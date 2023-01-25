Radeon RX 7900 ХТХ стала настоящим провалом, ну а мы попытаемся понять, какие альтернативы можно купить здесь и сейчас

Если вы внимательно читали наши материалы на тему настольной графики, то могли прийти к выводу, что видеокарты AMD намного лучше аналогов NVIDIA. На самом деле лидерство на стороне зелёных, тогда как красные вот уже много лет предлагают лучшее соотношение между ценой и производительностью. Серия Radeon RX 6000 не стала исключением даже во времена криптолихорадки, а в 2022 году и вовсе казалась оптимальным выбором для разумных геймеров. К сожалению, разумных геймеров очень мало, поскольку большая часть любителей компьютерных игр ориентируется исключительно на бренды и рекламу. В результате доля AMD на рынке настольной графики снизилась до 10%, ну а всё идёт к тому, что красных ожидает крупный провал.

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Сегодня мы уже писали о том, что положение полупроводниковых гигантов незавидное, ну а одной из проблем, которые нужно решать как можно быстрее, считается неудача с графическими чипами серии Radeon RX 7000. Здесь всё настолько плохо, насколько только может быть, ведь геймеры не покупают такие видеокарты, предпочитая продукцию NVIDIA. Возможно, дела были бы лучше, если бы инженеры AMD не допустили некоторые просчёты, а в результате видеокарты получились горячими и медленными. Трассировка лучей получше, чем было два года назад, но сравнивать с зелёными невозможно. Производство новинок движется медленно, а Лиза Су хранит молчание, ведь мы ничего не знаем о планах расширить линейку видеокарт.

И вот здесь самое время заметить, что на фоне всего этого безобразия, красные даже не пытаются снижать цены на свою продукцию, ну а в российской рознице такие видеокарты и вовсе выглядят дико. Давайте к примерам. За 110 тысяч вы можете купить Radeon RX 7900 ХТХ. Видеокарта неплохая, но сильно уступает GeForce RTX 4090. Она быстрее GeForce RTX 4080, но геймеров подобные глупости не волнуют, ведь в прессе пишут о горелых графических чипах, которые отказываются нормально работать при температуре 110 градусов. С момента релиза прошли месяцы, а Radeon RX 7900 ХТХ остаётся редким гостем в европейской рознице. В США таких видеокарт достаточно, ну а в магазинах РФ стоимость и вовсе выглядит неадекватно.

Ничем не лучше Radeon RX 7900 ХТ. Видеокарта была бы актуальна за 700 долларов, но в итоге стоит все 900, а в России и вовсе 99 тысяч рублей. Цена кажется грабительской, поскольку сегодня на горизонте нет ни майнеров, ни полупроводникового дефицита. Словом, покупатели на Radeon RX 7900 ХТ найдутся, ведь она всё ещё превосходит аналоги NVIDIA, но негативный шлейф и завышенная стоимость сильно отпугивают геймеров. Пожалуй, стоило бы такую видеокарту продавать за 80 тысяч, но маркетологи глухи к законам логики.

Ну а теперь давайте посмотрим на то, что нам предлагает NVIDIA. За 102 тысячи в наличии GeForce RTX 4080. Как вы уже знаете, эта видеокарта уступает Radeon RX 7900 ХТХ в играх без использования трассировки лучей, но вырывается вперёд после включения волшебных лучиков и технологии DLSS. Это очень плохо для имиджа, ведь потенциальные покупатели видят в интернете тесты, а значит делают собственные выводы. Учтите, что GeForce RTX 4080 ещё и стоит немного дешевле, поэтому вряд ли сегодня найдётся много фанатов AMD, готовых брать видеокарту, которая быстрее не во всех сценариях, но может сгореть на ровном месте.

За 82 тысячи предлагается GeForce RTX 4070 Ti. В теории у красных нет видеокарты, которая может конкурировать с субфлагманом зелёных, вот только так вышло, что большинство геймеров предпочитают меньшую производительность, но высокую стабильность. В результате GeForce RTX 4070 Ti продаётся на порядок лучше серии Radeon RX 7000, ну а тот факт, что она немного дешевле и вовсе оказывает благотворное воздействие на выбор.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На самом деле GeForce RTX 4070 Ti примерно равна по быстродействию с Radeon RX 6950 ХТ, но у последней нет никаких шансов. Вы бы купили старый флагман с сомнительной производительностью, если на полке за ту же цену лежит разрекламированная новинка? Ответ очевиден, поэтому можно констатировать, что шансов у серии AMD Radeon RX 7000 нет. С чем мы Лизу Су и поздравляем.