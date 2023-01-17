Ethereum Classic остаётся единственной надеждой майнеров, но пока криптовалюта не спешит дорожать

Стоит понимать, что мнения ведущих мировых аналитиков могут заметно отличаться, при этом каждый из этих ребят не способен точно предсказать рыночные изменения одной или нескольких криптовалют. Именно поэтому мы остановимся на наиболее логичных идеях, которые опираются не на графики, а на конкретные факты. Итак, 2022 год стал самым сложным для рынка криптовалют за всю историю. На самом деле времени с момента появления Биткоина прошло мало, поэтому каждый раз, когда мы видим резкое падение, возникает паника, а инвесторы выводят активы. Не исключено, что через 10 лет (если цифровое золото протянет так долго) доверие крупного бизнеса к Биткоину станет выше. Как вы знаете, предпосылки для снижения курса первой криптовалюты были. Что любопытно, эксперты полагают, что не только действия ФРС, глобальные и политические риски создали на рынке нестабильность. Как оказалось, одной из движущих сил, регулярно генерирующих неприятности, стали майнеры.

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Поскольку на рынке криптовалют всё взаимосвязано, то первыми пострадали не держатели цифровых активов, а именно шахтёры, копающие Биткоин. Всё дело в неверном подходе к инвестированию, когда крупные майнинговые компании набрали массу кредитов, надеясь отдать их в кратчайшие сроки. Под кредиты закупалось оборудование, при этом сами шахтёры имели на руках достаточно денег в Биткоинах, но предпочли взять кредит, надеясь разбогатеть ещё больше. После того как курс первой криптовалюты ушёл ниже 20 тысяч, нервы дрогнули у самых стойких. Кредиторы резко потеряли интерес к майнерам, не желая идти на уступки, поэтому шахтёрам пришлось продавать все свои накопления. По итогам 2022 года аналитики зафиксировали небывалый приток монет на рынки, что привело к избытку предложения. Спрос и без того был низким, а в итоге цифровое золото ушло ещё ниже. На этом фоне казалось, что майнеры потеряют интерес к бизнесу, но эти ребята прочно уцепились за Биткоин. Сегодня стало известно, что хешрейт сети растёт намного быстрее, чем можно было ожидать. Так, в ноябре сложность добычи достигла отметки в 36.95 Т, тогда как сегодня показатель увеличился на невероятные 10.26% - до 37.59 Т. Всё это говорит о том, что шахтёры не собираются никуда уходить, а значит всё самое интересное впереди.

И вот на этом фоне самое время вспомнить о существовании майнеров, копающих криптовалюты на видеокартах. Во второй половине 2022 года эти ребята притихли, а в последние месяцы и вовсе работали в минус. Недавно эксперты отметили, что несколько монет уже позволяют выйти в небольшой плюс, ну а главная надежда фермеров остаётся на низких позициях. Как вы могли догадаться, речь идёт об Ethereum Classic. Данная криптовалюта считалась главной заменой Эфиру, но из-за нестабильности на рынке ушла на самое дно. Поскольку Биткоин вновь пошёл наверх, курс Ethereum Classic растёт, а эксперты заговорили о возможности возврата шахтёров. Сложно сказать, когда майнинг этой криптовалюты станет прибыльным. Как видите, ещё совсем недавно хешрейт Ethereum Classic был в несколько раз ниже, а значит конкуренция выросла в несколько раз. При этом часть майнеров отключила свои мощности, не желая оплачивать розетку, тогда как другая перешла на другие монеты. Не исключено, что подорожание Ethereum Classic до 30 долларов за 1 монетку не сделает эту криптовалюту прибыльной. Эксперты уверены, что всё будет зависеть именно от Биткоина, но есть ещё один неприятный сюрприз.

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Обратите внимание на таблицу, в которой указаны наиболее выгодные видеокарты для майнинга. Если сделать ранжирование по показателю рентабельность инвестиций, то на первое место выходит GeForce RTX 4070 Ti. Согласимся, что 1024 дня – это очень много, но ведь мы сегодня находимся на само дне рынка, тогда как подорожание криптовалют приведёт к значительному увеличению доходов. Есть мнение, что GeForce RTX 4070 Ti совершенно неожиданно может стать самой популярной видеокартой у фермеров. В зоне риска и другие новинки NVIDIA текущего поколения, суточных доход на которых выше, но намного ниже рентабельность. Например, GeForce RTX 4090 позволяет зарабатывать в сутки 1.42 доллара, вот только стоимость флагмана осложняет его окупаемость. Поскольку нас читают и майнеры и геймеры, то достаточно сложно всем угодить. В любом случае от нас ничего не зависит, а значит дефицит видеокарт может вернуться. Источники: 1, 2.