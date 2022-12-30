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GeForce RTX 4070 Ti приедет в Россию уже 6 января – сколько может стоить несостоявшийся флагман
Российский релиз совпадает в общемировым
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

За многие годы своего существования NVIDIA создала эффективную модель выпуска графических чипов нового поколения. Главным минусом для пользователей считается затягивание с выходом видеокарт среднего ценового сегмента. Например, GeForce RTX 3060 появилась в 1 квартале 2021, тогда как основной релиз настольной графики состоялся в ноябре 2020 года. Точно по тому же сценарию всё происходит и сегодня, ну а мы имеем дело с отлаженной машиной, которая крайне редко даёт сбои. Вначале Дженсен Хуанг вычищает карманы энтузиастов. Специально для этих ребят придуман класс сумерфлагманов, отличающихся ультимативными характеристиками. GeForce RTX 4090 не просто излишен для компьютерных игр, но даже в США стоит от 1800 долларов. С задержкой в месяц выходит ещё один или два флагмана, которые стоят дешевле и являются компромиссом между ультимативной производительностью и ценой. Ну а дальше как пойдёт, главное не баловать геймеров, ведь маржа сама себя не заработает. 

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При этом мы видим, как из поколения в поколение видеокарты дорожают. Если в 2020 году за GeForce RTX 3080 просили 700 долларов, то в 2022 году GeForce RTX 4080 оценена в 1200 долларов. GeForce RTX 4090 под 2000 долларов расходится словно горячие пирожки, ну а уже очень скоро в продажу поступит GeForce RTX 4070 Ti. И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что две новинки, которые находятся сегодня в продаже, не имеют аналогов среди графических чипов предыдущего поколения, поскольку сильно превосходят все видеокарты по быстродействию. А вот о GeForce RTX 4070 Ti такого не скажешь, ведь она окажется примерно равна GeForce RTX 3080 Ti, а значит не может стоить дороже уже давно лежащей на прилавке видеокарты. Или может, ведь очень многое зависит от партнёров NVIDIA, не говоря уже об возросших аппетитах самого Дженсена Хуанга. Аналитики вещают о том, что продажи настольной графики падают, ну а производители пытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, ведь уже вскоре продавать столько видеокарт будет невозможно. 

Но вернёмся к новым релизам. Вчера в прессу попала информация, согласно которой GeForce RTX 4070 Ti будет стоить 799 долларов, что на 200 долларов дороже вышедшей в 2021 году GeForce RTX 3070 Ti. NVIDIA не утруждает себя объяснениями, ведь у геймеров нет выбора, ну а сегодня стало известно, что уже 6 января новинка окажется доступна в российских магазинах. Ценовая политика остаётся за кадром, но мы можем предположить, сколько такая видеокарта будет стоить. Прежде всего нужно помнить о том, что из-за сильного падения курса рубля видеокарты резко подорожали. Магазины не могут удерживать цены на прежнем уровне, поэтому выгодных предложений нет или почти нет. Национальная валюта остаётся нестабильной, а значит предсказать, сколько будут давать за 1 доллар 6 января мы не можем. Ну а если предположить, что курс останется на текущем уровне, то у нас есть GeForce RTX 4090 за 170 тысяч рублей. Дальше в наличии GeForce RTX 4080, за которою просят 120 тысяч, и GeForce RTX 3070 Ti за скромные 59 тысяч рубликов. Не забываем и о GeForce RTX 3080, за которую просят 72 тысячи рублей, ну а GeForce RTX 3080 Ti изучать бесполезно, поскольку перед нами последние партии, цены на которые не соответствуют реальности. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Так как GeForce RTX 4070 Ti быстрее GeForce RTX 3080, но медленнее GeForce RTX 4080, то и стоимость её окажется где-то между этими видеокартами. Дороже 100 тысяч точно не будет, но и дешевле 90 тысяч встретить новинку вам точно не удастся. Если рубль вернётся к отметке 65-к-1, то стоимость опустится до 80-85 тысяч рублей, но мы бы не ставили на то, что это вообще реально. Ну и в качестве ностальгического глотка свежего воздуха давайте вспомним рекомендованные цены на видеокарты от 2021 года, которые считались грабительскими. GeForce RTX 3070 Ti оценивалась в 57 900 рублей, ну а за суперскоростную GeForce RTX 3080 Ti просили 116 900 рублей. А ведь курс был около 78-к-1, тогда как даже сегодня рубль торгуется на более высоких отметках. Очевидно, что из-за жадности Дженсена Хуанга и падения курса рубля платить за видеокарты придётся намного больше. Кстати, российский релиз совпадёт с глобальным, что случается крайне редко в условиях санкций. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
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