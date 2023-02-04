Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Биткоин дорожает, майнеры поднимают головы, а фермеры снова могут раскупить все видеокарты
По мнению экспертов, криптозима подошла к концу, а значит не стоит исключать возвращения майнинга на видеокартах
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Ещё в 2020 году аналитики писали о том, что на нас надвигается экономический кризис. Началось всё с коронавируса, ну а американское правительство не придумало ничего лучше, как нарисовать 9 триллионов долларов, а после раздать их собственному населению. Львиную долю получили банки и другие финансовые структуры, но немалая часть досталась и обычным гражданам в виде пособий, помощи по безработицы и многих других выплат. Одним из самых очевидных результатов такой бездумной политики стал приток капитала на рынок полупроводников. Возник неожиданный дефицит, поскольку американские бомжи были готовы покупать новенькие смартфоны Apple по любой цене. В 2021 году к разграблению складов с полупроводниками подключились майнеры, а в результате пострадали не только геймеры, но и многие производители автомобилей. 

реклама

Так, какое-то время даже европейские компании вынуждены были выпускать машины без нескольких современных систем, поясняя это отсутствием чипов в продаже. Казалось, что 2022 год будет ещё веселее, поскольку майнеры и не собирались останавливаться, вот только случилось несколько событий, которые на какое-то время поставили крест на деятельности шахтёров. Прежде всего стоит отметить глобальную политическую напряжённость. Деньги не терпят революций, ну а на фоне приближения очередной большой войны финансовые круги планеты и вовсе начало штормить. Вот только всё это было только начало, поскольку экономическая нестабильность, спровоцированная масштабной эмиссией в США и ЕС, не могла пройти бесследно. Американская экономика начала демонстрировать отрицательную динамику, в результате чего регулятор пошёл на непопулярные шаги, начав повышать ключевую ставку. В первую очередь такое решение ударило по биржевому сектору, вместе с которым обрушились и криптовалюты. 

Тема слишком сложная, чтобы её можно было уместить в наш материал целиком, поэтому ограничимся тем, что были и другие причины наступления криптозимы. Например, Эфир неожиданно прогнал всех майнеров, что оказало негативное влияние на курс основных криптовалют. Биткоин опускался ниже 16 000 долларов, а за Эфир давали всего 800 баксов. Доходы фермеров резко обрушились, а многие крупные игроки, добывающие Биткоин, смогли выжить только благодаря тому, что продали почти все накопления криптовалюте. Но особенно сложно было тем, кто ранее копал Эфир на видеокартах. Большая часть шахтёров ринулась искать лучшей жизни на альткоинах, а в качестве самого популярного был выбран Ethereum Classic. Вот только указанные выше проблемы оказали настолько сильное влияние на рынок цифровых активов, что почти все майнеры начали уходить в минус. Проще говоря, добыча не позволяла даже покрыть расходы на розетку. Часть шахтёров отключила свои фермы, тогда как многие продолжали добычу, ожидая окончания криптозимы. 

Несколько дней назад состоялось очередное заседание ФРС США, в рамках которого ключевая ставка была повышена всего на 25 пунктов, что стало приятным сюрпризом для рынка. Ключевые биржевые индексы пошли вверх, а сними начал дорожать и Биткоин. Сегодня аналитики уверены, что криптозима завершилась, а курс цифрового золота продолжит расти. В следующий раз ФРС соберётся 22 марта, а аналитики полагают, что до этого момента Биткоин может разогнаться до 35 тысяч долларов. Для тех, кто купил себе немного монет, это хорошая новость, но куда тревожнее кажутся известия о подорожании Ethereum Classic. Именно эта криптовалюта взяла под свой кров крупные фермы, состоящие из сотен тысяч и миллионов видеокарт. Обратите внимание, что только за январь курс ETC с 18 тысяч поднялся до 23 тысяч. При этом Биткоин будет расти, а значит с ним продолжит дорожать и Ethereum Classic. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

