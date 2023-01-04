Можно купить что-то дороже, но в данном случае мы попытаемся предаться разумной экономии

Если вы ещё не видели цены на видеокарты в Новом году, то стоит как следует изучить несколько предложений. Увы, но хороших новостей нет, ведь рубль не торопится возвращаться к отметкам 62-к-1, а значит санкционная продукция продолжит дорожать. Уже сегодня вы можете купить GeForce RTX 4090 за 175 тысяч рублей, при этом сильно подорожали флагманы и графические чипы средневысокого ценового сегмента. Всё это не значит, что середняки радует низкой стоимостью, но некоторые из них можно купить с минимальной переплатой.

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Очевидно, что если курс рубля не восстановится хотя бы до отметки 64-к-1, то геймеры ещё долго не увидят видеокарты по старым ценам. Вспомните, ведь даже пару недель назад стоимость игровой продукции была далека от идеальной, ну а сегодня впору воспользоваться тактикой ждуна. Мы полагаем, что стоит задуматься о покупке видеокарт до 40 000 рублей. Логика следующая: во многих случаях вам останется доступно разрешение 2К с высокими настройками графики. При желании можно воспользоваться технологией масштабирования, ну а на какое-то время такой видеокарты точно хватит. Зачем ждать полгода, если играть можно сегодня, ну а после просто продадите свою видеокарту с дисконтом, если появятся более выгодные предложения.

GeForce RTX 3060 Ti – это самая быстрая видеокарта NVIDIA до 40 тысяч рублей. Геймеры, которые регулярно просматривают цены, могут напомнить нам о том, что в середине декабря за такую видеокарту просили 34 тысячи, но мы уже написали выше, что перспектива возврата к такой цене невозможна без укрепления рубля. Слабым местом GeForce RTX 3060 Ti является скромное количество видеопамяти, ведь 8 Гб в 2023 году – это уже мало. Пока игры пойдут без проблем, но с массовым приходом движков нового поколения стоит ждать проблем. Поскольку ничего лучше за эту сумму нет, то разговоры о перспективе считаем несвоевременными.

Следующие две видеокарты носят одно и то же название, но имеют разную производительность, что требует пояснения. Ещё в начале 2021 года в продажу поступила GeForce RTX 3060. Видеокарта получила 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. В какой-то момент NVIDIA почти незаметно выпустила обновлённую версию, получившую 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Как видите, разница между картами составляет 5 тысяч рублей и может вызвать сомнения у потенциальных покупателей. Скажем так, если у вас монитор с разрешением 1080р, то вы смело можете сэкономить. GeForce RTX 3060@8 Гб неплохо справляется с любыми задачами в этом разрешении. А вот для тех, кто подыскивал видеокарту под 2К, лучше переплатить. GeForce RTX 3060@12 Гб здесь выглядит куда перспективнее, хотя во многих играх различия и будут минимальными. Главным минусом обновлённой GeForce RTX 3060@8 Гб является скромная система охлаждения. Греться видеокарта не будет, но может оказаться шумной, что испортит радость от обладания довольно мощным игровым решением.

На 3 тысяч дешевле доступна GeForce RTX 3050. Помните, что бывает очень сложно оценить перспективу доплаты нескольких тысяч с целью получения большего количества кадров в секунду в играх. В эталонных тестах GeForce RTX 3060@8 Гб ощутимо быстрее, но ведь вы же не будете покупать под видеокарту процессор за 60 тысяч рублей, как не станете тратиться на оперативную память DDR5-7200. Вот и получается, что между двумя видеокартами различия могут оказаться минимальными. Выбор сложный, ну а мы предлагаем вам самостоятельно изучить тесты, не исключено, что именно там вы найдёте ответы на свои вопросы.

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Ну а тем, у кого туго с деньгами, предлагаем обратить внимание на бюджетную GeForce GTX 1650. Сегодня за такую видеокарту просят всего 12 600 рублей, а значит можно заплатить в 2 раза меньше, чем за GeForce RTX 3050 и в 3 раза меньше, чем за GeForce RTX 3060 Ti. Держите эти цифры в уме, ведь очень многое зависит от того, в какие игры вы играете. Если вы предпочитаете блокбастеры в разрешении 2К, то лучше всё же не экономить, ну а танкистам можно спокойно заплатить всего 12 600 за доступ к любимому развлечению.