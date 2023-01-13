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В США заявили о планах уничтожить ЧВК «Вагнер» – могут ли янки остановить музыкантов
Чем оркестранты так расстроили американцев? Давайте разбираться
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ЧВК «Вагнер» считается одним из самых боеспособных формирований в России. Эксперты отмечают, что большая часть солдат действующей армии РФ неплохо справляется с поставленными задачами на учениях, но ничего не знает о том, что такое настоящая война. Что до музыкантов, то они уже несколько лет принимают самое активное участие в целом ряде конфликтов, поэтому обладают реальным боевым опытом. В Америке действует целая сеть подобных частных военных компаний, которые решают задачи в самых отдалённых регионах планеты. При этом сами они не имеют к властям США прямого отношения, поэтому дядюшка Сэм может не волноваться о последствиях провала. Что до российского формирования, то основатель ЧВК Евгений Пригожин в последнее время сменил схему набора добровольцев. Как вы могли слышать, ещё полгода назад было принято решение дать второй шанс отбывающим тюремное заключение гражданам РФ. Взамен предлагалось отслужить в горячей точке ровно 6 месяцев, после чего можно получить полную амнистию и свободу. Первые 20 бывших заключённых уже свободны, но предпочли остаться в рядах оркестрантов.

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Если у вас есть время, обязательно почитайте о ЧВК в прессе, ну а мы напомним, что несколько дней назад именно они находились на острие атаки, взяв под контроль Соледар. Следом на очереди Артёмовск, а западная пресса уверяет, что Евгений Пригожин планирует как можно быстрее взять под контроль и этот населённый пункт. Якобы, это позволит консолидировать добычу соли в регионе, что сулит громадные доходы, хотя подобные заявления звучат преимущественно из рупоров западной демократии. Так вот, если верить всё тем же западным журналистам, то руководство США сильно беспокоит усиление влияния ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. Прежде всего янки пытаются пресечь любые попытки завербовать в оркестранты как можно больше граждан Сербии. Недавно в Сербию приезжал большой американский чиновник, который пожурил встречавших его политиков за недостаток демократии, а также провёл переговоры с членами правительства. Предполагается, что одна из тем была посвящена музыкантам, поскольку США настойчиво пытаются запретить Сербии дружить с Россией. Как вы могли заметить, используются довольно сомнительные методы, ведь решать проблемы сербов и тем более извиняться за вооружённое вторжение янки не хотят, предпочитая метод кнута. 

Неясно, каких результатов удалось добиться американцам в Сербии, но суть проблемы такова, что это не единственный рычаг давления, который есть в руках у США. Так, созданы специальные группы, занимающиеся фиксацией передвижения бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике. Американцы выражают обеспокоенность растущей активностью музыкантов по всему миру, ведь за несколько лет бойцы успели засветиться во многих горячих точках. Например, в Судане, Ливии, Мозамбик, Судане, Мали и Буркина-Фасо. География может быть намного шире, а высокопоставленные политики в США призывают сделать всё, чтобы ЧПК «Вагнер» перестала существовать. Вводятся санкции, запрещающие любые поставки оружия, а недавно небезызвестный Джон Кирби и вовсе заявил о том, что оркестранты получили большую партию оружия напрямую из Северной Кореи. Неясно, почему не из Ирана, ведь из этой страны можно в РФ привезти что угодно с минимальной оглаской. 

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Пока добиться каких-то ощутимых успехов американцам не удалось, но в ход идут не только санкции и запреты, но и информационная война. Почитайте о музыкантах в Википедии. Авторы даже не стесняются подменять факты, а вы можете найти нестыковки чуть ли не в каждом абзаце. Добавим, что сегодня США пытаются максимально усилить боеспособность Украины. Предполагается, что впереди весенняя компания, которая и решит исход противостояния. Особенно беспокоит Запад назначение Валерия Герасимова главой группы войск, принимающей участие в СВО. Отмечается, что именно он обладает достаточным опытом, позволяющим ему принимать быстрее и эффективные решения. Ну а ЧВК «Вагнер» остаётся ударным кулаком спецоперации.

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#политика #война
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