Увы, но эффект от скорости, которую приносит новый интерфейс, равен нулю

Несколько дней назад был представлен один из первых твердотельных накопителей стандарта PCIe 5.0. Технология выглядит перспективной, но нежизнеспособна, поскольку совершенно бесполезна. Теоретически, если речь идёт о крупном облачном хранилище, то повышение скорости доступа к файлам действительно необходимо и может ощутимо повысить быстродействие интернета. Теоретически, но только в том случае, если крупные компании пойдут на замену дорогостоящих SSD, стоимость которых может превышать находящиеся в продаже модели в несколько раз. Сомнительно, чтобы SSD на базе PCIe 5.0 быстро нашли своего покупателя, но если облачные гиганты всё же могут себе позволить такие растраты, то обычные пользователи и вовсе остаются с минимальными преимуществами.

реклама

Допустим, купили вы твердотельный накопитель, который обеспечивает быстродействие на уровне 12 000 Мб/с. Что и говорить, невероятно, вот только задействовать всю эту мощь негде. Можно несколько раз за пару секунд скопировать огромный файл из одного места в другое, тогда как в реальных задачах не удаётся даже воспользоваться потенциалом PCIe 3.0. А на пороге уже стоит PCIe 6.0. Не то, чтобы мы были против новых технологий, но в данном случае прогресс явно шагает впереди потребностей пользователей. Не исключено, что в какой-то момент количество перейдёт в качество благодаря какой-то прорывной технологии, но пока покупка скоростного накопителя может быть интересна только энтузиастам.

В данном материале мы изучим несколько твердотельных накопителей, которые прекрасно себя зарекомендовали и подходят для обычных пользователей. Например, Kingston A400 идеален для тех, кто хочет заменить старый жёсткий диск в ноутбуке на SSD. В большинстве задач вы заметите огромный прирост быстродействия, а в итоге браузер будет радовать вас плавностью переключения между окнами, а все программы начнут запускаться за считанные секунды. Подходит Kingston A400 также в качестве основного диска для настольных компьютеров. Такое решение позволяет неплохо сэкономить, а значит востребовано на рынке.

Samsung 970 EVO Plus ёмкостью 500 Гб может предложить высокую скорость за счёт доступа к интерфейсу PCIe. Скорость чтения и записи соответствует PCIe 3.0, ну а прежде чем покупать данный накопитель, стоит убедиться в том, что на вашей материнской плате есть слот М.2. Если такового нет, то придётся довольствоваться предыдущим накопителем под SATA3. Samsung 970 EVO Plus интересен в играх, где позволяет получить максимальную скорость загрузки сцен, снижая время между переходами по бесшовному миру в разы.

Samsung 980 Pro не только более ёмкий, но и демонстрирует ультимативную скорость. До 7000 Мб/с – это на пике возможностей PCIe 4.0, а значит данный SSD прекрасно подходит энтузиастам, которые давно хотели опробовать технологические новинки. Нужно понимать, что вам потребуется современный ноутбук или настольный компьютер с подходящей материнской платой и процессором, но даже это не гарантирует того, что вы вообще увидите эффект от перехода с PCIe 3.0 на PCIe 4.0. Пожалуй, реальный результат можно увидеть только в синтетических тестах, поэтому ещё раз подумайте о том, нужен ли вам вообще твердотельный накопитель за такую цену.

WD Blue на 2 Тб предлагает удвоенный объём по сравнению с указанным выше SSD, но стоит всего на 3 тысячи дороже. Причина в том, что перед нами стандартный SATA3. Повторимся, что даже быстродействия этого интерфейса достаточно для решения большинства задач, ну а сам WD Blue идеален в качестве накопителя для хранения игр, фильмов и временных файлов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Не стоит забывать о том, что многие пользователи ещё не забыли времена, когда всю информацию нужно было хранить на компьютере. Интернет тогда был медленный, а Seagate Exos на 16 Тб обладает огромной ёмкостью, загружать которую вы будете очень долго. Такой накопитель можно использовать для создания домашнего архива или любых других задач. А вот SSD пока не способны обеспечить такого отличного соотношения между ценой и объёмом. 16 Тб требуются далеко не каждому, но если вы хотите получить ёмкий накопитель, то выбор очевиден.