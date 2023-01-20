Что-то пошло не по сценарию, ведь видеокарты дорожают, а основатель NVIDIA делает вид, что всё в полном порядке

Сегодня NVIDIA превратилась в огромного монстра, генерирующего миллиардные доходы и полностью взявшего под контроль сразу несколько целевых рынков. Прежде всего компания монополизировала отрасль облачных вычислений при помощи графических карт. Речь идёт не о привычных вам видеокартах, а о профессиональных моделях, которые могут использоваться в центрах обработки данных. В мире существуют системы, основанные на тысячах таких устройствах, обладающих невероятной мощью. Было бы неверным заявлять, что AMD так не может. На самом деле у красных есть отличная технология и мощный продукт, но программное обеспечение заточено под NVIDIA, а значит нужны годы если не десятилетия прежде чем удастся переломить ситуация в свою пользу.

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Ну и не забывайте, что именно NVIDIA контролирует рынок настольной и мобильной графики. В данном случае мы не говорим об интегрированных чипах, которые находятся в процессорах Intel, поскольку это базовая функция. Инсайдеры полагают, что AMD контролирует около 10% рынка дискретных видеокарт, тогда за NVIDIA почти 90%. Небольшая часть принадлежит Intel, но в целом положение дел ясно. Как вы понимаете, монополист не может быть добрым и идти на поводу у потребителей, ведь в какой-то момент становится ясно, что такая компания способна навязывать рынку собственные правила. Если вы ещё не в курсе, то за последние годы NVIDIA сделала крутой разворот, а в результате цены на игровую продукцию резко пошли вверх. Ниже мы размещаем любопытную таблицу, которая неплохо подходит для ностальгирующих геймеров. А ведь такие цены действительно ещё недавно были актуальны.

Так вот, в сети набирает популярность видео выступления Дженсена Хуанга перед небольшой группой студентов и преподавателей Стэнфордского. Случилось сие мероприятие 23 июня 2011 года, а сам тон и вещи, о которых рассказывает глава NVIDIA, сегодня воспринимаются совершенно иначе. Если у вас нет времени слушать всю длинную речь дядюшки Хуанга, то переходите на 8:20, где можно услышать о том, какими принципами руководствовался основатель компании в далёком 1994 году. По словам Дженсена Хуанга, бизнес-план был основан на приходе высоких технологий, доступных исключительно на рабочих станциях, в массовый сектор, где обычные пользователи могут себе всё это позволить. Ключевое слово, фигурирующее в речи – это доступность, ну а в качестве аудитории были выбраны геймеры, которым не хватало мощного инструмента для запуска компьютерных игр. Заявлять о том, что именно NVIDIA создала гигантских рынок видеоигр, который сегодня существует, было бы неверно, но отрицать тот факт, что компания стояла у истоков, не следует.

Эксперты отмечают, что рост стоимости действительно заметен, вот только нельзя отрицать того факта, что за 11 лет с момента записи указанной выше речи, инфляция сожгла немалую часть прибыли. Так, если в 2011 году флагман стоил 699 долларов, то сегодня после учёта удешевления доллара цена такой видеокарты должна стартовать с 950 долларов. Увы, но за GeForce RTX 4090 просят от 1600 долларов, а значит дело не только в высокой инфляции. Всё те же эксперты указывают, что сложность создания полупроводниковых изделий постоянно растёт. Контрактные производители берут дополнительные деньги за печать чипов, ну а разработка обходится в сотни миллионов долларов. Увеличиваются зарплаты работников, при этом NVIDIA не стоит на месте, постоянно повышая планку технического прогресса. Возможно, нам бы хотелось, чтобы всё шло по сценарию, описанному Дженсеном Хуангом в 2011 году, но реальность вносит свои коррективы.

Можно с полной уверенностью заявить, что вернуть старые цены на видеокарты больше не получится. Ожидается, что будет расти не только верхняя, но и нижняя планка. Скорее всего, нечто подобное мы увидим уже в 2023 году. Основания для подобных выводов можно сделать на основе удорожания GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti. Скорее всего, дешевле 500 долларов GeForce RTX 4060 Ti уже не будет, ну а GeForce RTX 4060 и вовсе впервые можете перешагнуть планку в 400 долларов.

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