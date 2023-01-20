Если вы искали выгодные предложения, то вы зашли по адресу

Ничто так не приводит в восторг обычных покупателей, как скидки. Тысячелетиями люди торговались с купцами и мелкими торговцами на рынках, выбивая лучшую цену, ну а сегодня сэкономить можно не выходя из дому. Особенно популярны большие распродажи, когда магазины заранее готовятся к наплыву клиентов, а многие действительно отличаются щедростью. Обычно количество позволяет перекрыть низкую маржу с одного товара, ну а последняя распродажа завершилась перед Новым годом. Какое-то время рынок будет находиться в состоянии спячки, ну а многие геймеры знают, что именно это самое лучшее время для покупок.

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Выгодных предложений не так много, но если как следует поискать, то можно убедиться в том, что некоторые видеокарты намного дешевле, чем были до Нового года. Тогда праздничные цены были омрачены резким падением курса рубля, ну а сегодня всё немного иначе, ведь рынок привык к тому, что за 1 доллар дают около 69 рублей, ну а закупленные товары нужно продавать. Сегодня мы разберём интересные видеокарты со скидками, а вы берите некоторые предложения на заметку.

GeForce RTX 4090 подешевела на 15%, что позволяет её купить за ту цену, по которой она пришла в российскую розницу. Пока так, ну а мы можем предложить, что по мере укрепления рубля стоимость будет ещё снижаться. Не спрашивайте, когда это случится, ну а возможность купить GeForce RTX 4090 без переплат – это уже праздник. Под такую видеокарту хорошо бы взять мощный процессор. Если вы не знаете, на чём остановиться, то как раз недавно мы раздумывали о том, что купить: Ryzen 9 7950X или Core i9-13900KF.

Совершенно неожиданно в российской рознице появилась Radeon RX 7900 ХТ. Мы не советуем вам покупать эту видеокарту, ведь она сильно переоценена и в первой партии стоила около 80 тысяч рублей. Спрос на флагман AMD есть, поскольку многие блогеры хотят опробовать новинку. Стоимость завышена, а реальная производительность может вас разочаровать. Увы, но Лиза Су ничего не делает для улучшения ситуации. Глава AMD выбросила продукт на рынок, словно бездомного котёнка, и забыла об его существовании. Складывается такое ощущение, что новое поколение настольной графики не нужно ни геймерам, ни самой компании. Проходим мимо.

Если уж на то пошло, то лучше купите GeForce RTX 4080. Быстродействие здесь выше, цена немного ниже, а ключевое преимущество заключатся в стабильности и лучших показателях в трассировке лучей. После того, как видеокарта подорожала, сегодня мы видим скидку в районе 12%. Самое время задуматься о том, чтобы порадовать себя мощной игровой видеокартой. Здесь доступны 16 Гб видеопамяти, а пока нет ни одной игры. Где бы GeForce RTX 4080 чувствовала себя неуютно. Ну или присмотритесь к GeForce RTX 4070 Ti. Данная модель предлагается с 19% скидкой и может стать отличным подарком для энтузиаста. Подумайте, ведь вы платите за видеокарту уровня суперфлагманов прошлого поколения всего 80 тысяч рублей, тогда как ещё недавно нечто подобное предлагалось за 150 тысяч и дороже. Если у вас есть в кармане нужная сумма, то мы советуем не раздумывать, ведь ничего выгоднее GeForce RTX 4070 Ti вы точно не встретите.

GeForce RTX 3060 Ti далеко от GeForce RTX 4070 Ti, как Луна от Земли, но в целом имеет несколько иное предназначение. Дело в том, что видеокарта идёт со скидкой 17%, при этом идеально вписывается в бюджет до 40 тысяч рублей. Перед нами не самая лучшая модель с посредственной системой охлаждения, но это уже придирки, ведь свои задачи видеокарта выполняет, а стоит в 2 раза дешевле GeForce RTX 4070 Ti и в 3 раза дешевле GeForce RTX 4090. Для разрешения 2К GeForce RTX 3060 Ti является лучшим выбором за свои деньги.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и обратите внимание на GeForce RTX 3060. Сегодня за модель с 8 Гб видеопамяти просят всего 25 тысяч рублей. Нам кажется, что это лучшее предложение для тех, кто не планирует поднимать разрешение дисплея выше 1080р. Пусть переплачивают те, у кого много денег, ну а обычным геймерам GeForce RTX 3060 хватит с головой, тем более, что так дёшево эта видеокарта не стоила никогда. Лучший выбор нашего материала, задумайтесь об этом на досуге.