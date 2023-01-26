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Российских майнеров заставят заплатить налоги - ставка может составить до 20% от дохода
А вот как считать доходы и расходы, пока неясно
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1 января 2023 года за 1 Биткоин давали 16 500 долларов, а эксперты с тревогой посматривали в будущее, поскольку перспективы у цифрового золота были откровенно туманными. Казалось, что ещё немного и криптовалюты рухнут, а длительная криптозима будет продолжаться много лет. Спустя три недели можно констатировать, что пессимистичные прогнозы не сбылись, а вместо падения Биткоин ощутимо подрос. Стоит отметить, что в ночь на 26 января стоимость цифрового золота поднималась до 23 800 долларов, что говорит о 44% росте по сравнению с показателями 1 января. Если вы полагали, что всё это происходит без видимых причин, то сильно ошиблись, ведь Аналитики уже знают основные причины происходящих изменений. Предполагается, что укрепление криптовалют связано со стабилизаций глобальной экономики. Так, ключевой американский биржевой индекс S&P 500 демонстрирует положительную динамику, а уровень инфляции в декабре 2022 года опустился до 6.5%. Ещё пару лет назад это считалось бы катастрофой, вот только всё познаётся в сравнении, ведь были летом уровень инфляции достигал 9.1%, что негативным образом отразилось на всех финансовых рынках.

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В связи с этим аналитики ожидают разворота в обратном направлении. ФРС может сменить гнев на милость и вместо повышения ключевой ставки начать печатать деньги. Сложно сказать, как бесконтрольная эмиссия скажется на глобальной экономике, но для Биткоина это хороший стимул, поскольку лёгкие деньги несомненно начнут заливаться в криптовалюту. Прогнозы на 2023 год носят позитивный характер, ну а одними из самых активных на рынке цифровых активов остаются российские пользователи. Только по данным зарубежных аналитиков, общая сумма всех криптовалютных активов жителей РФ достигает 10 триллионов рублей или 144.7 миллиарда долларов. Сумма внушительная, при этом активны не только гики и энтузиасты, но и обычные люди, поскольку общее количество кошельков, зарегистрированных на граждан РФ, достигает 12 миллионов. Особняком стоят майнеры, которые продолжали добывать Биткоин и другие криптовалюты несмотря на резкое падение доходности. 

Эксперты отмечают, что происходящее объясняется низкими тарифами на электричество и доступной инфраструктурой. Кроме того, законодательство до сих пор никак не может определить статус майнеров, а в результате лазейки, позволяющие получать высокие доходы, оставались даже тогда, когда за 1 монетку цифрового золота давали 16 500 долларов. Похоже, вскоре всё может измениться, ведь в Минфине ещё раз подчеркнули, что готовится окончательная редакция законодательства, позволяющая не только определить статус шахтёров, но и установить тот или иной процент налоговых отчислений с фермерской деятельности. Сегодня на рассмотрении находится несколько вариантов. Наиболее простой заключается в аналоге единого дохода со ставкой от 7% до 15%. Такая система подходит тем, кто копает Биткоины дома или имеет небольшие мощности для добычи. В то же время для крупных компаний наиболее привлекательной станет налог на прибыль в районе 20%. На первый взгляд кажется, что никто ничего платить не будет, вот только это не так. К примеру, только одна компания BitRiver в 2022 году заплатила в казну 200 миллионов рублей по ставке 20%.

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Эксперты отмечают, что с налоговым законодательством для майнеров не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Простой пример, вы торгуете продуктами питания, а значит постоянно ведёте отчётность, закупая товар оптом, а после продавая его в розницу. В зависимости от налоговой ставки могут быть свои нюансы, но при подаче информация в налоговую вы указываете не только свою прибыль, но и расходы, а в результате налог высчитывается из чистого дохода за тот или иной период. С криптовалютами всё сложнее. Так, нужно учесть стоимость электричества, ну и майнер может указать цену оборудования, включая амортизацию. Но и это далеко не всё, ведь никто не обязывает вас продавать полученные монеты сразу же. А представьте ситуацию, когда вы купили или нафармили 10 Биткоинов в тот момент, когда они стоили 170 000 долларов, а решили продать, когда курс пошёл вверх. Ну и как считать прибыль? А ведь бывает и обратный процесс, когда продавать приходится гораздо дешевле, чем купил. Словом, не зря законодатели так долго раздумывают. Предполагалось, что закон будет готов уже в январе 2023 года, но пока точной даты его окончательной ревизии пока нет. 

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#майнинг #криптовалюты #биткоин
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