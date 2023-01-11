Представители западной прессы сетуют на то, что помощь НАТО движется в Украину слишком медленно

Чаще всего журналисты из Bloomberg предпочитают писать пропагандистскую чушь, рассказывая своим читателям какие-то несусветные глупости. Но бывает и так, что разум к этим ребятам всё же возвращается. В эти короткие моменты американцы делятся любопытной информацией, позволяющий сделать далекоидущие выводы. Например, совсем недавно там разразись новостью о том, что не только европейские страны, но и Англия исчерпала все свободные запасы военной помощи Украине. Проблема в том, что сегодня страны Восточной Европы отгружают последние единицы советской техники и снаряды к артиллерии и средствам ПВО. Часть несомненно оставят себе, но даже указанные поставки являются незначительными по сравнению с тем, что находилось на вооружении ВСУ на 24 февраля. К весне ожидается одна из последних масштабных поставок, а следом тишина. Помощь может прийти в виде старых танков, вот только количество техники критически мало, а по большей части в Украину отправляют танки и БМП, которые длительное время находились на складах. Производится ремонт двигателей и ходовой, вот только никто не гарантирует, что ресурс такой техники окажется высоким.

реклама

Все надежды связаны с США, поскольку дядюшка Сэм не только не планирует останавливаться, но и наращивает поставки. При этом в Bloomberg пишут, что и здесь радоваться нечему, поскольку никакого нового оружия украинцам не дают. В ход идут те же восстановленные машины, ну а снаряды достаются со складов, созданных ещё во времена Холодной войны. При этом выделение миллиардов долларов на помощь Украине ещё не значит, что поставки будут осуществляться быстро. Сроки не указываются, а в Пентагоне утверждают, что многое зависит от ситуации. К примеру, активная помощь осенью связана с успехами ВСУ, продвинувшимися на Харьковском направлении, а также вернувшими контроль над Херсоном. При этом командование США осознаёт, что если дойдёт до большой войны, то все резервы понадобятся самим американцам. На горизонте противостояние за Тайвань, при этом есть и другие угрозы, поскольку Россия и Китай в последние годы продолжают расширять своё влияние в Африке и Азии. Словом, пока украинский вопрос стоит на повестке дня, огонь войны будут поддерживать, но всё идёт к тому, что основную часть резервов американцы оставят себе.

Что до Украины, то там во владения вступил Генерал Мороз. Западные эксперты констатируют, что именно этого ожидала российская группировка, а значит речь может идти о широкомасштабном наступлении. Вполне возможно, что в планах было осуществить нечто подобное до Нового года, вот только погода не благоприятствовала. Сегодня вы могли слышать о взятии Соледара. От города остались рожки да ножки, а сам он почти полностью разрушен. Передовые группы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону украинских сил, а сейчас сопротивление оказывают отдельные группы бойцов. По мнению западных аналитиков, полный контроль над Соледаром вкупе с морозом позволит России перейти к быстрому наступлению. Ночью на грунте температура опускалась до -20 градусов, а днём не превышает -10 градусов. Это значит, что в таких условиях техника движется быстро, что и позволило совершить бросок механизированных групп на несколько километров в тыл украинской группировке.

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Небезызвестный Алексей Арестович заявил, что Соледар Украине не нужен, а также посетовал, что очередная помощь со стороны НАТО не добралась даже до украинских границ. А вот российские военкоры отмечают, что в последнее время наблюдается значительное увеличение количества артиллерии на Донбассе. Так, пришли новые САУ «Мста-С», ЗРПК «Панцирь-С» и буксируемые пушки «Гиацинт-Б». Это значит, что планируется увеличить присутствие артиллерии на линии соприкосновения. Похоже, разрекламированные «Брэдли» и «Мардер» доберутся до фронта к весне, а значит у России есть время для того, чтобы воспользоваться подарками от Генерала Мороза. Именно так полагают западные журналисты, уверенные в том, что уже вскоре войска РФ возьмут Бахмут. Украинская группировка находится в невыгодном положении, а холода лишают обороняющихся все преимуществ.