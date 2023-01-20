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Zelot За пост начислено вознаграждение
Ryzen 9 7950X против Core i9-13900KF - какой процессор купить, если завелись лишние деньги
Выбор трудный, а соперники действительно стоят друг друга
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Предположим, что вы выиграли в лотерею солидную сумму денег. Не так важно сколько, ведь вам достаточно для покупки флагманского компьютера. Возможно, кто-то тут же побежит покупать билет на курорт, но мы ведь с вами завсегдатаи компьютерного сайта, поэтому не променяем возможность купить самый мощный компьютер на свете на песчаные пляжи в придачу к манящему «всё включено». 

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Если вы ещё не купили видеокарту, то обращайтесь в один из наших материалов (1, 2), где есть все нужные советы, ну а мы подумаем над тем, на основе какого процессора будет собрана ваша система. Здесь можно взять два варианта, каждый из которых хорош, ну а мы поговорим об этом детальнее, а также подберём альтернативы для тех, чей приз оказался недостаточен для покупки самых дорогих и мощных процессоров.

Начнём с Ryzen 9 7950X. Если вы купили видеокарту GeForce RTX 4090, то мы хотим вас огорчить, ведь камень AMD не смог стать самым быстрым на рынке. Казалось бы, красные перешли на новый сокет, добавили поддержку оперативной памяти DDR5, но всего этого оказалось недостаточно. Особенно плохо Ryzen 9 7950X себя чувствует в синтетических тестах, ну а в играх и вовсе проигрывает флагману Intel. Повторимся, что всё это ждёт только владельцев видеокарты GeForce RTX 4090, тогда как с GeForce RTX 4070 Ti отставание от Core i9-13900KF становится незаметным. При этом стоит помнить, что Ryzen 9 7950X имеет то, чего у его оппонента нет и точно не будет. Всё дело в потенциале, и на этот раз он вполне реален. Подумайте, что вы будете делать со своим Core i9-13900KF через 3 года? Правильно, вам придётся заменить процессор и материнскую плату, тогда как с Ryzen 9 7950X достаточно купить один из флагманов следующего поколения. Допустим, это будет Ryzen 9 9950X, а вы неплохо сэкономите, что кажется немалым преимуществом для разумной инвестиции.

А вот брать Ryzen 9 7900Х не рекомендуем. Перед вами довольно сомнительный камень, который не может считаться флагманом, но стоит немалых денег. Возможно, в США он и выгоден, но в магазине РФ всё обстоит иначе. Если у вас не так много денег, чтобы швыряться ими во все стороны, лучше возьмите Ryzen 9 5950X или Core i9-12900K. Стоят такие процессоры 43 тысячи, но позволяют вам ощутимо сэкономить. Всё дело в том, что оба они могут работать на материнских платах за пару сотен долларов, а также оперативной памяти стандарта DDR4. Получится несомненная выгода, при этом с видеокартой типа GeForce RTX 3070 вы полностью раскроете потенциал указанных выше камней. Назвать один из процессоров более предпочтительным мы не можем, поскольку некоторые преимущества Core i9-12900K заметны только с мощной видеокартой. Ну а поскольку мы собираем крутую игровую, но всё же экономную систему, то и различий не будет. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что до средневысокого сегмента, то здесь вас поджидает тандем Ryzen 7 7700Х против Core i7-13700K. В первом случае у нас один из самых перспективных процессоров, который может стать бестселлером в 2023 году. Нужно только дождаться скидок на материнские платы и появления моделей на чипсете А620. Уже сегодня Ryzen 7 7700Х неплохо продаётся в американской рознице, но в России стоит слишком дорого. Компьютер на основе камня AMD потребует немалых затрат, ведь вам придётся купить не только новую материнскую плату, но и оперативную память DDR5. Увы, но стоит такое удовольствие немало. Что до Core i7-13700K, то он хорош без всяких ожиданий. Материнскую плату под него можно взять за 150 долларов, ну а любители разгона пусть попытают счастья. Не факт, что у этих ребят что-то получится, но с системой жидкостного охлаждения добрать пару сотен мегагерц точно выйдет. И снова Ryzen 7 7700Х видится нам более перспективным, хотя Core i7-13700K в идеальных условиях и синтетических тестах оказывается быстрее. Многое в выборе зависит от ваших предпочтений, ну а мы рекомендуем немного подождать. Если рубль не будет больше падать, то цены должны снизится, ведь вскоре в розницу РФ придут камни без приставки «Х», получившие сниженные тактовые частоты и теплопакет 65 Вт.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 7950x #core i9-13900kf
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