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Radeon RX 7700 XT станет очередным разочарованием и не сможет догнать даже GeForce RTX 3070 Ti
Инсайдеры поделились информацией о ещё не вышедшей видеокарте Radeon RX 7700 XT
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Есть такая профессия – инсайдер. Это когда вы публикуете непроверенные данные, полученные из никому не известных источников и совсем не отвечаете за последствия. Например, в 2020 году активно муссировалась тема скорого снижения цен на видеокарты. Представьте себе, что уже тогда геймеры устали от беспредела, поэтому ждали появления новинок с особым трепетом. Неясно, планировал ли Дженсен Хуанг вообще привести стоимость графических чипов к показателям 2017 года, но в результате разразившегося бума майнинга NVIDIA ощутимо подняла рекомендованные цены на свою продукцию. Сегодня компания всё ещё не готова возвращаться даже к ценам конца 2020 года, предлагая энтузиастам новинки с большой наценкой. Эксперты фиксируют отложенный спрос, в результате которого даже дорогие видеокарты NVIDIA неплохо продаются, чего нельзя сказать о AMD. Ещё в декабре 2022 года в прессу попал отчёт аналитического агентства, согласно которому рыночная доля красных ушла ниже 10%. Речь только о настольных графических чипах, хотя с ноутбуками дела обстоят ещё хуже.

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Вы также могли слышать о проблемах с Radeon RX 7900 ХТХ. Неясно, что вообще произошло, ведь сегодня эксперты молчат, а инсайдеры рассказывают о том, что архитектура DRNA 3 оказалась настоящим провалом. Достичь заявленных показателей быстродействия не удалось, при этом графические чипы оказались жутко горячими и требовательными. Ни о какой энергоэффективности речь уже не идёт, а геймеры отказываются покупать подобные продукты, предпочитая переплатить за относительно стабильную GeForce RTX 4090 или пожертвовать производительностью, купив GeForce RTX 4080. Похоже, это не единственная проблема, которую в 2023 году предстоит решить Лизе Су. Всё дело в том, что красные не спешат анонсировать видеокарты средневысокого сегмента, хотя все сроки уже вышли. Эксперты разводят руками, ну а инсайдеры готовы назвать причины происходящего. 

Судя по всему, серию Radeon RX 7000 действительно ждёт феерический провал. Ранее предполагалось, что видеокарта Radeon RX 7700 XT на кристалле Navi 33 сможет предложить быстродействие на уровне Radeon RX 6800, но будет стоить намного дешевле. Отличное решение для геймеров, вот только инсайдеры раскопали отчёты, согласно которым графический чип Radeon RX 7700 XT на Navi 33 окажется настолько медленным, что даже не сможет выйти на уровень с находящейся сегодня в продаже Radeon RX 6750 ХТ. Предполагается, что новинка окажется примерно равна Radeon RX 6650 ХТ, которую уже сегодня можно купить в США дешевле 300 долларов. Похоже, не будет никакой конкуренции и с GeForce RTX 3070 Ti. Всё дело в том, что ранее эксперты предполагали, что Radeon RX 7700 XT станет идеальным кандидатом на противостояние с популярной видеокартой NVIDIA, а также окажется примерно равна ещё не вышедшей GeForce RTX 4060 Ti.

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Стоит учитывать, что всё это только слухи, тогда как реальное положение вещей может быть значительно лучше. При этом особую тревогу вызывает то, что AMD хранит гробовое молчание. Представители компании не делают заявлений, не пытаются подтвердить или опровергнуть те, или иные заявления журналистов и в целом ведут себя странно. Ну а полное отсутствие информации провоцирует слухи. Если у красных всё действительно так плохо, как пишут инсайдеры, то можно на много лет забыть о существовании видеокарт AMD. Сегодня разработка архитектуры обходится в сотни миллионов долларов, а значит потери и невозможность окупить инвестиции больно ударит по решимости Лизы Су продолжать борьбу с Дженсеном Хуангом. 

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#видеокарты #radeon rx 7700 xt
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