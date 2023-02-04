По мнению экспертов, криптозима подошла к концу, а значит не стоит исключать возвращения майнинга на видеокартах

Ещё в 2020 году аналитики писали о том, что на нас надвигается экономический кризис. Началось всё с коронавируса, ну а американское правительство не придумало ничего лучше, как нарисовать 9 триллионов долларов, а после раздать их собственному населению. Львиную долю получили банки и другие финансовые структуры, но немалая часть досталась и обычным гражданам в виде пособий, помощи по безработицы и многих других выплат. Одним из самых очевидных результатов такой бездумной политики стал приток капитала на рынок полупроводников. Возник неожиданный дефицит, поскольку американские бомжи были готовы покупать новенькие смартфоны Apple по любой цене. В 2021 году к разграблению складов с полупроводниками подключились майнеры, а в результате пострадали не только геймеры, но и многие производители автомобилей.

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Так, какое-то время даже европейские компании вынуждены были выпускать машины без нескольких современных систем, поясняя это отсутствием чипов в продаже. Казалось, что 2022 год будет ещё веселее, поскольку майнеры и не собирались останавливаться, вот только случилось несколько событий, которые на какое-то время поставили крест на деятельности шахтёров. Прежде всего стоит отметить глобальную политическую напряжённость. Деньги не терпят революций, ну а на фоне приближения очередной большой войны финансовые круги планеты и вовсе начало штормить. Вот только всё это было только начало, поскольку экономическая нестабильность, спровоцированная масштабной эмиссией в США и ЕС, не могла пройти бесследно. Американская экономика начала демонстрировать отрицательную динамику, в результате чего регулятор пошёл на непопулярные шаги, начав повышать ключевую ставку. В первую очередь такое решение ударило по биржевому сектору, вместе с которым обрушились и криптовалюты.

Тема слишком сложная, чтобы её можно было уместить в наш материал целиком, поэтому ограничимся тем, что были и другие причины наступления криптозимы. Например, Эфир неожиданно прогнал всех майнеров, что оказало негативное влияние на курс основных криптовалют. Биткоин опускался ниже 16 000 долларов, а за Эфир давали всего 800 баксов. Доходы фермеров резко обрушились, а многие крупные игроки, добывающие Биткоин, смогли выжить только благодаря тому, что продали почти все накопления криптовалюте. Но особенно сложно было тем, кто ранее копал Эфир на видеокартах. Большая часть шахтёров ринулась искать лучшей жизни на альткоинах, а в качестве самого популярного был выбран Ethereum Classic. Вот только указанные выше проблемы оказали настолько сильное влияние на рынок цифровых активов, что почти все майнеры начали уходить в минус. Проще говоря, добыча не позволяла даже покрыть расходы на розетку. Часть шахтёров отключила свои фермы, тогда как многие продолжали добычу, ожидая окончания криптозимы.

Несколько дней назад состоялось очередное заседание ФРС США, в рамках которого ключевая ставка была повышена всего на 25 пунктов, что стало приятным сюрпризом для рынка. Ключевые биржевые индексы пошли вверх, а сними начал дорожать и Биткоин. Сегодня аналитики уверены, что криптозима завершилась, а курс цифрового золота продолжит расти. В следующий раз ФРС соберётся 22 марта, а аналитики полагают, что до этого момента Биткоин может разогнаться до 35 тысяч долларов. Для тех, кто купил себе немного монет, это хорошая новость, но куда тревожнее кажутся известия о подорожании Ethereum Classic. Именно эта криптовалюта взяла под свой кров крупные фермы, состоящие из сотен тысяч и миллионов видеокарт. Обратите внимание, что только за январь курс ETC с 18 тысяч поднялся до 23 тысяч. При этом Биткоин будет расти, а значит с ним продолжит дорожать и Ethereum Classic.

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На данный момент добыча криптовалты на видеокартах уже приносит прибыль. Особенно это касается тех регионов, где плата за электричество невысокая. Сегодня говорить о высоких доходах не приходится, вот только криптовалюты совсем недавно вышли из стадии затяжной криптозимы. Как только основные активы войдут в бычий тренд, мы увидим новые рекорды. Не исключено, что видеокарты снова станут популярны у майнеров, а геймерам стоит помнить о том, что криптолихорадка может вернуться в любой момент.