Как оказалось, не все мигранты хотят получить российское гражданство

Сегодня нам на глаза попался любопытный материал, автор которого под Новый год в роли дедушки Мороза развозил по Москве подарочки хорошим мальчикам и девочкам. Поскольку в неудобной одежде водить машину самому непросто, то в качестве извозчиков выступали таксисты. Два дня автор колесил по Москве, общаясь с водителями, а после решил поделиться с читателями своими наблюдениями. Мы кратко перескажем, выводы, которые пришли в голову деду Морозу в канун Нового года.

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Прежде всего выяснилось, что основную массу водителей составляют таджики, которые умудряются зарабатывать немалые суммы. К примеру, меньше 5 тысяч в день считается несерьёзным заработком, а при должном усердии можно сделать и 150 тысяч в месяц. Желающих вкалывать без выходных находится мало, но иногда обстоятельства сильнее, поэтому выбора у мигрантов нет. Например, нужны срочно деньги на свадьбу дочери или сын внезапно решил жениться. А бывает и так, что появилось острое желание и самому найти свою вторую половинку. Ну а в таких ситуациях нужно не только устроить пир горой, но и оплатить услуги музыкантов, не говоря уже о калыме и других мелочах. Кто-то и вовсе на малой родине не задерживается, предпочитая перевезти беременную жену и детей прямиком в Москву. Законным гражданам столицы будет гораздо проще, хотя всё это отдалённая перспектива. Ну а если работать в неспешном режиме, выходя таксовать через сутки или через двое (или пятидневка), то можно зарабатывать около 80 тысяч в месяц, что хватит для нормальной жизни.

По словам таксистов, жизнь редко течёт по установленному сценарию, ведь на родине остаются знакомые и родня, многие из которых нуждаются в помощи. А ещё есть обязанности перед местной диаспорой, также требующие финансовых вливаний. В последние годы все вопросы конкуренции с киргизами и туркменами утрясли, разграничив сферы влияния, а вот русские из регионов становятся неожиданной проблемой. Москвичи предпочитают не опускаться до таксования, а вот жители регионов массово атакуют, мешая вести бизнес. Особенно активны крымчане, наплыв которых очень заметен. Ну а владельцы таксопарков предпочитают русских. Таджики заявляют, что им пеняют на длинную бороду, усы и в целом свирепый вид. Что поделать, таковы традиции, ну а сами мигранты уверяют, что всегда смогут в Москве заработать свою сотню тысяч в месяц.

Что любопытно, многие предпочитают работать в Москве набегами, возвращаясь домой с заработанными деньгами. Здесь таджики живут скромно и не балуют себя вкусностями и излишествами, ведь дома ждёт жена и дети. До 2022 года было желание получить российское гражданство, но после начала мобилизации таджики предпочитают не бежать впереди паровоза. Мало ли, вдруг увезут на войну, хотя преимущества гражданства никуда не ушли, ведь в России платят за детей. По словам опрошенных таджиков, у них на родине правительство прекрасно знает о том, что местные и так будут рожать, следуя заветам Аллаха. Одним словом, пока мигранты находятся на распутье, ведь финансовые выгоды могут обернуться призывом в армию. Хотя, если получить гражданство и родить ребёнка, то можно купить недорогую машину, а автомобиль всегда прокормит.

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Некоторые мигранты и вовсе рассказывают о том, что живут в Москве несколько десятилетий. Начинали с разнорабочих, научившись выполнять весь спектр строительных работ, а после и стали заниматься этим делом на профессиональной основе. Один и вовсе раскрал главный секрет. По его словам, нужно всегда предлагать самую низкую цену. Это позволит избавиться от конкурентов, ну а в процессе можно понемногу прибавлять, ссылаясь на независящие от тебя факторы. Например, работа оказалась сложнее по желанию заказчика, заявленный материал не подходит, а значит требуется прибавить за укладку более дорогого. Уловок множество, ну а хитростями таксования таджики делиться не хотят.