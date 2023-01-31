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GeForce RTX 4080 против Radeon RX 7900 XT - выбираем оптимальную видеокарту до 100 000 рублей
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Прежде чем переходить к данному материалу, стоит понимать, что дорогие видеокарты интересны незначительному количеству геймеров. Так уж вышло, что нам нравится читать о суперкарах и графических чипах за несколько тысяч долларов, а после отправляться в магазин, где лежит простенькая GeForce RTX 3050 за 25 тысяч. Именно поэтому воспринимайте информацию как теоретическую, поскольку практическая часть окажется интересна небольшому количеству геймеров. 

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И всё же, если вам интересна тема быстрых видеокарт, то самое время подумать о том, что вообще можно купить за 100 тысяч рублей. Цифра простая и вполне конкретная, ну а в продаже есть всего два решения, которые неплохо укладываются в указанные рамки. Речь идёт о двух видеокартах: GeForce RTX 4080 и Radeon RX 7900 XT. Давайте подумаем, насколько цены в магазинах РФ адекватны, и что из двух зол выбрать. 

Начнём с GeForce RTX 4080. За флагман NVIDIA просят чуть больше 100 тысяч рублей, а главная причина заключается даже не в жадности российских торговых сетей, а в том, что Дженсен Хуанг решил перекроить рынок пользовательской графики. Похоже, главу зелёных уже не устраивают текущие доходы, поэтому ему кажется правильным ощутимо поднять цены на все видеокарты нового поколения. Почитайте о том, сколько будет стоить GeForce RTX 4070, после чего вам станет ясно, почему видеокарты такие дорогие. GeForce RTX 4080 отличается высокой производительностью и хорошо справляется с играми в 4К на максималках. 

Что до Radeon RX 7900 XT, то перед нами действительно спорное решение, стоимость которого явно не соответствует негативному информационному фону, сложившемуся вокруг AMD. Нам кажется, что видеокарта должна стоить около 80 тысяч рублей или порядка 800 долларов в США, где смогла бы эффективно конкурировать с менее скоростной GeForce RTX 4070 Ti. Увы, но против GeForce RTX 4080 шансов нет, ведь у красных и скорость ниже, и показатели в трассировке лучей не такие привлекательные. Словом, сегодня мы предлагаем проходить мимо Radeon RX 7900 XT, поскольку стоимость её в российской рознице находится за пределами адекватности.

Уж лучше возьмите GeForce RTX 4070 Ti. Да, быстродействие здесь ниже, вот только для того, чтобы почувствовать разницу, нужно купить ещё и процессор за 60 тысяч рублей, а значит потребуется действительно мощная система. GeForce RTX 4070 Ti не стоит устанавливать на бюджетный камень, но и таких завышенных требований к железу, как у флагманов, у этой видеокарты нет. Цены на графические чипы в мире в целом далеки от идеальных, поэтому мы не станем утверждать, что стоимость GeForce RTX 4070 Ti выгодна. Если у вас на руках есть нужная сумма, то смело берите эту видеокарту. 

Есть ещё две видеокарты, которые эксперты рекомендуют для продвинутых геймеров. О них и поговорим. Например, вы можете ограничиться GeForce RTX 3080 за 67 тысяч рублей. Видеокарта дешевле указанной выше на 15 тысяч рублей, вот только в данном случае вы получите не только меньше fps, но и потеряете 2 Гб видеопамяти. Если вы подбираете видеокарту для игр в 2К, то проблемы не будет, ну а для 4К мы всё же рекомендуем не экономить. Сама по себе GeForce RTX 3080 вполне сносно тянет даже требовательные новинки, но нехватка видеопамяти может начать ощущаться уже через год. 

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А вот Radeon RX 6800 ХТ выглядит свежо и стоит на целых 20 тысяч рублей дешевле, чем GeForce RTX 4070 Ti. Всё дело в том, что эта видеокарта AMD включает сразу 16 Гб видеопамяти. Она ощутимо быстрее GeForce RTX 3080, а в итоге вы получаете неплохое решение, позволяющее запускать любые игры в 4К. У фанатов NVIDIA может быть собственное мнение на эту тему, но нам кажется, что Radeon RX 6800 ХТ намного интереснее, чем Radeon RX 7900 XT. Прирост быстродействия точно не оправдывает разницу в цене, ну а наличие 16 Гб видеопамяти позволит очень долго запускать требовательные игры без ощутимого падения фрамрейта.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4080 #radeon rx 7900 xt
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