деньги и время могут смыть даже самые крупные провалы, но бизнес старается по возможности не ввязываться в авантюры. Здесь всё не так просто, ведь мнение людей крайне переменчиво. Ещё вчера они вам аплодировали, когда вы сажали в тюрьму трансгендеров, а сегодня стоит только косо посмотреть в сторону лиц с нетрадиционной ориентацией, как вся карьера рухнет под откос. Практика отмены настолько сильна в США и Европе, что известные политики, актёры и другие медийные персонажи предпочитают как можно реже высказывать свою точку зрения. Ну а если выбора нет, то нужно делать шаблонные высказывания, что позволит избежать проблем с разгневанными фанатами или избирателями. Но бывает и так, что выбора просто нет, поэтому и возникают сложные ситуации, решение которых становится головной болью и может ощутимо сказаться на доходах.

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Как вы могли слышать, после начала СВО украинские военные начали получать оборудование для работы спутникового интернета Starlink. На начало 2023 году известно о 30 тысячах систем, которые так или иначе пересекли украинскую границу. Есть мнение, что реальное количество терминалов могло быть и выше, поскольку часть тарелок шла по серым каналам, а многие и вовсе завозятся частными лицами с целью перепродажи. Но если обычные жители Украины используют спутниковый интернет исключительно в собственных нуждах, военные явно не преследуют мирных инициатив. А между тем ключевым обязательством, указанным в пользовательском соглашении, считается мирный характер работы Starlink. Поскольку Илон Маск уже умудрился распродать свои терминалы миллионам людей по всему миру, то имидж для него крайне важен. Инвестиции в спутниковую группировку огромны, а значит рано или поздно потребуется не только вернуть вложения, но и начать зарабатывать. С подпорченным имиджем, когда все узнают о том, что Starlink используется для убийства, такое провернуть будет сложно. Если у вас есть время, то вы можете почитать западную прессу, где есть открытые опровержения того, что спутниковый интернет Илона Маска используется украинскими военными. Похоже, скрывать подобные акты стало невозможно, поэтому Гвинн Шотвелл, занимающая пост главы SpaceX, решила сделать несколько заявлений.

Прежде всего она констатировала, что использование спутникового интернета для проведения военных операций – это явное нарушение всех правил компании Starlink. Украинские военные не обращались по этому поводу к Илону Маску, планируя подобные акты по своему усмотрению. По словам главы компании, выделенный ресурс должен использоваться для гуманитарных целей. Это могут быть банки, школы, больницы и другие нужды мирного населения. При этом особенно тревожат факты использования Starlink для управления беспилотниками. Очевидно, что в данном случае речь идёт о нарушении правил SpaceX, поэтому было принято решение внести в программное обеспечение изменения, ограничивающие возможности спутникового интернета. Это значит, что Starlink больше не сможет обеспечивать работу дронов, ведущих слежку за российскими войсками, а также любых других летательных устройств, несущих оборудование для фотографирования или сброса бомб на позиции солдат РФ.

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Поскольку программное обеспечение Starlink отличается высокой надёжностью, можно предположить, что взломать ПО не получится. При этом Гвинн Шотвелл рассказала, что поддержание связи между украинскими военными никак не нарушает принципов работы спутникового интернета. Самое главное добиться, чтобы Starlink не использовался в наступательных целях, поскольку технологии компании не должны стать оружием в чужих руках. Нам кажется, что налицо прямое противоречие, ведь одной рукой Илон разрешает использовать спутниковый интернет украинским военным, ну а другой вводит ограничения. Напомним, ещё в 2022 году основатель Tesla хотел сбросить с себя балласт в виде работающего в Украине Starlink. В тот момент вмешались представители Белого дома, указавшие Маску его место в пищевой цепочке. Похоже, чем ближе выборы, и чем слабее позиция Байдена, тем более смелым станет позиция SpaceX. Не исключено, что незадолго перед президентскими выборами Starlink и вовсе перестанет работать в Украине.