На данный момент добыча криптовалты на видеокартах уже приносит прибыль. Особенно это касается тех регионов, где плата за электричество невысокая. Сегодня говорить о высоких доходах не приходится, вот только криптовалюты совсем недавно вышли из стадии затяжной криптозимы. Как только основные активы войдут в бычий тренд, мы увидим новые рекорды. Не исключено, что видеокарты снова станут популярны у майнеров, а геймерам стоит помнить о том, что криптолихорадка может вернуться в любой момент. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюты #биткоин
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В Иркутской психбольнице нашли нелегальную майнинговую ферму из 13 устройств
В 2022 году хакеры украли криптовалюты на 3 800 000 000 долларов США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
52
ВС РФ уничтожили хвалёный ЗРК NASAMS, а также очередную пусковую установку HIMARS
133
Создатель Dead Space похвалил авторов ремейка за качество продукта
1
«Ростех» отгрузил в войска первую в этом году новую партию боевых машин пехоты БМП-3
6
США советует Украине сдать Бахмут и ждать иностранное вооружение
17
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
177
Кто такой украинский миллиардер Игорь Коломойский, который стал очередной мишенью Зеленского
5
AMD Ryzen 9 7845HX показал 90% преимущество над 6900HX в многоядерном тесте PassMark
9
Армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер»
43
25 недорогих смартфонов Xiaomi серии Redmi Note получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в марте 2023г
+
Международный валютный фонд прогнозирует победу России в экономическом противостоянии
13
Новая геймерская мышка Razer Viper Mini Signature Edition за $280 будет весить всего 49 грамм
4
Сообщество фанатов победило — старая открытая лицензия на D&D не будет отменена
+
RTX 4090 выдает в Cyberpunk 2077 120 кадров в секунду в 4K с Psycho RT при включении DLSS 3 и FG
19
"Из подвалов невозможно выйти" - украинские военнослужащие жалуются на тяжелую оборону Бахмута
7
ChatGPT стало самым быстрорастущим приложением в истории
+
Число британских детей, госпитализированных из-за вейпинга, за год увеличилось в четыре раза
5
Кусок меди весом 4 кг успешно охлаждает процессор Core i9
19
За считанные дни до начала действия потолка цен на энергоносители споры в ЕС продолжаются
+
Подготовка пилотов F-16 занимает почти три года — в Британии объяснили, почему передача истребителей Украине не имеет смысла
+

Популярные статьи

Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
40
На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
53
Что смогут противопоставить западные Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2 танковому арсеналу России
38
Intel снижает стоимость на свою продукцию из-за возникших трудностей
13
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
32
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
42
Как я посмотрел Аватар: Путь воды...
88
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
11
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
33

Сейчас обсуждают

Шебур
12:59
Ты далпайоп мимикрировавший. У него хоть бабки есть и он видюхи себе дорогие покупает, а ты лох завистливый 🤣
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Кружит голову мимоза
12:59
Так ты балаболка уже, ты 15 минут назад был в апшеронске, уже в Китае?
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
хахахер
12:59
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Shehenbek-Tant-Ogly
12:59
Я в Китае и скоро тут биткоин будет признан правительством платёжеспособным как обычные деньги.Ты нищук мне завидуешь
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
хахахер
12:57
ты какой-то странный,это русский сайт,яж не пишу на украинский оверклок,хотя иногда и читаю там
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Shehenbek-Tant-Ogly
12:57
мне весело, я майнер, валяюсь на диване ничего не делаю, деньги мне с неба сыпятся, а ты нищук мне завидуешь
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Дмитрий
12:57
3060ти с одним вентилем всеравно они не будут покупать😁 и 4090 за 160 штук. в магазине по сути покупать нечего одно барахло либо старое либо новое и всё за оверпрайс.
Биткоин дорожает, майнеры поднимают головы, а фермеры снова могут раскупить все видеокарты
Кружит голову мимоза
12:56
Что толку то что ты биткоины зарабатываешь, ты живёшь в рабсии, ты их не сможешь вывести, пыня заберёт все твои деньги. Я сейчас живу в Германии в Дюссельдорфе, вышел в чистый город, всё у меня по кай...
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Шебур
12:55
А это ты, старый клоун. Что ты здесь опять забыл? расскажи поподробнее.
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Shehenbek-Tant-Ogly
12:55
Ну засунь мне в попку свой пальчик. Я очень хочу.
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем