Всё это время Арсений Яценюк и другие получали доходы от бизнеса в Крыму

Если у вас есть квартира или машина, то скрыть право собственности от государства почти невозможно. Теоретически, можно переписать всё это на жену или других родственников, но такое решение всё равно станет заметно налоговой, у которой могут возникнуть вопросы. Что до крупного бизнеса, то эти ребята неплохо устроились. Существует целый ряд компаний, найти конечного бенефициария которых не представляется возможным. Что-то кому-то принадлежит, но даже европейские чиновники долго распутывали концы, когда отжимали имущество и деньги российских граждан. Неясно, какую часть нажитого добра удалось скрыть от европейцев российским элитам, но в целом закрытость и попытки уйти от ответственности характерны для постсоветского бизнеса. Так сложилось, что наиболее богатая часть населения получила уставной капитал полулегальным путём (или откровенно преступным), а сложные схемы владения позволяют уходить от ответственности и решать не только налоговые проблемы, но и не попадаться на глаза прессе, которая любит смаковать такие подробности.

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Казалось бы, давно пора переписать законодательную базу, но пока ничего не меняется, а значит серые кардиналы продолжат управлять ключевыми предприятиями, дёргая за ниточки из далёкого зарубежья. Не менее любопытная ситуация складывается и с активами украинских чиновников и бизнесменов в Крыму. Казалось бы, за последние годы национализированы все предприятия, которые ранее принадлежали тем или иным представителям украинской власти, вот только это не так. Пресса постоянно пишет о крупном домовладении, находящемся в собственности жены президента Украины, ну а совсем недавно в Крыму распутали сложный клубок из офшорных компаний, что позволило выйти на целый ряд владельцев из Украины. Например, пока Арсений Яценюк занимал пост премьеры Украины, он через подставные компании купил кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте. Неясно, зачем это было сделано, но теперь ООО «Скай Плаза» будет национализировано, а заведение продолжит работать в штатном режиме.

Ещё один одиозный украинский политик Нестор Шуфрич умудрился купить Симферопольскую макаронную фабрику. В качестве владельца значится ООО «Эстейт холдинг груп», а концы ведут к самому Шуфричу. Вы удивитесь, но тот самый Ринат Ахметов до сих пор владеет пансионатом «Горняк» и несколькими другими предприятиями. Есть недвижимость и у Игоря Коломойского, за которым числится ООО «Транспорт Логистик». Ну а его дочери принадлежит ООО «Энвил». На самом деле список имён и объектов длинный, а мы не хотим перегружать материал бесполезной информацией. Власти полуострова уже высказались на эту тему, а в ближайшее время состоится заседание так называемой антитеррористической комиссии, в рамках которой ожидается принятие решения о национализации указанного выше и другого имущества. Информацию подтвердил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, а в качестве определяющей характеристики значатся действия недружественного характера против России.

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Журналисты отмечают, что довольно странно, что такие решения принимаются спустя почти год после ведения СВО. Сложно сказать, получали ли указанные выше лица доходы за весь этот период, вот только и до 24 февраля 2022 года Коломойский и Яценюк не славились любовью к России. При этом долгие годы именно бывший премьер призывал идти войной на русских, строил стену на границе, а в это время скупал объекты в Крыму. Похоже, российские власти прекрасно знали о настоящих владельцах всех этих предприятий, но до последнего момента верили, что всё может окончиться мирным путём. Похоже, поступило чёткое указание свыше, а значит украинские бизнесмены перестали считаться ценным активом. Сообщается, что национализированное имущество вначале передадут в государственное управление, а после продадут заинтересованным предпринимателям. Было бы интересно узнать реакцию украинских патриотов на то, что Яценюк купил кинотеатр в Крыму. Хотя, многие просто не поверят, поскольку не способны трезво мыслить и зависимы от чёрного говорящего ящика.