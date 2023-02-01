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Майнинг Биткоина начал приносить прибыль, а фермеры из РФ в 2023г увеличат мощности в 3 раза
Российские майнеры планируют расширить добычу криптовалют в текущем году
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Важно понимать, что майнинг Биткоина имеет свои особенности, а уровень дохода у различных компаний может варьироваться. Причина в оборудовании, эффективность которого позволяет либо зарабатывать, либо терять деньги. Так, если речь идёт о современном железе с высоким хешрейтом, то прибыль можно получать даже тогда, когда все вокруг разоряются. Именно такие компании выжили в 2022 году, а в результате несколько гигантов стали только сильнее, продолжая увеличивать собственные мощности, невзирая на кризис. Но есть и те, кто давно не обновлял парк ASIC-майнеров. Эти ребята работали на розетку, а в некоторых странах уходили даже ниже оплаты электричества. Эксперты отмечают, что за январь доходы фермеров ощутимо выросли. Так, если в начале года курс стартовал с 16 500 долларов, то на пике он достигал 23 700, хотя в последние дни немного снизился. Сложно сказать, продолжится ли тренд, и смогут ли быки побороть медведей, но пока многие ключевые игроки настроены оптимистично, а всё идёт к тому, что прибыльность продолжит расти. 

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Похоже, географический атлас добычи Биткоина всё ещё не сформировался, поскольку наблюдаются довольно любопытные изменения, в основе которых американские и российские фермеры. Как вы могли слышать, в 2021 году Китай запретил добычу и торговлю криптовалютами, ну а в какой-то момент шахтёры ринулись в США. Там и электричество недорогое, и инфраструктура налажена. Немалая часть фермеров осела в Казахстане, ну а Россия оказалась на третьем месте. Есть все основания полагать, что уже вскоре российские майнеры выйдут на второе место, хотя о конкуренции с американцами речь не идёт. Как стало известно, мощности российских майнеров постоянно растут и сегодня превысили 500 МВт. Крупные компании занимаются открытием центров обработки данных, а лидером стала BitRiver. Только одна эта компания взяла на себя 300 МВт и не планирует останавливаться на достигнутых рубежах. Драйвером для роста стал доступ к дешёвой энергии, а новые мощности создаются в нескольких регионах Дальнего Востока. Например, в Республике Бурятия. 

Представители BitRiver отмечают постоянный рост привлекательности майнинга в России. Говорить о том, что данная отрасль приведёт к экономическому росту, преждевременно, но тот факт, что российские фермеры неплохо себя чувствуют, не вызывает сомнений. Европейские шахтёры уже давно сменили место дислокации, а вот по Канаде прошла целая серия банкротств. Благодаря подорожанию Биткоина майнеры начали зарабатывать, с трудом удержавшись над пропастью, но эксперты не исключат, что очередной рост стоимости энергоносителей в Северной Америке способен подкосить множество фермерских хозяйств. В 2022 году к проблемам шахтёров в США прибавились высокие ставки по кредитам, что привело к просрочкам по выплате процентов, а также вынудило майнеров продать часть оборудования и криптовалюты. 

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В BitRiver отмечают, что происходящие в России процессы говорят о том, что правительство занимает взвешенную позицию и пытается сделать так, чтобы отрасль не пострадала. Закон о майнинге всё ещё не принят, но поступающая информация внушает оптимизм, поскольку речь идёт о прогрессивной ставке. Механизмы начисления налогов и правовое существование криптовалют станет понятным, а значит направление продолжит развиваться. Представители BitRiver рассказали о том, что в 2023 году планируют увеличить мощности в 3 раза, а за последнее время были налажены связи с поставщиками нового оборудования в Китае и на Тайване. Это значит, что речь будет идти о наиболее мощном и эффективном железе, имеющем максимальную доходность на рынке. BitRiver не занимается добычей самостоятельно, а только предоставляет услуги клиентам со всего мира. На российских фермеров приходится 70% мощностей, но есть шахтёры и из других стран. Стоит учитывать, что расширяться планирует не только BitRiver, ну а за счёт снижения стоимости ASIC-майнеров сегодня порог вхождения в бизнес стал намного ниже. Источники: 1, 2

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#майнинг #криптовалюты #биткоин
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