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GeForce RTX 3070 Ti против GeForce RTX 4070 Ti - бесполезная переплата 25 000р в разрешении 2К
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Всю вторую половину 2022 года мы наблюдали за тем, как видеокарты дешевеют. В начале года за GeForce RTX 3080 просили 300 тысяч, после аппетиты снизились в 2 раза, но тут случилось резкое падение курса рубля, что привело к подорожанию геймерской продукции. Уже к лету за GeForce RTX 3080 стоила меньше 100 тысяч рублей, но многие любители компьютерных игр не хотели размениваться на старые видеокарты, ожидая с моря погоды от Дженсена Хуанга. Инсайдеры писали о том, что в рамках нового поколения случится двойной рывок производительности, а покупка старых флагманов не казалась хорошей идеей.

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К концу лета по всему миру начались масштабные скидки, а в какой-то момент даже в российской рознице были выгодные предложения. Мы вас постоянно предупреждали о нестабильности курса рубля, ну а сейчас впору констатировать, что так дёшево, как в начале декабря, видеокарты не стоили уже много лет. Вспоминать цены не будем, поскольку вернуть их не удастся, вот только есть и другая проблема, ведь майнинг может снова выйти из тени. Биткоин дорожает, а за ним и другие криптовалюты, ну а мы вас предупреждали, ведь завтра всегда может быть дороже, чем сегодня. 

Именно поэтому мы рассмотрим наиболее перспективные решения, которые может купить разумный геймер. Предлагаем остановиться на нескольких видеокартах, а начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Поскольку NVIDIA не спешит скидывать цены на настольную графику прошлого поколения, то сегодня купить такую видеокарту вы можете за 55 тысяч рублей. Для тех, кто владеет монитором с разрешением 2К, GeForce RTX 3070 Ti представляет собой чуть ли не идеальный выбор. Всё дело в том, что видеокарта будет тянуть любые игры, при этом стоит она не 150 тысяч, а всего 55. Согласимся, что для многих такая сумму неподъёмная, но энтузиасты или работающие геймеры могут эту видеокарту себе позволить. 

Месяц назад в розницу поступила новая GeForce RTX 4070 Ti. Прежде всего стоит учесть, что видеокарта примерно на 50% быстрее GeForce RTX 3070 Ti. Обязательно запомните, что заметить такую разницу вам удастся только в идеальных условиях, а это скоростной процессор за 50 тысяч рублей и дорогостоящая память DDR5. В случае, если у вас нет ничего из вышеперечисленного, то новинка будет опережать GeForce RTX 3070 Ti всего на 25-30% в зависимости от мощности процессора. Подумайте сами, стоит ли переплачивать 25 тысяч рублей, ведь графический чип прошлого поколения неплохо справляется с любыми играми в 2К. GeForce RTX 4070 Ti намного перспективнее, поскольку предлагает 16 Гб видеопамяти, но такая видеокарта в полной мере раскроется только в 4К, помните об этом.

Поскольку не все наши читатели могут себе позволить потратить на игры 55 тысяч рублей (не говоря уже о 80 тысячах), то будет правильным рассмотреть несколько менее дорогих решений. Например, вы можете купить GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта годится для 2К, но противопоказана тем, кто сделал глупость и купил монитор с разрешением 4К. Что поделать, маркетологи бывают убедительны, ну а GeForce RTX 3060 Ti имеет достаточно мощности, что бы тянуть все игры в 2К. Пожалуй, это единственная видеокарта NVIDIA за 40 тысяч, которая предлагает достаточно разумное соотношение между стоимостью и количеством кадров в секунду. 

Если с деньгами напряжёнка, то вашим последним шансом может стать GeForce RTX 3060. Помните, что вы экономите 10 тысяч рублей, но покупаете большой компромисс, получая 128-битную шину и весьма скромную производительность. Для 1080р хватит, а вот для запуска игр в 2К потребуется запускать технологию масштабирования DLSS. С GeForce RTX 3060 у вас не должно возникнуть проблем, поскольку перед вами пусть и не самая быстрая, но очень неплохая видеокарта. Гигантского потенциала не ждите, но и переживать о нехватке быстродействия точно не придётся.

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Дабы разбавить наш однообразный материал, предлагаем взглянуть на Radeon RX 6700. Видеокарта имеет любопытное позиционирование. Так, она чуть быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но стоит дешевле. Также у неё в наличии 10 Гб видеопамяти, что делает видеокарту AMD более привлекательной. Словом, подумать стоит, а значит не всегда нужно смотреть в сторону NVIDIA, ведь в последнее время Дженсен Хуанг не радует геймеров нормальными ценами.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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20:45
Вы несёте такую ерунду, потому что не владеете специальностью. Для примера: Крым, блэкаут, а ветряки в большей части остановлены хотя ветер есть - ну ка, спец, поясни почему.
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