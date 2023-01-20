Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Лучшие и худшие видеокарты NVIDIA в магазинах РФ – экономим на брендах и ищем выгодные цены
Стоит немного присмотреться, как вы увидите гораздо больше выгодных видеокарт, чем казалось
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Если вы хотя бы иногда посещаете супермаркеты, то уже заметили, что есть продукты менее и более выгодные. Например, молоко с жирностью 2.5% разрекламированного бренда может стоить в 2 раза дороже, чем у новичка на рынке продовольственных товаров. Есть недорогие марки, а есть те, что изначально позиционируются для состоятельных покупателей. Точно такая же ситуация царит и на рынке видеокарт. 

реклама

Есть популярные графические чипы, которые стоят относительно недорого. Именно такую продукцию покупают геймеры, тогда как флагманы стали уделом энтузиастов с тугими кошельками. Вот только выгодная и дешёвая – это не всегда синонимы. Сегодня мы изучим несколько видеокарт NVIDIA, которые доказывают, что иногда нужно просто подумать, ведь всё может быть не так, как кажется на первый взгляд. 

Давайте начнём с GeForce RTX 4090. Нужно понимать, что перед нами эксклюзивный графический чип, который создан для тех, кто может себе позволить тратить на развлечение даже не сотни, а тысячи долларов. В последнее время энтузиастов становится всё больше, поэтому и спрос на флагман NVIDIA имеется. Мы бы не стали идеализировать видеокарту, ведь для обычного компьютера она не подходит. В то же время, если вы можете себе позволить выделить на игры хотя бы 4 тысячи долларов, то GeForce RTX 4090 станет украшением компьютера. Поскольку видеокарта сегодня занимает первое место в списке самых быстрых, то сравнивать нам не с чем, но в целом понятие окупаемости к подобным продуктам плохо применимо, ведь речь идёт о прихоти, а не о необходимости. В то же время, если уж мы заговорили о выгоде, то в наличии имеется GeForce RTX 3090 Ti за 145 тысяч рублей. Старый флагман уступает новому на 50%, но стоит дороже, вот и подумайте, какую видеокарту стоит брать. 

GeForce RTX 4070 Ti быстро врывается в топ самых популярных видеокарт в Европе и США. Неясно, откуда у этих ребят столько денег. Похоже, им стоит поднять отпускную цену на газ, если они разбирают флагманы, словно горячие пирожки. GeForce RTX 4070 Ti действительно одна из самых выгодных видеокарт на рынке, ну и прибавьте к этому тот факт, что она быстрее GeForce RTX 3090 Ti. А ведь вы помните, что старый флагман намного дороже. Судя по всему, старые флагманы NVIDIA вообще не стоит покупать. Так, если присмотреться к GeForce RTX 3080, то дешевле 69 тысяч предложений нет. Ну и кому нужна такая видеокарта, если всего на 10 тысяч рублей дороже можно получить +50% производительности? Надеемся, что ответ очевиден. 

За 55 тысяч вы можете купить GeForce RTX 3070 Ti. Мы бы не назвали видеокарту оптимальной, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти, но в целом она имеет все шансы стать популярной в 2023 году, если её производство не остановят. Выгода в цене по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti очевидна, ну а более старая видеокарта ещё и отлично подходит под 2К. Словом, неплохой выбор, ну а чуть дешевле вас поджидает GeForce RTX 3070. Мало того, что видеокарта ощутимо медленнее, так и цена у неё всего на 7 тысяч ниже. Мы полагаем, что экономить в данном случае нет смысла, а потеря быстродействия критична. GeForce RTX 3070 достаточно для 2К, вот только стоимость её сильно завышена, а в целом ценовой сегмент сильно размыт, поэтому и возникают такие странные ситуации. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

GeForce RTX 3060 Ti за 39 тысяч рублей – это не самый лучший выбор, но дешевле ничего нет, а вы должны понимать, что перед вами игровой билет с пометкой 2К. Пойдут даже новинки, а графика окажется приличного качества. Хотелось бы увидеть такую видеокарту за 35 тысяч, но пока скидки невелики. А вот GeForce RTX 3060 покупать сегодня не советуем. Смотрите, разница между двумя графическими чипами составляет около 15%, тогда как младший всего на 3 тысячи дешевле. Можно долго рассуждать о том, что перед нами брендовая видеокарта от MSI. Что же, если кому-то кажется, что одно название способно сократить разрыв на 15%, то мы желаем таким геймерам удачи, вот только в реальном мире ничего подобного не происходит. Сократить разрыв не удастся даже после разгона, хотя мы сомневаемся, что видеокарта с двумя кулерами способна на нормальный разгон. Как видите, не всегда дешевле – это однозначно лучше. Точно также можем сказать и о высокой цене, ведь выбор видеокарты не так прост, как нам бы с вами хотелось бы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

