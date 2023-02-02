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В США обнаружили, что Китай обходит санкции и продолжает закупать чипы Intel, AMD и NVIDIA
Как оказалось, запретить китайцам покупать находящиеся под санкции полупроводники, почти невозможно
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Довольно глупо вначале создать рынок, а после разрушать его, теряя прибыль из-за сиюминутных разногласий. Представьте себе, что вы привезли в отдалённый район стадо коров, помогли построить производство молочной продукции, обучили тысячи специалистов, которые теперь умеют делать сыр не хуже, чем итальянские мастера, но вдруг решили ставить этим ребятам палки в колёса. Вы не поставляете корма для скотины, запрещаете разведение коров и выпас телят. Местные вначале смотрели на ваши решения снисходительно, но со временем осознали, что всё это время вы их использовали и теперь сделаете всё возможное, чтобы производство остановилось. Очевидно, что самодура просто выгонят, поскольку добрый дядя оказался обычным дельцом, который не считается с интересами местных жителей. Примерно такая же ситуация, но только немного сложнее, произошла в Китае. Вначале США сотрудничали с руководством Поднебесной, закрывая глаза на коммунистическое руководство у власти, но в какой-то момент янки решили проучить местных жителей.

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Вот только к этому времени в руках китайцев уже было сосредоточено огромное производство товаров, без которых не может обойтись ни одна страна. Казалось бы, что самое время договориться и продолжать сотрудничать на взаимовыгодных условиях, но англосаксы не готовы вести бизнес по правилам, поэтому предпочли путь разрушения. Вначале начали страдать китайские компании, которым мешали поставлять ту или иную продукцию на рынки Европы и США. Дошло до того, что янки стали указывать всему миру, кому и какие комплектующие продавать, что сделало невозможным сборку полупроводниковых изделий HUAWEI. Вводятся таможенные ограничения, а высокотехнологический сектор Китая находится под санкциями. Совсем недавно были введены дополнительные ограничения, запрещающие поставки процессоров и графических чипов для рабочих станций в Поднебесную. Создаётся впечатление, что в американском правительстве сидят полные профаны, ведь только за 2021 год китайцы купили 33% всех чипов для суперкомпьютеров на мировом рынке. 

В настоящее время в Китай запрещено поставлять часть продукции Intel, AMD и NVIDIA, а значит руководство США не только осложняет работу компаний в Поднебесной, но и бьёт по своим, ведь вся тройка и без того терпит убытки, а лишившись крупнейшего рынка может недосчитаться десятков миллиардов долларов. Проще говоря, если китайцы не будут покупать полупроводники, то продукцию просто некуда будет девать, вот только руководство указанных выше компаний прекрасно осознаёт возможности дядюшки Сэма, поэтому продолжает делать своё дело, официально отказавшись от запрещённых поставок. Как оказалось, в Китае без проблем можно купить любое количество процессоров и графических чипов для рабочих станций, серверов и облачных систем, а одним из крупнейших клиентов значится Китайская академия инженерной физики. К слову, последняя давно находится в чёрном списке у янки и вообще не имеет права покупать ничего мощнее тамагочи. В ходе расследования стало ясно, что продукция Intel, AMD и NVIDIA остаётся доступна в Китае, а один из чиновников Бюро промышленности и безопасности США прямо говорит о том, что создана запутанная сеть из глобальных поставщиков, отследить конечного заказчика в которой не представляется возможным. 

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Примерно такого же мнения придерживается один из сотрудников Министерства торговли США, ранее занимавший руководящую должность в этой организации. По его словам, обеспечить полный контроль над продукцией на другом краю света не выйдет. Вполне возможно, что запрет сработал бы лучше, если бы производство находилось в Европе или Канаде, вот только чипы выпускают на Тайване, а иногда даже в самом Китае. Все стороны заинтересованы в том, чтобы торговля продолжалась, ну а где-то сидит оторванный от реальности сонный Джо, которому нет дела до проблем чужих и своих компаний. В голове у него роятся совсем другие мысли, ведь нужно успеть вовремя сходить в туалет, не упасть с трапа самолёта, не забыть имена тех, с кем он сегодня встречается, а главное почаще улыбаться. 

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#полупроводники #санкции
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