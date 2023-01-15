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В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
14 января российская РЭБ «Мурманск-БН» смогла ослепить самолёты-шпионы с AWACS над Румынией
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В последние месяцы фиксируется небывалая активность американских разведывательных систем в Восточной Европе. Над территорией Румынии и Болгарии чуть ли не круглыми сутками летают самолёты, оснащённые системой AWACS, а всевидящее око дядюшки Сэма смотрит на Россию при помощи спутников-шпионов. Над чёрным морем работают беспилотники RQ-4 Global Hawk, а вся информация напрямую поступает в единую систему управления ПВО в Украине. Ещё весной силами специалистов НАТО была создана эффективная защита, основанная на советских комплексах С-300. Позднее к ним присоединились и РСЗО из США и ряда других стран. Эксперты поясняют, что именно высокая эффективность американских систем раннего обнаружения позволяет наводиться украинским ракетам, но вчера произошла странная ситуация, свидетельствующая о том, что над территорией Украины происходят испытания систем радиоэлектронного подавления воздушного пространства.

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Проще говоря, сегодня информационная поддержка со стороны США является для России основной проблемой, а специалисты отмечали, что благодаря этому сбивается до 70% всех беспилотников типа Герань. С 4 января над военным аэродромом в Румынии внезапно стали фиксироваться сильные помехи, а ведь именно там находятся истребители F-35 и самолёты с AWACS. Назвать точную причину произошедшего не представляется возможным, но есть мнение, что за подавлением сигналов над румынским военным объектом стоит «Мурманск-БН». Это новый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сверхдальнего радиуса действия, заступивший на боевое дежурство в 2017 году в Севастополе. Возможности системы изучены мало, а описаний его работы почти нет, но специалисты НАТО предполагают, что она способна глушить эфир на расстоянии до 5000 километров с высокой точностью. Аналитики предлагают раньше времени не подбрасывать в воздух шапки, поскольку следующие несколько аналогичных случаев докажут, что произошла не ошибка, а направленный электронный удар, способный свести на нет все высокотехнологичные устройства, которыми так щедро одаривает США страны Восточной Европы. 

Ну а пока всё это происходит, Арестович снова заявил о том, что у России вот-вот закончатся ракеты. Советник президента поделился своим мнением, посетовав на то, что Россия выпустила мало ракет, а значит боезапас подходит к концу. Якобы, тенденция такова, что удары будут продолжаться, но станут менее значительными и массовыми, а значит всё движется в сторону неотвратимой победы Украины. По его словам, из 28 крылатых и 5 авиационных ракет украинская ПВО сбила 21 цель, при этом сам Арестович подтвердил, что уничтожение дома в Днепропетровске было вызвано тем, что украинская система ПВО изменила траекторию полёта российской ракеты. После этого в информационном поле Украины разгорелся настоящий скандал, но в данном случае нас интересует тот факт, что официальный Киев имеет свою версию событий, рассказывая от 38 ракетах, из которых 25 сбили. Кто из источников более точен, сказать сложно, ну а постоянные расхождения в оценке уже никого не удивляют. Похоже, в командовании ВСУ начинают уставать от Арестовича, поскольку вчера в Генштабе ВСУ заявили, что рассказы о заканчивающихся русских ракетах – это полная ерунда. 

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По данным официального представителя Воздушных сил Украины, никакие ракеты у России не заканчиваются, а слухи уже набили оскомину в информационном поле. Дела обстоят таким образом, что активно выпускаемые ракеты просто не могут закончиться. Российские журналисты полагают, что с учётом эффективной работы «Мурманск-БН» можно будет уменьшить количество запускаемых ракет, достигая целей с минимальными затратами. Повторимся, что доказать эффективность берегового комплекса радиоэлектронной борьбы ещё только предстоит. Если он даже на половину окажется таким мощным, как пишет пресса, то США придётся предпринимать какие-то срочные меры. Неясно, как уйти от массированных помех в эфире, ну а пока янки решили просто увеличить количество вылетов и бортов с высокотехнологичной электроникой. 

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#военные технологии #война
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