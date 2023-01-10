Несколько дней назад был представлен один из первых твердотельных накопителей стандарта PCIe 5.0. Технология выглядит перспективной, но нежизнеспособна, поскольку совершенно бесполезна. Теоретически, если речь идёт о крупном облачном хранилище, то повышение скорости доступа к файлам действительно необходимо и может ощутимо повысить быстродействие интернета. Теоретически, но только в том случае, если крупные компании пойдут на замену дорогостоящих SSD, стоимость которых может превышать находящиеся в продаже модели в несколько раз. Сомнительно, чтобы SSD на базе PCIe 5.0 быстро нашли своего покупателя, но если облачные гиганты всё же могут себе позволить такие растраты, то обычные пользователи и вовсе остаются с минимальными преимуществами.
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Допустим, купили вы твердотельный накопитель, который обеспечивает быстродействие на уровне 12 000 Мб/с. Что и говорить, невероятно, вот только задействовать всю эту мощь негде. Можно несколько раз за пару секунд скопировать огромный файл из одного места в другое, тогда как в реальных задачах не удаётся даже воспользоваться потенциалом PCIe 3.0. А на пороге уже стоит PCIe 6.0. Не то, чтобы мы были против новых технологий, но в данном случае прогресс явно шагает впереди потребностей пользователей. Не исключено, что в какой-то момент количество перейдёт в качество благодаря какой-то прорывной технологии, но пока покупка скоростного накопителя может быть интересна только энтузиастам.
В данном материале мы изучим несколько твердотельных накопителей, которые прекрасно себя зарекомендовали и подходят для обычных пользователей. Например, Kingston A400 идеален для тех, кто хочет заменить старый жёсткий диск в ноутбуке на SSD. В большинстве задач вы заметите огромный прирост быстродействия, а в итоге браузер будет радовать вас плавностью переключения между окнами, а все программы начнут запускаться за считанные секунды. Подходит Kingston A400 также в качестве основного диска для настольных компьютеров. Такое решение позволяет неплохо сэкономить, а значит востребовано на рынке.
Samsung 970 EVO Plus ёмкостью 500 Гб может предложить высокую скорость за счёт доступа к интерфейсу PCIe. Скорость чтения и записи соответствует PCIe 3.0, ну а прежде чем покупать данный накопитель, стоит убедиться в том, что на вашей материнской плате есть слот М.2. Если такового нет, то придётся довольствоваться предыдущим накопителем под SATA3. Samsung 970 EVO Plus интересен в играх, где позволяет получить максимальную скорость загрузки сцен, снижая время между переходами по бесшовному миру в разы.
Samsung 980 Pro не только более ёмкий, но и демонстрирует ультимативную скорость. До 7000 Мб/с – это на пике возможностей PCIe 4.0, а значит данный SSD прекрасно подходит энтузиастам, которые давно хотели опробовать технологические новинки. Нужно понимать, что вам потребуется современный ноутбук или настольный компьютер с подходящей материнской платой и процессором, но даже это не гарантирует того, что вы вообще увидите эффект от перехода с PCIe 3.0 на PCIe 4.0. Пожалуй, реальный результат можно увидеть только в синтетических тестах, поэтому ещё раз подумайте о том, нужен ли вам вообще твердотельный накопитель за такую цену.
WD Blue на 2 Тб предлагает удвоенный объём по сравнению с указанным выше SSD, но стоит всего на 3 тысячи дороже. Причина в том, что перед нами стандартный SATA3. Повторимся, что даже быстродействия этого интерфейса достаточно для решения большинства задач, ну а сам WD Blue идеален в качестве накопителя для хранения игр, фильмов и временных файлов.
Не стоит забывать о том, что многие пользователи ещё не забыли времена, когда всю информацию нужно было хранить на компьютере. Интернет тогда был медленный, а Seagate Exos на 16 Тб обладает огромной ёмкостью, загружать которую вы будете очень долго. Такой накопитель можно использовать для создания домашнего архива или любых других задач. А вот SSD пока не способны обеспечить такого отличного соотношения между ценой и объёмом. 16 Тб требуются далеко не каждому, но если вы хотите получить ёмкий накопитель, то выбор очевиден.