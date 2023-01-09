Лиза Су не делает попыток вернуть себе долю на рынке настольных видеокарт

Сегодня даже крупные партнёры NVIDIA позволяют себе делать нелестные замечания в адрес ценовой политики компании. GeForce RTX 4080 стала одной из самых дорогих видеокарт, при этом выбора у геймеров нет, поэтому в итоге многие решаются на переплату, желая получить максимальную производительность. Дженсен Хуанг избрал тактику выдавливания последних денег из потенциальных клиентов, игнорируя потребности большинства. Видеокарт среднего ценового диапазона нет и не будет очень долго, а инсайдеры пишут о том, что прирост быстродействия между поколениями окажется минимальным.

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И вот во всём этом море безнадёги хочется верить в то, что Лиза Су придёт – порядок наведёт. Судя по всему, AMD так долго топталась у входа, что желающих купить продукцию красного лагеря почти не осталось. Сегодня мы изучим цены на видеокарты AMD в российской рознице, а после попытаемся сделать ряд выводов.

Начнём с Radeon RX 6950 XT. Согласимся, что курс рубля снизился, но не настолько же сильно, чтобы продавать старый флагман дороже нового. Сегодня если хорошенько поискать, то можно встретить за ту же цену Radeon RX 7900 ХТХ, при этом там больше памяти, в наличии 384-битная шина и прирост быстродействия до 60%. Мы советуем обходить стороной старый флагман, ведь стоимость его бесконечно далека от нормальной. Примерно такая же ситуация и с Radeon RX 6900 ХТ. Как видите, за видеокарту просят 90 тысяч рублей. Это дороже, чем старый флагман должен был стоить 2 года на момент релиза. Спасибо, но мы пойдём мимо.

А вот Radeon RX 6750 XT кажется нам более выгодной. Да, за видеокарту просят почти 50 тысяч рублей, но ничего лучше просто нет. Теоретически, если бы у Лизы Су были нормальные маркетологи, то эти ребята подсказали бы ей, что Дженсен Хуанг сглупил, оставив без прикрытия средневысокий сегмент. Нужно срочно выпустить Radeon RX 7800 ХТ и Radeon RX 7700 ХТ, что позволило бы перехватить инициативу, но глава AMD слишком занята поставками графических чипов для игровых приставок, поэтому даже не догадывается о том, что с NVIDIA можно конкурировать. Что до Radeon RX 6750 XT, то это неплохая видеокарта, которая предназначена для 2К. Хороший выбор, но цена могла быть и ниже.

Если вы присматривались к середнякам, то можете увидеть Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6600 XT по примерно равной цене. Отметим, что перед нами перспективная видеокарта, которая растеряла популярность по пути к потенциальным покупателям. Вначале AMD поставила слишком высокую рекомендованную цену, после начала корректировать её, сделав дешевле GeForce RTX 3060, вот только этого уже никто не заметил. Проблема в том, что указанные выше видеокарты стоят недорого только в США, тогда как на европейском рынке с ними не всё так очевидно. Получается, что хорошие видеокарты у красных есть, но использовать их потенциал никто не хочет. Кстати, не берите Radeon RX 6600 XT. Она всего на 1000 рублей дешевле, но не так интересна за счёт использования менее скоростной видеопамяти. Не имеет перспектив и Radeon RX 6600. Теоретически, перед нами однозначный бестселлер, поскольку видеокарта почти не уступает GeForce RTX 3060, а в США стоит дешевле GeForce RTX 3050. Повторимся, что скидки доступны только в американской рознице, но и там видеокарта не пользуется успехом.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как видите, есть всего несколько интересных предложений в российской рознице. Судя по высокой ценовой планке, которую неожиданно подняла NVIDIA, стоимость видеокарт в 2023 году будет расти. Увы, но на этом празднике технологического прогресса AMD заняла место в самом тёмном углу. О новых графических чипах пишут исключительно в негативном ключе, а у геймеров создаётся впечатление, что стоит обходить видеокарты Radeon RX стороной. Сможет ли Лиза Су найти выход из сложной ситуации, покажет время, но пока всё идёт к тому, что AMD не только не может спасти положение на рынке, но и сама критически быстро падает. Продажи NVIDIA снижаются, но происходит это из-за мирового тренда, а не из-за ошибок руководства.