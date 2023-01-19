Процессоры Intel с заблокированным множителем демонстрируют разочаровывающие результаты в играх

Иногда происходит так, что наши ожидания и реальность не совпадают. Если ожидания сильно завышены, а товар оказывается далёк от рекламных проспектов, то даже качественная и вполне конкурентная ведь может провалиться в продаже. Похоже, именно это случилось с процессорами AMD, которые стали доступны во второй половине 2022 года. Пресса нахваливала архитектуру Zen 4, а многим казалось, что переход с 7-нм на 5-нм должен совершить настоящую революцию. Ничего подобного не случилось, хотя линейка сама по себе хорошая, но не без изъянов. Прежде всего разочаровывает тот факт, что Ryzen 9 7950Х так и не стал самым быстрым камнем на планете. Увы, но инженеры Intel оказались проворнее, а в результате энтузиасты предпочли собрать систему на Core i9-13900K. К несчастью, это были не все неприятности, которые ожидали AMD.

реклама

Совершенно внезапно выяснилось, что вся линейка не поддерживает оперативную память DDR4. Именно так, даже для самой бюджетной сборки на процессорах нового поколения придётся брать DDR5 с огромной переплатой. Но если инвестиции в ОЗУ некоторым кажутся логичными, ведь о смены поколений никуда не уйти, то цена на материнские платы и вовсе кажутся грабительскими, ведь даже в США встретить продукты на недорогом чипсете В650 дешевле 200 долларов невозможно. На помощь уже спешит чипсет А620, ну а одной из горячих тем, которые в последнее время обсуждаются в сети, стала целесообразность покупки процессора Ryzen 5 7600 (или его более дорогой версии с приставкой «Х»). Если судить по статистике, которую публикуют немецкие ритейлеры, то геймеры предпочитают обходить Ryzen 5 7600Х стороной, тогда как старый Ryzen 5 5600Х пользуется огромным спросом. Core i5-12400 (или его версия с приставкой «F» без интегрированной графики) остался самым продаваемым процессором Intel, а значит уже вскоре за кошельки пользователей поборется новый Core i5-13400F. Ранее в прессу попадали тесты, согласно которым камень с лёгкостью обходит Ryzen 5 7600Х, но имеет ключевое преимущество, ведь под него подходит оперативная память DDR4, а в рознице есть материнские платы от 100 долларов.

Любители тестов с канала PC Centric уже купили Core i5-13400F, а после прогнали его в популярных играх, выпустив против Ryzen 5 7600. Заметьте, что это вторая версия, получившая урезанные тактовые частоты и меньшую стоимость. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 4090, ну а результаты смотрите выше и ниже. Как видите, в разрешении 4К разница между камнями не такая большая и не превышает 8% в пользу Ryzen 5 7600. Неплохо, но не рекорд. А вот в 2К у красного камня дела идут лучше, тогда как синий и не думает ускоряться. Здесь у Core i5-13400F фиксируется всего 153 кадра в секунду, тогда как Ryzen 5 7600 набрал немалые 189 fps. Итого разница в 23.5% говорит о немалом преимуществе красного лидера.

В 1080р отставание Core i5-13400F становится ещё более заметным, ведь 6-ядерный Ryzen 5 7600 умудрился вырваться вперёд на немыслимые 28% (152 против 195 кадров в секунду). Что любопытно, обычно при снижении разрешения дисплея мы наблюдаем рост фрамрейта, тогда как для Core i5-13400F такое правило не работает. Он вяло прибавляет немного fps, продолжая оставаться неплохим процессором с минимальным потенциалом. Авторы теста приходят к однозначному выводу, что сегодня намного интереснее смотрится новый Ryzen 5 7600. Остаётся дождаться недорогих материнских плат за 100 долларов, после чего можно будет фиксировать оглушительное поражение Intel. Кстати, сегодня мы уже приводили тесты Ryzen 5 5600 против Core i3-13100. Красный камень оказался впереди с видеокартой GeForce RTX 4090, а вот с использованием менее дорогой Radeon RX 6650 XT различия между процессорами стираются. Помните об этом, когда отправитесь в магазин за процессором, ведь только единицы себе позволяют флагманы, тогда как многие геймеры не готовы тратиться даже на относительно недорогую Radeon RX 6650 XT.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



