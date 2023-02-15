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5 самых популярных видеокарт февраля в российской рознице – почему геймеры из РФ не покупают AMD
Чаще всего геймеры берут видеокарты среднего ценового сегмента NVIDIA
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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Бытует мнение, что видеокарты AMD уступают своим конкуренткам из NVIDIA. Блогеры рассказывают о нестабильных драйверах, уверяя читателей в том, что программное обеспечение настолько плохое, что игры превращаются в настоящий ад. Эксперты пытаются найти минусы даже там, где их нет, а каждые несколько лет в интернете можно увидеть любопытный аттракцион, во время которого все вокруг ищут недостатки в графических чипах нового поколения красной команды.

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Даже если видимых проблем нет, находятся умники, которым что-то привиделось или послышалось. Словом, всё как в пословице: «если очень захотеть, можно в космос улететь». Эксперты всех мастей находят искомое, а в итоге имидж AMD становится только хуже. Простой пример, десятки видеокарт GeForce RTX 4090 сгорели без видимой причины, но это никак не отразилось на мнении сообщества о надёжности NVIDIA. Но стоило только новой Radeon RX 7900 XTХ начать греться, как в сторону красных полетели камни. Фанаты Дженсена Хуанга тут же заявили, что именно этого они и ожидали, ну а у обычных геймеров не остаётся вариантов. Маркетологи, блогеры и эксперты давят со всех сторон, а в результате доля AMD снижается. Как всё это будет решать Лиза Су, пока неясно, ну а мы изучим, какие видеокарты чаще всего покупали российские геймеры в первой половине февраля.

Вы удивитесь, но самым популярным графическим чипом в Ситилинк стал GeForce RTX 2060 Super. Видеокарта вышла 4 года назад и кажется гостем из прошлого, но не всё так плохо. Если вы ещё не забыли, то около двух лет бушевал коронавирус, а разработчики игр не торопились выпускать новинки в прокат. Многие проекты задержались или были отменены, ну а в результате требования к новинкам выросли не очень сильно. Возможно, в ближайшие 2 года всё круто изменится, но пока GeForce RTX 2060 Super будет тянуть блокбастеры даже в 2К. Настройки графики снижайте на средние, ну а трассировка лучей и вовсе не обойдётся без технологии масштабирования. Для большинства геймеров такой видеокарты будет достаточно, ну а стоит такое удовольствие 31 тысячу рублей.

На втором месте GeForce RTX 3050. Нам кажется, что цена на эту видеокарту очень завышена, ведь ещё недавно она стоила 24 тысячи рубликов. Если вы готовы немного переплатить, то сможете получить 8 Гб видеопамяти, низкое энергопотребление и 128-битную шину. Если честно, то GeForce RTX 2060 Super не только быстрее, но и выгоднее, но многие просто не вдаются в подробности. Советуем разобраться в тестах, где всё это можно увидеть собственными глазами.

На третьем месте GeForce RTX 3060, за которую придётся выложить все 35 тысяч рублей. Скажем честно, что это дороговато, ведь перед нами видеокарта среднего ценового сегмента, а просят за неё, как чёрт за добрую душу. Многие российские геймеры полагают, что выбора всё равно нет, а ждать скидок при постоянно дешевеющем рубле не приходится. Изюминкой GeForce RTX 3060 можно назвать 12 Гб видеопамяти, что гарантирует вашей видеокарте длительный жизненный цикл. Судя по всему, ждать выхода GeForce RTX 4060 не приходится, ну а инсайдеры полагают, что новинка разочарует геймеров. Увы, но сегодня миром правит жадность, а Дженсен Хуанг не исключение.

На четвёртом месте GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта обладает внушительным запасом прочности, но совсем не укладывается в указанную цену. Ничего не поделать, пока курс рубля будет падать, видеокарта продолжат медленно дорожать. 40 тысяч – это недоступная для большинства геймеров сумма, поэтому и GeForce RTX 3060 Ti остаётся популярной, но не самой продаваемой в российской рознице.

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На следующей ступеньке застолбила место GeForce RTX 3070 Ti. Мы бы с большим удовольствием назвали эту видеокарту оптимальным выбором 2023 года для геймеров с мониторами 2К, но количество видеопамяти сильно подкачивает. Что поделать, сегодня 8 Гб вам точно хватит, но покупать GeForce RTX 3070 Ti с заделом на 4 года и больше мы бы не рекомендовали. Сегодня требования резко растут в 4К, а завтра это же случится и в 2К, ну а у вас на руках будет мощная GeForce RTX 3070 Ti, которая начнёт захлёбываться от нехватки видеопамяти.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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