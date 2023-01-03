Политологи размышляют о том, есть ли шанс появления в РФ нового президента

В 2024 году состоятся выборы президента России. Ранее в Конституцию были внесены поправки, позволяющие В. Путину баллотироваться на новый срок, а чисто теоретически глава государства мог бы занимать свой пост вплоть до 2030 года. О существовании подобных планов свидетельствует не только внесение указанных выше правок, но и многие национальные проекты, которые должны быть завершены к этому сроку. Это и космическая программа, с целым спектром задач, включая посадку на Луну роботизированных модулей и выведение на орбиту собственной обитаемой станции. Есть решения для появления в России собственной полупроводниковой промышленности. Тягаться с лидерами рынка пока никто не собирается, но большая часть товаров не нуждается в высокопроизводительных чипах, а значит смысл от национальной программы есть. Перечислять все планы не будем, но события 2022 года ставят решимость В. Путина остаться у власти под сомнение, а всё больше политологов говорит о возможной рокировке.

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Если вы уже забыли, то Дмитрий Медведев ранее занимал пост главы государства, тогда как сам В. Путин оставался где-то рядом, продолжая принимать ключевые решения. Многие судачили о том, что президентство было номинальным, но в данный момент нас интересуют не домыслы любителей теорий заговоров, а совершенно другие факты. Начнём с того, что сразу же после В. Путина, который поздравил жителей России с Новым годом, к нации обратился и Дмитрий Медведев. Его поздравление вы можете найти в интернете, ну а мы лишь подчеркнём, что перед нами череда событий, в рамках которых зампред Совбеза РФ и первый зампред Военно-промышленной комиссии действительно может занять кресло президента в 2024 году.

Если вы уже подзабыли, то прямо перед Новым годом Дмитрий Медведев дал собственный прогноз на 2023 год. Там он наванговал множество спорных событий, ну а некоторые эксперты приходят к выводу, что немалая часть сказанного может сбыться. Правда на это потребуется не год, а как минимум пять, но процессы, запущенные в 2022 году, не пройдут бесследно для Европы и мира в целом. Почитайте об этом подробнее по ссылке, ну а политологи констатируют, что риторика Дмитрия Медведева сильно изменилась. Долгое время он придерживался либеральных взглядов, не желая вступать в конфронтацию с российским и иностранным бизнесом. Тогда как после 24 февраля Дмитрия словно подменили. Острые заявления можно найти в Телеграм, где Медведев обрушивается на оппонентов с яростью ястреба. Ну а заокеанские читатели могут видеть отдельные заявления в Твиттере. Если у вас есть время, то вы можете узнать о то, что Илон Маск неоднократно обращал внимание на риторику Дмитрий Медведева, высоко оценивая его откровенность и другие качества.

Есть мнение, что риторика Дмитрия Медведева изменилась, поскольку его образ не соответствовал тому посту, который он может занять в 2024 году. Не зря же в декабре его назначили на место зампреда Военно-промышленной комиссии, да и сам он часто говорит именно то, что хотят услышать жители России, активно используя в своих речах патриотические нотки. Что любопытно, Дмитрий позволяет себе намного больше, чем может сказать В. Путин, а фигура его снова стала популярна. Вполне возможно, что рокировка за версией 2.0 – это уже решённое дело, вот только пока не совсем ясно, на какое место претендует действующий президент. Есть мнение, что премьером В. Путин не станет, тогда как пост главы Госсовета со всеми вытекающими полномочиями выглядит более реалистично. Также нельзя исключать возможность совершенно новой роли в виде главы союзного государства.

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Речь о России, Беларуси и Украине, но если даже с А. Лукашенко все вопросы удастся решить, то Украина и не планирует сдаваться, а времени осталось не так много. Не исключено создание новой должности вице-президента с широкими полномочиями. При таком раскладе именно В. Путин получит контроль над ВПК и силовыми структурами. Предположений слишком много, а пока всё идёт к тому, что в России появится новый президент.