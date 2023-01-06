Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
MSI показала первый SSD Spatium M570 PRO с поддержкой PCIe 5.0 – быстрый, горячий и очень дорогой
Найти потенциальных покупателей на такой продукт будет очень сложно
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Первые действительно скоростные SSD появились вместе со стандартом PCIe 3.0. Даже сегодня скорость чтения/записи до 3500 Мб/с встретить на компьютерах почти невозможно, а ведь на дворе 2023 год. Казалось бы, самое время обновляться, но на пути встаёт полное отсутствие перспективы у тех, кто решит потратиться на технологическую гонку. Представьте себе, что есть два совершенно одинаковых компьютера, но на один из них вы ставите скоростной твердотельный накопитель с новомодным PCIe 4.0, тогда как другой обходится стареньким SATA 3. На бумаге, в первом случае вы получаете более чем 10-кратное преимущество, но на деле ничего этого нет. Да, если попытаться скопировать файл из одной части накопителя на другую, то вы действительно увидите все преимущества технологической платформы, а вот во всех остальных сценариях полный провал. 

реклама

Дело в том, что за многие годы существования SSD программисты так и не научились использовать скоростные качества в своих продуктах. Вполне возможно, что это просто нельзя сделать, но в таком случае к чему всё это наращивание пропускной способности, если воспользоваться быстродействием накопителя не получится? Стоит заметить, что даже SSD стандарта PCIe 3.0 стоят немного дороже обычных твердотельных накопителей под SATA 3, тогда как за более скоростные PCIe 4.0 и вовсе приходится платить в 2 раза больше. Повторимся, что по бумагам мы видим скоростной SSD со скоростью чтения/записи до 7000 Мб/с против сильно устаревшего накопителя, способного выжимать всего 500 Мб/с, но на деле даже этого достаточно, поскольку есть показатели, которые оказывают критическое влияние на работу с файлами, но эти самые характеристики увеличиваются неохотно. 

И вот здесь самое время напомнить вам о том, что ещё в 2021 году в составе платформы Intel появилась полная поддержка интерфейса PCIe 5.0. Обратите внимание на спецификации. Данные слегка запутаны и могут быть непонятны обычному пользователю, но суть информации в том, что каждый новый стандарт приносит двукратный рост пропускной способности, что приводит к удвоению скорости чтения/записи флагманских продуктов. Поскольку пределом для пользовательских твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 является 7000 Мб/с, то было бы логично предположить, что мы увидим сразу 14 000 Мб/с в PCIe 5.0, вот только пока дело идёт медленно. Начнём с того, что весь 2022 год производители не спешили вообще анонсировать продукты под новый интерфейс, лишь рассказывая о подобных планах, ну а сегодня MSI в рамках CES 2023 решилась анонсировать свой первый SSD PCIe 5.0 серии Spatium M570. Представлены сразу несколько продуктов, в том числе и версия с приставкой «PRO». В обычном случае мы получим скорость чтения/записи до 10 000 Мб/с, тогда как более прокачанная модель сможет выдавать до 12 000 Мб/с в режиме чтения. Обе модели получат ресурс перезаписи до 3000 Тб, но данная информация актуальна только для накопителей максимальным объёмом в 4 Тб, тогда как в продажу поступят ещё и SSD на 1 Тб и 2 Тб. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Что примечательно, Spatium M570 PRO будет оснащаться ребристым радиатором, внутри которого расположится испарительная камера. За счёт этого планируется повысить отвод тепла от жутко горячего накопителя. Для этого продукта заявлен премиальный дизайн, ну а по факту технология нанесения краски просто слегка усложнится, что позволит получить на выходе красно-золотой цвет, меняющийся в зависимости от освещённости. Продажи стартуют где-то в первой половине 2023 года, ну а цен и точных дат в MSI не называют. Очевидно, что рынку не нужны такие скоростные накопители, поскольку даже продажи PCIe 4.0 идут туго. Вот только пока технологическая возможность позволяет, разработчики будут наращивать скорость, ведь им проблемы маркетологов и тем более обычных пользователей неведомы. Как мы уже писали выше, пользы от наращивания скорости нет, а вот денег такое удовольствие стоит немалых. Сложно даже представить, сколько MSI попросит за Spatium M570 PRO объёмом 4 Тб. Ну и учтите, что это ещё не предел скорости, ведь стандарт PCIe 5.0 позволяет выжать и больше. Ну а где-то на горизонте уже маячит PCIe 6.0. Именно так, если вы ещё сидите на твердотельных накопителях SATA 3, то самое время начать готовиться переходить на PCIe 6.0. Там обещают заоблачные скорости по неразумной цене.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #spatium m570 pro
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
Выбираем SSD на любой вкус и кошелёк – выгодно ли в 2023 году покупать HDD объёмом 16 Тб
MSI представила SSD накопители серии Spatium M570 с интерфейсом PCIe Gen5 и скоростью до 12 ГБ/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа не замёрзнет этой зимой, а цены на газ рухнули - почему так вышло
17
Самая дорогая в мире немецкая БМП оказалась небоеспособная - Министерство Обороны Германии
8
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
27
В 2022 году в России в 2 раза выросли продажи видеоигр на дисках
2
Первая партия новейших вертолётов Ка-52М передана ВКС России
12
Сборы «Чебурашки» за первые дни проката перевалили за 1,3 миллиарда рублей
8
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
7
«Ростех» готовится к серийному производству суперсовременных средств борьбы с беспилотниками
18
Сможет ли Россия в 2023 году строить боевые корабли без использования американских технологий
4
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
16
Какую видеокарту NVIDIA купить для монитора с разрешением 2К – оптимальные модели до 40 000 рублей
15
MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в сериях SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS
+
ASUS представила ROG Hyperion GR701 — компьютерный корпус весом почти 21 кг
16
Добыча криптовалюты на видеокартах обнулила доходы майнеров – всё больше ферм отключается
8
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
75
CES 2023: Asus представила OLED-мониторы с частотой до 540 Гц и портами DisplayPort 2.1
6
В полку носителей "Цирконов" прибыло - фрегат "Адмирал Горшков" отправился в плавание
2
За год Apple потеряла 1 000 000 000 000 долларов капитализации
+
В новом проекте Aleo одна RTX 3080 Ti зарабатывает 2.66 доллара в сутки
5
Инсайдер поделился результатами тестов Ryzen 7 7800X3D в ряде игр — ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X3D
15

