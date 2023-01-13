Новинка NVIDIA не только быстрее, но и дешевле старых флагманов

Релиз GeForce RTX 4070 Ti состоялся 5 января, а уже 6 числа российские геймеры могли купить новинку в некоторых российских магазинах. Такая скорость неудивительна, ведь перед нами один из самых интересных продуктов на рынке. Нужно признать, что стоимость видеокарты не позволяет назвать GeForce RTX 4070 Ti массовой и всё же, если у вас есть на руках нужная сумма, то вы можете получить в своё распоряжение производительность уровня флагманов прошлого поколения за скромную сумму. Как вы понимаете, подобные сравнения носят условный характер, но в последнее время количество энтузиастов постоянно растёт.

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Мы не утверждаем, что GeForce RTX 4070 Ti подходит буквально всем, но если у вас всё в порядке с деньгами, то вы можете побаловать себя высокой производительностью за малые деньги. Сегодня мы сравним несколько графических чипов нового и прошлого поколения, а после сделаем вывод о том, стоит ли вообще покупать новинку в российских магазинах.

Начнём с GeForce RTX 4090. Инсайдеры по всей планете уверяют, что видеокарта продаётся как горячие пирожки у вокзала. Может и так, но мы отказываемся верить в подобные глупости, ведь флагманы никогда не занимали больше полутора процентов рынка, но и это много, поэтому все подобные россказни считаем проплаченным бредом, не имеющим ничего общего с реальностью. GeForce RTX 4090 действительно самая быстрая видеокарта на планете, но она точно не стоит тех денег, которые за неё просят в рознице.

Цена GeForce RTX 4080 долгое время держалась на отметке в 106 тысяч, а сейчас пошла вниз. Мы полагаем, что вскоре флагман NVIDIA вскоре подешевеет, в результате чего вы сможете купить его за 95 тысяч рубликов. Даже это много, вот только сегодня ценовая политика Дженсена Хуанга такова, что геймерам приходится переплачивать за каждый чих. Скоро с нас будут брать деньги за каждый прорисованный пиксель. В целом производительность GeForce RTX 4080 действительно впечатляет, хотя всё те же инсайдеры уверяют, что видеокарта пользуется низким спросом у любителей компьютерных игр.

GeForce RTX 4070 Ti стартовала в российской рознице с 90 тысяч рублей, оказавшись неинтересна геймерам. Ещё бы, ведь никто не ожидал, что NVIDIA попросит за предтоп 800 долларов. Сегодня вы можете купить новинку за 81 тысячу, при этом перед нами третья по скорости видеокарта в линейке NVIDIA. Давайте пойдём дальше, а после вы поймёте, чем GeForce RTX 4070 Ti так хороша.

За 107 тысяч в наличии GeForce RTX 3080 Ti, а ведь видеокарта на 15% медленнее указанной выше GeForce RTX 4070 Ti. Мало того, она ещё и дороже, что кажется и вовсе странным. Полный провал, но если у вас есть время, то вы сможете убедиться в том, что точно также неадекватно стоят все флагманы зелёного лагеря предыдущего поколения. На их фоне GeForce RTX 4070 Ti кажется настоящим подарком судьбы, поскольку стоит дешевле, а предлагает более внушительную производительность. Пожалуй, самым главным минусом новинки стоит считать небольшое количество видеопамяти. Дело в том, что внутри всего 12 Гб, а ведь мы говорим о продукте для энтузиастов. В 2023 году хотелось бы увидеть больше.

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GeForce RTX 3080 дешевле на целых 9 тысяч рублей, но при прямом сравнении выходит, что GeForce RTX 4070 Ti почти на 40% быстрее. Ну и кто купит такую видеокарту? Учтите, что здесь всего 10 Гб видеопамяти, а также нет поддержки технологии DLSS 3. Нам кажется, что шансов у старых флагманов против новинки нет, а значит остаётся только рассмотреть цену на GeForce RTX 3070 Ti. Сразу предупредим, что пару недель назад за эту видеокарту просили 50 тысяч рублей, а значит сегодня мы видим ощутимое подорожание. Случилось это на фоне падения курса рубля, ну а пока нет никаких намёков на то, что после удорожания национальной валюты видеокарты начнут дешеветь. Нам кажется, что за 50 тысяч GeForce RTX 3070 Ti способна составить конкуренцию более мощной GeForce RTX 4070 Ti, но учитывая текущую цену, брать старую видеокарту не советуем. Отметим, что у вас может быть своё мнение, о чём пишите в комментариях. Наши читатели обязательно вступят с вами в культурную дискуссию по теме материала.