Бывшие заключённые намерены вернуться в ряды "оркестрантов"

Пожалуй, впервые о существовании частной военной компании под странным названием «Вагнер» российские обыватели узнали во время сирийской компании. Сообщалось об успехах «оркестрантов», но на этом скудные сведения о группировке завершались. Можно заглянуть в Википедию, но сегодня нас волнует не история, а развивающиеся на наших глазах события. Дело в том, что десятки лет по всему миру действуют американские ЧВК. Это компании, которые выступают подрядчиками на службе дядюшки Сэма. Личный состав отбирается тщательно, а в итоге там нет людей с улицы. Обязателен боевой опыт и готовность убивать, поскольку американские ЧПК выполняют самую грязную работу, к которой обычных контрактников не допускают. Есть аналогичные структуры и в других европейских странах, но стоило только в России появится чуму-то подобному, как янки тут же стали кричать о нарушении прав человека, приписывая «оркестрантам» целый букет военных преступлений, которые десятилетиями сами совершали по всей планете, громко рассказывая о злых русских, способствующих дестабилизации мира во всём мири. Словом, ничего нового.

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Стоит отметить, что бойцы ЧВК «Вагнер» засветилось в несколько африканских странах, разрушив планы США создать горячие точки с гражданскими войнами все против всех, а также эффективно выполняли свои задачи в ЦАР. По крайней мере так пишет пресса, ну а мы с вами понимаем, что если уж американцы кем-то недовольны, то только потому, что этот кто-то мешает захватнической политике. Проще говоря, чем меньше США грабит другие страны, тем хуже живут обычные американцы, а это недопустимо. Ещё до начала СВО «оркестранты» находились под санкциями многих стран, а сегодня европейская пресса придумывает страшные истории, стараясь демонизировать российских бойцов. Что любопытно, если до начала спецоперации в Украине ЧВК хватало человеческих ресурсов, то в какой-то момент стала ощущаться нужда в новой крови. Было принято нестандартное решение, в рамках которого Евгений Пригожин (известен как основатель военной компании) дал возможность заключённым вступить в ряды «оркестрантов».

Условия были простыми: вначале требовалось пройти военную подготовку, а после усилить ряды бойцов в самых горячих точках планеты, включая Украину. Лицам, совершившим тяжкие преступления, а также обвиняемых по многим статьям, сразу же отказывали, но нашлись и те, кто был готов на подобные испытания, поскольку на горизонте была обещанная свобода. Так, всем бывшим заключённым гарантировалось полное помилование, ввиду чего по сети ходят слухи о том, что реальное управление «оркестрантами» находится в руках силовых ведомств РФ, а в частности Главного управления Генштаба Вооружённых сил. Несмотря на неоднократные попытки раскопать детали внутренней кухни ЧВК, западные и российские журналисты узнали немного, хотя сам Пригожин иногда даёт интервью, а в канун Нового года снял видео, в рамках которого посетил украинских пленных, вручив им мандарины. Словом, создаётся ореол тайны, который позволяет наводить на потенциальных врагов страх, а значит одна из главных задач решается успешно.

По словам Евгения Пригожина, первая группа заключённых, которая влились в ряды ЧВК, завершила первые полгода службы. Всё это время «музыканты» участвовали в боевых действиях в Украине и заслужили помилование. Отмечается, что на протяжение 6 месяцев бывшим зекам выплачивали денежное пособие, но меньше, чем получают контрактники. Всего помилование заслужили 20 человек, ну а подарочек им принёс основатель «оркестрантов» собственной персоной. Все они сейчас находятся на реабилитации в одном из медицинских учреждений России, а после намерены вернуться в ЧВК, продолжив службу без тюремного срока за плечами. Бойцы поблагодарили «Вагнер» за возможность изменить жизнь, заявив о том, что именно здесь они осознали смысл понятия дружба. Пригожин отметил, что среди заключённых было много тех, кто попал за решётку случайно. Кто-то по глупости, тогда как другие в силу сложного характера.

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Отметим, что информации о контрактах, заработной плате и многих других деталях ЧВК в прессе почти нет, ну а устаревшие данные мы не публикуем. Точного количества бывших зеков, принимающих участие в СВО, в прессе также нет, но когда речь идёт о прорыве сложных направлений, то чуть ли не всегда упоминаются «оркестранты». Ну а это говорит о многом. Источник.