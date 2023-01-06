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Какие дроны используют бойцы Украины и РФ на фронте – как китайцы зарабатывают на продаже БПЛА в СВО
Специалисты прошивают популярные беспилотники, а технологии стали неотъемлемой частью войны
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События 2022 года доказали, что современная война отличается от операций прошлого века и действительно полагается на технологии. Лазерных пушек, роботов и продвинутого искусственного интеллекта пока нет, но появление дронов в значительной степени изменило тактику сражения. Например, ранее было крайне сложно получить достоверные данные о перемещении противника, тогда как сейчас достаточно поднять небольшой беспилотник, узнав о дислокации противника даже больше, чем требовалось. Активно применяются дроны-камикадзе, а также ударные БПЛА, способные выводить из строя не только живую силу, но и бронированную технику. Словом, парк подобных устройств большой, а доступ ко всему этому имеют не только русские бойцы, но и украинцы. 

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Какие-то дроны куплены государством, другие переданы соседними странами, тогда как большинство поставлено волонтёрами. Что бы вы там не читали в прессе, но именно на патриотически настроенных гражданах построены поставки экипировки, подвоз разнообразной пищи и высокотехнологичных дронов. В России ситуация примерно такая же, ну а согласно подсчётам зарубежных специалистов, сегодня армия Украины активно использует около 7000 беспилотников. Поскольку большую часть из них составляют гражданские модели, то в данном материале поговорим именно об этом направлении. На самом деле и здесь не всё так просто, ведь вы не можете взять обычный квадрокоптер за 100 долларов и использовать его в боевых условиях. Первое время так и было, но по мере улучшения поставок и усиления линии фронта от таких сомнительных экземпляров отказались. При этом даже наиболее массовые DJI подвергаются перепрошивке. 

Всё дело в том, что обе стороны имеют в наличии комплексы AeroScope, в задачу которых входит обнаружение беспилотников производства DJI на определённом расстоянии. Самый простой вариант видит сразу 30 дронов в радиусе 5 километров. Тогда как более продвинутая стационарная станция способна фиксировать сразу 50 объектов, находящихся от точки оператора не дальше 35 километров. Это очень большая дистанция, при этом по выявленным координатам ещё и могут наноситься артиллерийские удары, поскольку устройство не только фиксирует передвижение дронов, но и видит весь пройдённый маршрут, включая начальную точку, время и дистанцию до оператора. Противостояние технологий выходит на новый уровень, а значит без человека, обладающего специфическими знаниями прошивки беспилотников, не обойтись. 

Чаще всего дроны используют в целях разведки, поскольку наиболее продвинутые варианты обладают не только мощными камерами, но и способны видеть в темноте за счёт наличия ИК-сенсоров, а также фиксировать передвижения живой силы благодаря тепловизорам. Повторимся, что всё это есть у обеих сторон, ведь поставки техники из Китая не прекращались ни на минуту. Но бывает и так, что беспилотники задействуют в специфических целях. Например, изготавливают на 3D-принтере держатели гранат, после чего БПЛА может пролететь 40 минут в сторону скопления живой силы или техники потенциального противника. Используются гранаты РГД-5, ВОГ-17 и другие, результатом удара которых становится поражение живой силы в радиусе 5 метров. Если на фронт попадают большие дроны, то к ним привешивают снаряды от гранатомётов и даже миномётные мины калибра 82-мм и 120-мм. 

Прилёт такого дрона на позиции противника может привести к значительному преимуществу, создавая возможности для точечного прорыва. Так, кумулятивная граната на 66-мм от М72 способна прошить даже 355-мм гомогенную броню. Более увесистая 82-мм мина поражает живые цели на площади до 30 метров, ну а 120-мм мина считается наиболее опасной. Обычно взрыватель срабатывает не сразу, что позволяет снаряду в 16 килограмм проникнуть в грунт. Взрыв создаёт воронку глубиной до 1 метра и диаметром 3 метра, а значит не только поражает живую силу на площади 60 метров, но и выводит из строя бронированную технику. Высоким спросом пользуется DJI Matrice 30T. Стоит такой коптер от 14 тысяч долларов, но полностью оправдывает вложения. Он способен дать высокоточные разведывательные данные группировки противника и может работать даже при сильном ветре. Matrice 30T может похвастать лазерным дальномером и камерой с тепловизором, перемещаясь над позициями потенциального противника со скоростью 82 км/ч.

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Как мы уже писали выше, многие состоятельные жители Украины закупают подобные дроны десятками, отсылая на фронт. Точно то же делают и в России, а значит обе стороны медленно уничтожая друг друга, наполняя бюджет США и Китая. Вот такая арифметика. 

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#сво #военные технологии
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