Точных сроков появления российской мобильной операционной системы не называется

Лет 7 назад, когда о санкциях против России никто и не помышлял (почти никто), автор данного материала читал любопытное мнение одного из американских журналистов, утверждавшего, что рано или поздно США воспользуются монопольным положением на рынке мобильных и настольных операционных систем для извлечения политических и экономических выгод. Вдаваться в подробности темы не будем, но суть вы уловили. Ну а если кому-то из наших читателей кажется, что всё это началось 24 февраля, то спешим вас сильно разочаровать. Мы понимаем, что память быстро затирает те или иные события, вот только интернет всё помнит. Если вы подзабыли, то ещё несколько лет назад Huawei занимала 2 место в мире по продажам смартфонов, а также активно теснила европейские и американские компании на рынке оборудования для сотовых станций. Ну и где китайцы сегодня?

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Одним махом США подрезали крылья полупроводниковому гиганту, ну а руководство продолжает бегать по старым граблям, ведь даже спустя годы травли там присоединяются к санкциям против России. Так вот, в какой-то момент китайцы осознали, что нужно создавать собственную замену Android, которая позволит выпускать мобильные телефоны без оглядки на Google. Похоже, создать с нуля нечто подобное оказалось невозможно, ведь сегодня у Huawei есть Harmony OS, в основе которой всё та же Android Open Source Project (более известная как AOSP). Судя по всему, российские компании решили не отставать от китайцев, намереваясь создать консорциум для разработки отечественной мобильной ОС. На самом деле таковые уже имеются, о чём мы поговорим ниже, ну а среди участников заявлены VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком». Сообщается, что пользователи и вовсе не заметят разницы, ведь большая часть приложений под обычный Android будет работать и здесь, хотя пока названия для новой операционной системы всё же не придумали.

Вполне вероятно, что это будет сделано уже в 2023 году, хотя точных сроков появления новой ОС пока нет. Но если нарисовать оболочку и вычистить часть мусора из Android не представляется сложной задачей, то создание мобильных сервисов – это настоящий вызов. Эксперты отмечают, что российские аналоги для Google Mobile Services уже созданы и неплохо себя зарекомендовали. В пример можно привести почтовые клиенты, карты и другие приложения. А вот с YouTube точно возникнут сложности. На первый взгляд можно интегрировать RuTube, вот только прежде чем это делать, необходимо провести масштабную реорганизацию российского видеохостинга. Подвижки на этом направлении уже идут, но требуются масштабные финансовые вливания. Можно годами ждать подачек от государства, но без инвестиций далеко не уехать, ну а пока российские миллиардеры продолжают поглядывать в сторону Запада, надеясь на скорое разблокирование яхт, домиков у моря и денег на банковских счетах. По мнению экспертов, может пройти много лет, пока российские пользователи начнут переходить на RuTube, при этом процесс носит двусторонний характер, ведь популярные блогеры должны и сами публиковать ролики на обеих платформах.

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К слову, в России есть собственная мобильная операционная система «Аврора». Она основана на Sailfish OS и уже может предложить несколько готовых продуктов. Стоит учитывать, что данная ОС не рассчитана на массового пользователя, тогда как разработка VK и «Яндекс будет интегрирована в смартфоны отечественного производства. По словам экспертов, интеграция сервисов в новую ОС окажется намного проще, чем аналогичные действия под «Аврору». Такой шаг привлечёт множество разработчиков, ну а вы могли прочесть выше, что большая часть готовых программ под Android и вовсе будет работать из коробки. Разработка обновлений и патчей безопасности окажется простой, поскольку внутри скрывается AOSP. Хотя, когда речь идёт об американской операционной системе, то довольно глупо говорить о полной безопасности. Ну а возвращаясь к первому абзацу отметим, что США только начали делать первые скромные попытки давления на мир с помощью собственных разработок.