RTX 4070 Ti спустя две недели после релиза стала одной из популярнейших видеокарт в магазинах
7 самых неочевидных, но выгодных игровых процессоров, которые можно купить в магазинах РФ
Palit предложит пользователям создать собственные видеокарты с кастомным уникальным дизайном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Страны БРИКС намерены создать новую платежную систему и полностью отказаться от доллара
20
Майнинг вновь приносит прибыль в разы превышающую расходы на розетку
10
Канцлер ФРГ заявил, что для окончания конфликта на Украине «российская агрессия» должна «провалиться»
21
Пользователь купил сломанный Ryzen 9 5900X всего за 3 доллара и восстановил его с помощью пинцета
15
Британская разведка допустила отправку Россией современных танков Т-14 «Армата» в зону СВО
1
Британская разведка подтвердила, что Соледар перешёл под контроль ВС РФ
12
Какую видеокарту купить под монитор с разрешением 1080р – разумный выбор без переплат и компромиссов
15
NetEase отклонила предложение о продлении партнерства с Blizzard China
2
В Пентагоне не видят смысла в передаче Украине танков Abrams
21
Почему российская нефть такая дешёвая – кто покупает чёрное золото, и почему курс рубля будет падать
18
Направлявшийся к линии фронта глава МВД Украины погиб при крушении вертолета
12
NVIDIA снизила TDP GeForce RTX 4060 Ti до 160 Вт
5
Ученые разрабатывают инструмент для прогнозирования солнечных вспышек и корональных выбросов массы
+
Новый 4-ядерный Core i3-13100 показал разочаровывающий результат и уступил Ryzen 5 5600
10
Германия готовится к отправке танков Leopard на Украину
9
Ryzen 5 7600 положил на лопатки новый бестселлер Intel Core i5-13400F – разница в играх достигла 28%
15
Игрок War Thunder слил в сеть реальные секретные документы об F-16 Falcon
4
Тактильный костюм OWO Skin - вторая кожа геймера
4
Сериал The Last of Us стал второй по величине премьерой десятилетия: критики и фанаты в восторге
2
Майнеры оккупировали Иркутскую область – наблюдаются перебои со светом и нелегальная добыча Биткоина
5

Популярные статьи

Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
42
В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя
35
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
27
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
139
Как французский авиационный хлам Super Puma губит жизни украинцев и не только их
10
Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою
47
Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
49
Ретро и видеокарты: Gigabyte GeForce 2 MX400 32MB и Palit GeForce 2 MX400 32MB
16
Ретро и видеокарты: ATI Radeon 9200 64MB (R92DV) и ATI Radeon 9600 256MB (R96)
33
Как периодическая таблица пережила войну, чтобы обеспечить будущее химии
6

Сейчас обсуждают

Имя
06:29
2560*1440р где 2560 ,удет 2.560k или 1440р или (2560*1440/1000000)=3,6864 мегапикселя. 2к ещё называют 1920 из 1920*1080 некоторые и 2560. веб 2.0 calc когда видит разрешение соотношение сторон предл...
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
FelsheR-BAN100557
06:21
у тебя одна рука, вторую прое*бал по тупости, как ты двумя топишь?
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
Ян Громов
06:20
И снова сделают только три танка,которые будут поломанными стоять в сарае!
В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя
Имя
06:18
@я серьёзно после высокой детализации в 4к, 2к выглядит мыльным@ (3840*2160)/(2560*1440)=разница 2.25 раз или 125%.
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
Валерман
06:14
Господи, тупое ты создание под названием усраинец, я тебе таких пво могу нарисовать 100 штук в разных ракурсах.
Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою
Skornilovich
06:12
А у нас весту начнуть с восьмиклопом производить.... Сверхдержава же....
Японские ученые приступили к производству электроэнергии из снега
FelsheR-BAN100557
06:05
Ты сосалка местная, что еще сказать? Каждый день сливаешься, и живешь в проссатом свинарнике)) Аварец)))
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
Симаргл
05:56
Их директор пишет , так будто работники получат миллионы прибыли , а не он )
Ubisoft Paris призывает к забастовке из-за низких зарплат и переработок
Симаргл
05:47
А ты там был ?
В Пентагоне не видят смысла в передаче Украине танков Abrams
Валерман
05:46
У сынка Байдена спроси.
В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем