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GeForce RTX 4070 Ti приехала в РФ с опозданием на 1 день – в наличии модели за 90 000 рублей
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Если вы внимательно следите за новостями, то могли слышать о том, что вчера стартовали общемировые продажи нового графического чипа GeForce RTX 4070 Ti. На этот раз предтоп получил скромную 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти. Второй показатель уже лучше, чем было пару лет назад, когда NVIDIA ограничилась 8 Гб видеопамяти, но далёк от идеала, поскольку мы говорим о видеокарте с рекомендованной стоимостью в 800 долларов. Именно так, на дворе инфляция, американская валюта дешевеет, а с ней растут цены и по всему миру. Поделать с этим ничего нельзя, ну а крупные производители предпочитают помалкивать, ведь никому из них не хочется расшатывать экономику, которая и без того находится в сложном положении. Платить за все эти дары технологического прогресса придётся нам с вами, ну а если вы так не считаете, то можно перестать играть в новинки, гоняя в тайтлы 10-летней давности на старой видеокарте с барахолки. Как мы уже сказали, выбора у нас нет, поэтому придётся подстраиваться под новую реальность, ну а хорошая новость состоит в том, что майнеры окончательно ушли с рынка, поэтому видеокарты даже в России продаются по ценам, близком к рекомендованным.

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Прежде всего мы бы советовали не смотреть на американские ценники, где указана официальная стоимость. В Европе такой фокус никогда не пройдёт, ведь есть система налогообложения, а в результате прибавляйте как минимум 25% НДС и таможенных взносов. Сегодня продажи GeForce RTX 4070 Ti должны были стартовать в ДНС. Неясно, удалось ли кому-то купить хоть одну карту, поскольку комментарии весьма скудны на подробности. На сайте можно отыскать страницу с товаром, где за 81 тысячу предлагалась (или не предлагалась) карточка производства Palit. Сроков её появления нет, а вот более дорогая производства GIGABYTE окажется доступна уже вечером, правда и стоить такое чудо инженерной мысли будет 87 тысяч рублей. Есть предложения и дороже, но суть в том, что перед нами очень спорный графический чип, который имеет как плюсы, так и минусы.

Вчера мы приводили результаты тестирования, где GeForce RTX 4070 Ti показывает себя очень неплохо. И всё бы ничего, ведь видеокарта обходит даже ультимативную GeForce RTX 3090 Ti, вот только на носу появление игр на движке Unreal Engine 5. Ожидается, что блокбастеры резко поднимут планку, что приведёт к росту требований к видеокартам. И вот здесь GeForce RTX 4070 Ti со своими 12 Гб видеопамяти в разрешении 4К смотрится посредственно. Заметьте, что среди потенциальных конкурентов нет видеокарт с таким количеством видеопамяти. Например, у Radeon RX 6950 XT 16 Гб, более новая Radeon RX 7900 XT предлагает 20 Гб, ну а GeForce RTX 3090 Ti и вовсе имеет 24 Гб. Получается, что новинка кажется крайне спорной, в результате чего многие геймеры снова заговорили о необходимости немного подождать.

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Кто-то уверяет, что ожидание не продлиться долго, ведь уже вскоре NVIDIA представит GeForce RTX 4060. Скорее всего, дороже 350 долларов за такую видеокарту не попросят, ведь на кону самый популярный сегмент, разрушать продажи в котором сродни катастрофе. Если вы не забыли, то спрос на компьютеры и без того низкий, ну а повысив цену до 400 долларов, можно и вовсе забыть о прибыли. В данном случае уже не так важно, насколько сильно порежут новую GeForce RTX 4060, ведь многие пользователи не читают спецификаций. Предполагается, что появление этой видеокарты на прилавках приведёт к снижению цен на находящиеся сегодня в продаже графические чипы прошлого поколения. Даже если GeForce RTX 4060 окажется примерно равна GeForce RTX 3070, появление её приведёт к тому, что купить продукцию прошлого поколения вы сможете по гораздо более выгодным ценам. Помните, что это всего лишь теория. Но даже если нечто подобное и ждёт американских геймеров, то в России такие фокусы не пройдут. Здесь до сих пор за GeForce RTX 3090 Ti просят 130 тысяч рублей, а падение курса рубля может продолжиться. На этом фоне 80 тысяч за GeForce RTX 4070 Ti уже не кажутся грабительскими. 

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#видеокарты #geforce rtx 4070 ti
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DiLouk
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12:10
А я думал что люди не хотят брать у них мобилу потому что у них постоянные какие-то проблемы, то с прошивкой , то с их гавняными процами, + ценник охреневший , когда у конкурентов за ту же цену можно ...
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sboxx
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