Популярные статьи

Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
19
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
10
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
15
Главные игры января 2023 года
9
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
6
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
6
Гигантский волк Амарок или Вахила - красивый миф или суровая реальность
12
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
4
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
3
Илон Маск - не Стив Джобс, Tesla не Apple, а ее автомобили - не следующий iPhone
3

Сейчас обсуждают

DiLouk
12:11
Толку ныть, все равно же разберут и по этой цене.
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
nonses84
12:10
А я думал что люди не хотят брать у них мобилу потому что у них постоянные какие-то проблемы, то с прошивкой , то с их гавняными процами, + ценник охреневший , когда у конкурентов за ту же цену можно ...
Квартальная прибыль Samsung Electronics не оправдала собственных ожиданий компании
sboxx
12:10
ого! статья по теме сайта) респектище!
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
rwild
12:09
970 evo +
Microsoft удаляет из меню «Пуск» в Windows 11 показ рекомендованных веб-сайтов
Этонемой Куртко
12:07
Хрюкни!
F-35 остаётся самым спорным истребителем 5-го поколения – дозвуковой самолёт по цене 3-х Су-57
ACDCOVER
12:04
Пусть идут лесом со своими рекомендациями. Конечный пользователь должен сам распоряжаться тем, что ему смотреть, а не втюханное какой-то компанией. 11винда ненужный хлам, пока есть 10.
Microsoft удаляет из меню «Пуск» в Windows 11 показ рекомендованных веб-сайтов
Эовейн Триада
12:04
Глянул на CU, там от 797 евро сейчас, и это без ндс. +20% НДС * курс + доставка уже 75-77 тыс. Да мы для личного использования можем покупать без ндс из-за бугра, правда CU не шлют)
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
Александр Аксенов
12:04
Да, комуняки они никому жить не давали...
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
warmuza
12:03
и где я ошибся? самая дешёвая стоила 82999
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
Антон Васильев
12:03
Хорошая попытка отмазаться, но не вышло
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем