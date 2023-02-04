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Zelot За пост начислено вознаграждение
ASUS меняет старые видеокарты на новые – предложение не в пользу геймеров, а цены ниже рыночных
Из-за большой наценки на продукцию ASUS, реальной выгоды просто нет
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Рано или поздно окружающие нас вещи приходят в негодность. Это касается мебели, одежды, предметов гигиены и многого другого. Что и говорить, ведь даже дома стареют, впрочем, не молодеют и живущие в них люди, но это уже другой разговор. Особенно быстро теряет актуальность электроника. Вообще, есть устройства, способные служить вам десять и больше лет, но большинство всё же устаревает гораздо быстрее. Например, если вы купили качественную современную стиральную или посудомоечную машину, то можете рассчитывать на то, что она проработает достаточно долго. Исключения бывают, а то же касается и другой крупной бытовой техники. Бойлер придётся заменить значительно раньше даже если вы каждый год проводите профилактику, ну а газовые плиты и вовсе способны функционировать десятилетиями. Самое главное, чтобы хозяйку на кухне всё устраивало. До сих пор встречаются старые кассетные и дисковые магнитофоны, а у некоторых людей глубоко в шкафу лежат игровые приставки 30-летней давности. Словом, даже электроника способна прожить долгую и плодотворную жизнь, а вот компьютерные комплектующие устаревают очень быстро.

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Пожалуй, чаще всего всё же стоит менять видеокарту. В последние несколько лет цены на графические чипы пошли вверх, в результате чего многие геймеры потеряли доступ к новым играм, а некоторые и вовсе ушли на консоли. Но если отбросить все эти разговоры о подорожании, то остаётся вопрос: а что вы делаете со своей видеокартой спустя несколько лет? Есть несколько путей. Так, можно продолжать использовать старушку, выжимая из неё последние соки. В этом случае надеяться на доступ к новым играм не приходится, но это уже ваш выбор. Можно положить старую видеокарту в шкаф, купив более актуальный графический чип, но есть категория пользователей, предпочитающая вовремя избавиться от стремительно дешевеющего актива, выложив его на вторичный рынок. В этом случае требуется привести видеокарту в нормальное состояние. Лучше заменить термопасту, как следует почистить и установить адекватную цену. Будьте готовы, что потенциальный покупатель захочет поторговаться, ну и не стоит забывать, что есть большая разница между желанием продать и продавать. В первом случае за счёт готовности идти на компромисс можно быстро избавиться от видеокарты, тогда как во втором вы просто сидите и ждёте, когда найдётся купец на ваш товар. Иногда ждать приходится месяцами, ну а сегодня у нас на повестке дня любопытная инициатива ASUS, в рамках которой тайваньская компания предлагает взять заботу о вашей старой видеокарте на себя. 

Как стало известно, в Англии стартовала акция, в рамках которой с 3 февраля по 17 марта владельцы старых видеокарт могут получить скидку при покупке несколько флагманов NVIDIA. Предложение распространяется на GeForce RTX 4080, а также на GeForce RTX 4070 Ti. Нужно обратиться в один из магазинов, участвующих в акции, после чего специалист проведёт оценку вашей видеокарты. Горелые и сломанные графические чипы не принимаются, а значит майнерам и мошенникам не пройти. Неясно, будет ли влиять состояние видеокарты на сумму скидки. Непонятно, повлияет ли на денежное вознаграждение тот факт, что вы принесли потёртый временем продукт с жужжащим кулером и следами ремонта. Вопросов намного больше, чем ответов, а на официальном сайте об этом нет ни слова. Максимальная премия составит 300 фунтов, ну а мы посмотрим, сколько и за что можно получить. Отметим, что в руки деньги вам не дадут, а акция действительна только при покупке указанных выше видеокарт. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Большая часть предложений выглядит как откровенный грабёж. Например, за GeForce GTX 1650 вам дают всего 55 фунтов, тогда как GeForce GTX 1660 Super оценена в 100 фунтов. Ещё смешнее выглядит предложение купить у вас GeForce GTX 1080 Ti за жалкие 130 фунтов, не говоря уже о GeForce RTX 2070 Super, которая оказалась достойна всего 230 фунтов. ASUS оказалась всеядна, поэтому может выкупить у вас графические чипы как NVIDIA, так и AMD. По непонятной причине берут только бюджетные или средние по цене видеокарты. Например, за Radeon RX 6650 ХТ вам дадут 230 фунтов, но ничего дороже из красного лагеря ASUS выкупать не желает. Максимальные 300 фунтов дают за GeForce RTX 2080 Ti. Цена даже не близка к адекватной, ну а представители компании ну указывают, что они планируют делать со всем этим старым мусором. Не исключено, что видеокарты пойдут на переработку, при этом стоит помнить, что продукция ASUS всегда имеет огромную наценку. Во многих случаях вы можете купить аналог от той же Palit GeForce RTX 4080 на 100-200 долларов дешевле. 

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#видеокарты #asus
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