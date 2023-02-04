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Кто такие русские «верблюды» – армия РФ использует новую тактику уничтожения опорных пунктов в СВО

Пока дипломатических путей решения конфликта нет, в ход идут старые тактики, применяемые советскими солдатами во время ВОВ
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Сегодня одним из самых боеспособных подразделений Российской армии считается ЧВК «Вагнер». Было бы ошибочно говорить о том, что бойцы других формирований менее обучены и не способны эффективно воевать. По мнению военкоров, которые часто пишут на эту тему, в данном случае решающим является боевой опыт. Есть информация о том, что большая часть украинских солдат на линии соприкосновения уничтожалась в первые дни, а вот оставшиеся в живых стали не только мотивированными, но и научились вовремя укрываться от артиллерийского огня, знают места, защищённые от снайперов и многие другие премудрости, которые приходит только с опытом. Поскольку «музыканты» ведут активное наступление, то боевого опыта у них достаточно, а постоянная стрельба не мешает выполнять поставленные задачи. Оценивать подопечных Пригожина стоит на основании реальных достижений. Например, взятие Соледара, а после многих других опорных пунктов. Следующим большим плацдармом на пути ЧВК станет Бахмут (старое название Артёмовск), но до него ещё нужно дойти.

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По данным военкоров, Киев в последнее время применяет любопытную тактику, позволяющую основной части войск передислоцироваться, отступить и закрепиться на заданных рубежах. Так, за несколько дней до сдачи того или иного крупного опорного пункта туда прибывают наиболее обученные и мотивированные бойцы. Например, за 4 дня до взятия Соледара украинское командование отправило туда 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ. Известно, что именно это подразделение вооружённых сил ранее прошло полный курс обучения в Англии на одной из баз НАТО. Насколько сопротивление было ожесточённым, в прессе не пишут, но российские бойцы рассказывают, что несколько десятков таких бойцов стоят сотни новичков. Уже после взятия Соледара несколько таких групп были брошены на «музыкантов» в селах Сакко и Ванцетти, а главная задача, которая ставится перед смертниками, заключалась не в победе, а в нанесении максимального ущерба, что должно привести к ослаблению российского подразделения.

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Но если наспех сооружённые линии обороны берутся относительно просто, то разветвлённые «лисьи норы» защищённые бетонными перекрытиями, являются сложной целью, а на подавление сопротивления могут уходить дни и даже недели. Многое зависит от того, насколько хорошо обучен состав обороняющихся, а также грамотно выстроена эшелонированная защита. При этом эксперты уверяют, что тактика командного состава Украины крайне проста, поскольку наступающие, как правило, несут большие потери. В данном случае делать однозначных выводов не стоит, поскольку наступление проходит при поддержке артиллерии. Так, происходит разведка, после чего наносится массированный удар. Если сопротивление продолжается, удар наносится ещё раз, и только после того, как основная часть сил противника подавлена пехота идёт в бой. Как мы уже писали выше, защитные сооружения имеют разную степень прочности, а в итоге некоторые взламываются месяцами. Похоже, российские бойцы начали использовать новую тактику. 

Так, после разведки с воздуха под массированным огнём артиллерии к позициям противника незаметно приближается солдат или несколько бойцов, оснащённых большим количеством взрывчатки. Основная задача состоит в незаметном приближении к опорному пункту, размещении взрывчатки, а после отходу на позиции. Подробностей на этот счёт мало, но примерно такая же тактика использовалась советскими войнами в 1945 году, когда нужно было брать города Западной Европы. Сегодня технологии шагнули немного дальше, поэтому можно предположить, что подрыв опорного пункта производится дистанционно, что повышает шансы на выживаемость подрывников. Во время Второй Мировой таких солдат называли советскими гренадерами, ну а сегодня русскими «верблюдами». Как мы уже писали выше, на плечах у бойцов находится большое количество взрывчатки, которое требуется незаметно перенести в сторону опорного пункта противника. На основании этого и появляется ассоциация с верблюдом. 

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Возможно, об успехах русских «верблюдов» мы узнаем позднее, ну а исторические примеры позволяют говорить о том, что в 1945 году подобная тактика давала свои плоды. Например, подрыв укреплённого убежища в городе Паршау был осуществлён с помощью заряда весом 800 килограмм, а после этого 120 человек гарнизона добровольно сдались в плен.

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