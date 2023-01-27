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Zelot За пост начислено вознаграждение
Встроенная видеокарта Radeon 680M тянет Cyberpunk 2077 в 1080р, но почти не встречается в продаже
И всё бы ничего, но процессоров с видеокартой просто нет в рознице
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Похоже, что AMD просто не может работать стабильно. Компания имеет так много различных направлений, что то и дело проваливается, теряя прибыль и возможности для роста. Несколько лет фанаты красных радовались возвращению мощных современных процессоров. Казалось, что дела идут просто отлично, ведь серия Ryzen 5000 вышла на недосягаемый для Intel уровень, вот только вместо выпуска очередной серии в 2021 году, Лиза Су приняла решение отложить Ryzen 7000 до второй половины 2022 года. Ну а в итоге синие собрались с силами и смогли не только догнать, но и обогнать красных на вираже. Теперь уже Core i9-13900K считается самым быстрым процессором, ну а шансов у Ryzen 9 7950Х нет. AMD пытается удержать рыночную долю за счёт снижения цен на серию Ryzen 5000. Аналитики признают, что план удаётся превратить в реальность, вот только не стоит забывать, что снижение стоимости больно бьёт по марже, а в итоге пользовательский сектор вообще не приносит прибыли. 

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Удержать доходы удаётся за счёт серверного направления, а особенно всё плохо с видеокартами. Новая серия Radeon RX 7000 оказалась настоящим провалом. Radeon RX 7900 ХТХ жутко греется, а инсайдеры пишут, что архитектура RDNA 3 не способна реализовать намеченных планов, а в итоге перспективная видеокарта Radeon RX 7700 ХТ получит очень скромную производительность. Не лучше дела обстоят и с прошлой серией, ведь геймеры охладели к видеокартам AMD, предпочитая переплачивать за NVIDIA. Неплохо идут дела с консольным направлением, но здесь у красных долговременные контракты, а маржа не такая высокая, как от продажи настольных решений. Казалось, что самое время ворваться на рынок ноутбуков, но и здесь Лиза Су откровенно тупит. 

Всё дело в том, что в арсенале красных есть процессор Ryzen 7 6800H. Сам по себе это всего лишь очередной скоростной камень, который не обладает ультимативным уровнем производительности, но привлекает самой мощной строенной графикой на планете. Внутри камня установлена интегрированная видеокарта Radeon 680M, аналогов которой нет ни у одного производителя. Эксперты отмечают, что в руках Intel процессор Ryzen 7 6800H (или его младший аналог) мог бы стать самым популярным на рынке, но AMD не спешит наращивать производство камня с огромным потенциалом. Мало того, если вы и отыщите ноутбук с процессором Ryzen 7 6800H, то цена его окажется намного выше аналогов прошлого поколения. Причины подобных решений неясны, ну а мы обратимся к тесту, проведённому блогерами канала zWORMz Gaming. Все полезные сведения вы можете почерпнуть в ролике ниже, ну а мы кратко расскажем вам об итогах теста. 

Прежде всего стоит отметить, что мы впервые видим встроенную видеокарту, которая бы могла тянуть требовательные игры в 1080р. Увы, но настройки графики придётся скидывать на низкие, но в целом ничего подобного раньше не наблюдалось, при этом количество кадров в секунду оказывается стабильно выше 30 единиц. Например, в Spider-Man Miles Morales удалось получить 43 fsp, тогда как в Red Dead Redemption 2 – 40 fsp. Forza Horizon 5 разогналась до 80 кадров в секунду, а из Cyberpunk 2077 удалось выжать невероятные 40 fps. Для этого пришлось прибегнуть к технологии масштабирования FSR, но раньше вы с трудом могли запустить эту игру в 720р с меньшим фрамрейтом. Ожидаемо хорошо идут Dota 2, Fortnite, Overwatch 2 и другие онлайн-шутеры, ну а в итоге интегрированная Radeon 680M оказывается намного лучше, чем можно было предположить. Фактически, это первая попытка выпустить встроенную графику, способную запускать новые требовательные игры. При этом попытка удачная, а на пути реализации плана снова встали внутренние проблемы. 

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Мы не знаем, почему ноутбуков с процессорами Ryzen 7 6800H так мало. Злые языки утверждают, что рынок лэптопов под себя подмяла Intel, которая связала производителей долговременными контрактами. Может и так, но выход всегда есть, а пока мы видим, как AMD выпускает прекрасные продукты, аналогов которых нет ни у кого, но оказывается неспособна продать всё это потребителям.

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#тесты #radeon 680m
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Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:38
ну как бы там не принято пиздеть как на рабсии. кроме того это не первая поставка вооружений. и если анонсировали 4 хаймарса в начале то в результате их уже 40.
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Johan_888
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Ты не сечёш фишку, главное объявить охоту, а охотников найдётся не мало...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Евгений Сом
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я бредовые ролики не смотрю, ты напиши своими словами что за чужие успехи я приписывал Путинку или все же окажешься балаболом-пиздаболом и сольешься в унитазик? Как проверим? ))))))) пока что вижу что...
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вот же дaлбаеб. капитуляции рахи не пуйло будет подписывать. к тому времени он скоропостижно сдохнет на шарфике или от табакерки. Над центром Севастополя прогремел мощный взрыв Жители города не пони...
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Dm[X]
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Dm[X]
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Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:34
а что там кстати с ракетой хаймарса которую заглот неск месацев назад "затрофеил"? В США заметили огромный эшелон с танками Abrams и БМП Bradley для Украины Состав сняли на видео штате Колорадо.
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Johan_888
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Так вот зачем он в политику полез, детская мечта. А кокс то нюхает при этом по взрослому...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
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