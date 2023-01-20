Стоит немного присмотреться, как вы увидите гораздо больше выгодных видеокарт, чем казалось

Если вы хотя бы иногда посещаете супермаркеты, то уже заметили, что есть продукты менее и более выгодные. Например, молоко с жирностью 2.5% разрекламированного бренда может стоить в 2 раза дороже, чем у новичка на рынке продовольственных товаров. Есть недорогие марки, а есть те, что изначально позиционируются для состоятельных покупателей. Точно такая же ситуация царит и на рынке видеокарт.

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Есть популярные графические чипы, которые стоят относительно недорого. Именно такую продукцию покупают геймеры, тогда как флагманы стали уделом энтузиастов с тугими кошельками. Вот только выгодная и дешёвая – это не всегда синонимы. Сегодня мы изучим несколько видеокарт NVIDIA, которые доказывают, что иногда нужно просто подумать, ведь всё может быть не так, как кажется на первый взгляд.

Давайте начнём с GeForce RTX 4090. Нужно понимать, что перед нами эксклюзивный графический чип, который создан для тех, кто может себе позволить тратить на развлечение даже не сотни, а тысячи долларов. В последнее время энтузиастов становится всё больше, поэтому и спрос на флагман NVIDIA имеется. Мы бы не стали идеализировать видеокарту, ведь для обычного компьютера она не подходит. В то же время, если вы можете себе позволить выделить на игры хотя бы 4 тысячи долларов, то GeForce RTX 4090 станет украшением компьютера. Поскольку видеокарта сегодня занимает первое место в списке самых быстрых, то сравнивать нам не с чем, но в целом понятие окупаемости к подобным продуктам плохо применимо, ведь речь идёт о прихоти, а не о необходимости. В то же время, если уж мы заговорили о выгоде, то в наличии имеется GeForce RTX 3090 Ti за 145 тысяч рублей. Старый флагман уступает новому на 50%, но стоит дороже, вот и подумайте, какую видеокарту стоит брать.

GeForce RTX 4070 Ti быстро врывается в топ самых популярных видеокарт в Европе и США. Неясно, откуда у этих ребят столько денег. Похоже, им стоит поднять отпускную цену на газ, если они разбирают флагманы, словно горячие пирожки. GeForce RTX 4070 Ti действительно одна из самых выгодных видеокарт на рынке, ну и прибавьте к этому тот факт, что она быстрее GeForce RTX 3090 Ti. А ведь вы помните, что старый флагман намного дороже. Судя по всему, старые флагманы NVIDIA вообще не стоит покупать. Так, если присмотреться к GeForce RTX 3080, то дешевле 69 тысяч предложений нет. Ну и кому нужна такая видеокарта, если всего на 10 тысяч рублей дороже можно получить +50% производительности? Надеемся, что ответ очевиден.

За 55 тысяч вы можете купить GeForce RTX 3070 Ti. Мы бы не назвали видеокарту оптимальной, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти, но в целом она имеет все шансы стать популярной в 2023 году, если её производство не остановят. Выгода в цене по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti очевидна, ну а более старая видеокарта ещё и отлично подходит под 2К. Словом, неплохой выбор, ну а чуть дешевле вас поджидает GeForce RTX 3070. Мало того, что видеокарта ощутимо медленнее, так и цена у неё всего на 7 тысяч ниже. Мы полагаем, что экономить в данном случае нет смысла, а потеря быстродействия критична. GeForce RTX 3070 достаточно для 2К, вот только стоимость её сильно завышена, а в целом ценовой сегмент сильно размыт, поэтому и возникают такие странные ситуации.

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GeForce RTX 3060 Ti за 39 тысяч рублей – это не самый лучший выбор, но дешевле ничего нет, а вы должны понимать, что перед вами игровой билет с пометкой 2К. Пойдут даже новинки, а графика окажется приличного качества. Хотелось бы увидеть такую видеокарту за 35 тысяч, но пока скидки невелики. А вот GeForce RTX 3060 покупать сегодня не советуем. Смотрите, разница между двумя графическими чипами составляет около 15%, тогда как младший всего на 3 тысячи дешевле. Можно долго рассуждать о том, что перед нами брендовая видеокарта от MSI. Что же, если кому-то кажется, что одно название способно сократить разрыв на 15%, то мы желаем таким геймерам удачи, вот только в реальном мире ничего подобного не происходит. Сократить разрыв не удастся даже после разгона, хотя мы сомневаемся, что видеокарта с двумя кулерами способна на нормальный разгон. Как видите, не всегда дешевле – это однозначно лучше. Точно также можем сказать и о высокой цене, ведь выбор видеокарты не так прост, как нам бы с вами хотелось бы.