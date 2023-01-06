Найти потенциальных покупателей на такой продукт будет очень сложно

Первые действительно скоростные SSD появились вместе со стандартом PCIe 3.0. Даже сегодня скорость чтения/записи до 3500 Мб/с встретить на компьютерах почти невозможно, а ведь на дворе 2023 год. Казалось бы, самое время обновляться, но на пути встаёт полное отсутствие перспективы у тех, кто решит потратиться на технологическую гонку. Представьте себе, что есть два совершенно одинаковых компьютера, но на один из них вы ставите скоростной твердотельный накопитель с новомодным PCIe 4.0, тогда как другой обходится стареньким SATA 3. На бумаге, в первом случае вы получаете более чем 10-кратное преимущество, но на деле ничего этого нет. Да, если попытаться скопировать файл из одной части накопителя на другую, то вы действительно увидите все преимущества технологической платформы, а вот во всех остальных сценариях полный провал.

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Дело в том, что за многие годы существования SSD программисты так и не научились использовать скоростные качества в своих продуктах. Вполне возможно, что это просто нельзя сделать, но в таком случае к чему всё это наращивание пропускной способности, если воспользоваться быстродействием накопителя не получится? Стоит заметить, что даже SSD стандарта PCIe 3.0 стоят немного дороже обычных твердотельных накопителей под SATA 3, тогда как за более скоростные PCIe 4.0 и вовсе приходится платить в 2 раза больше. Повторимся, что по бумагам мы видим скоростной SSD со скоростью чтения/записи до 7000 Мб/с против сильно устаревшего накопителя, способного выжимать всего 500 Мб/с, но на деле даже этого достаточно, поскольку есть показатели, которые оказывают критическое влияние на работу с файлами, но эти самые характеристики увеличиваются неохотно.

И вот здесь самое время напомнить вам о том, что ещё в 2021 году в составе платформы Intel появилась полная поддержка интерфейса PCIe 5.0. Обратите внимание на спецификации. Данные слегка запутаны и могут быть непонятны обычному пользователю, но суть информации в том, что каждый новый стандарт приносит двукратный рост пропускной способности, что приводит к удвоению скорости чтения/записи флагманских продуктов. Поскольку пределом для пользовательских твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 является 7000 Мб/с, то было бы логично предположить, что мы увидим сразу 14 000 Мб/с в PCIe 5.0, вот только пока дело идёт медленно. Начнём с того, что весь 2022 год производители не спешили вообще анонсировать продукты под новый интерфейс, лишь рассказывая о подобных планах, ну а сегодня MSI в рамках CES 2023 решилась анонсировать свой первый SSD PCIe 5.0 серии Spatium M570. Представлены сразу несколько продуктов, в том числе и версия с приставкой «PRO». В обычном случае мы получим скорость чтения/записи до 10 000 Мб/с, тогда как более прокачанная модель сможет выдавать до 12 000 Мб/с в режиме чтения. Обе модели получат ресурс перезаписи до 3000 Тб, но данная информация актуальна только для накопителей максимальным объёмом в 4 Тб, тогда как в продажу поступят ещё и SSD на 1 Тб и 2 Тб.

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Что примечательно, Spatium M570 PRO будет оснащаться ребристым радиатором, внутри которого расположится испарительная камера. За счёт этого планируется повысить отвод тепла от жутко горячего накопителя. Для этого продукта заявлен премиальный дизайн, ну а по факту технология нанесения краски просто слегка усложнится, что позволит получить на выходе красно-золотой цвет, меняющийся в зависимости от освещённости. Продажи стартуют где-то в первой половине 2023 года, ну а цен и точных дат в MSI не называют. Очевидно, что рынку не нужны такие скоростные накопители, поскольку даже продажи PCIe 4.0 идут туго. Вот только пока технологическая возможность позволяет, разработчики будут наращивать скорость, ведь им проблемы маркетологов и тем более обычных пользователей неведомы. Как мы уже писали выше, пользы от наращивания скорости нет, а вот денег такое удовольствие стоит немалых. Сложно даже представить, сколько MSI попросит за Spatium M570 PRO объёмом 4 Тб. Ну и учтите, что это ещё не предел скорости, ведь стандарт PCIe 5.0 позволяет выжать и больше. Ну а где-то на горизонте уже маячит PCIe 6.0. Именно так, если вы ещё сидите на твердотельных накопителях SATA 3, то самое время начать готовиться переходить на PCIe 6.0. Там обещают заоблачные скорости по неразумной цене.