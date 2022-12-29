Сегодня даже самые преданные фанаты Дженсена Хуанга осознают, что глава NVIDIA откровенно наживается на геймерах. GeForce RTX 4090 вышла в достаточно большом количестве, но стоила от 1600 долларов. Поскольку любители компьютерных игр заждались выгодных предложений, то многие решили прекратить собственные мучения, купив самый мощный и дорогой графический чип на планете. Вот только далеко не все могут себе позволить потратить такую сумму на развлечения, ну а ожидания от релиза GeForce RTX 4080 и вовсе сменились негодованием журналистов и экспертов. Причина в том, что аналогичный графический чип предыдущего поколения стоил 700 долларов, ну а в 2022 году Дженсен Хуанг решил по мановению волшебной палочки повысить маржу за счёт любителей экстремальных разрешений и продвинутых визуальных эффектов.
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Судя по отчётам инсайдеров, спрос на GeForce RTX 4080 далёк от ожиданий NVIDIA, а на носу релиз GeForce RTX 4070 Ti. Напомним, ранее эта видеокарта должна была выйти под именем GeForce RTX 4080, но в последний момент было принято решение не вводить потенциальных покупателей в заблуждение. Судя по всему, маркетинговый отдел как следует пересмотрел свои планы, а значит уже вскоре мы получим весьма сомнительную GeForce RTX 4070 Ti. По данным инсайдеров, у неё будет 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти. С производительностью пока есть вопросы, но если судить по площади кристалла, то нас ждёт сильно урезанный графический чип с минимальным быстродействием. Так, GeForce RTX 4090 может похвастать размером кристалла в 602 мм2, ну а новинка ограничится только 294.5 мм2. Точно такая же ситуация и с количеством транзисторов, ведь у флагманов их 76 миллиардов, тогда как GeForce RTX 4070 Ti получит 35.8 миллиардов. Ну и теоретическая производительность 83 TFLOPs против 40 TFLOPs говорит о многом.
При этом инсайдеры уверяли, что за всё это попросят от 899 долларов. Настоящий грабёж, ведь за GeForce RTX 3070 Ti просили 599 долларов. Похоже, неудачные продажи GeForce RTX 4080 привело к тому, что Дженсен Хуанг решил сжалиться над геймерами. Сообщается, что GeForce RTX 4070 Ti получит рекомендованную стоимость от 799 долларов. Это всё ещё на 200 долларов дороже, чем было в предыдущем поколении, а сама видеокарта может стать настоящим бестселлером. Особенно это актуально для США, где рекомендованные цены часто совпадают с магазинными. Если вы обратите внимание на скриншот выше, то сможете увидеть подсчёты теоретической производительности на доллар, которые провели специалисты Wccftech. Если принимать в расчёт показатели GeForce RTX 4090 за 100%, то GeForce RTX 4080 показывает очень посредственный результат и всего на 78.7% соответствует флагману. А вот GeForce RTX 4070 Ti смотрится лучше, ведь у неё показатель равняется 97%.
На самом деле теоретическая производительность далека от реальной в играх, поэтому делать выводы слишком рано. Очевидно, что GeForce RTX 4090 не будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 4070 Ti, а данные инсайдеров и вовсе могут оказаться неточными. При этом не исключено, что рекомендованная цена была снижена ещё и потому, что ранее правительство США приняло решение продлить мораторий на повышение таможенных тарифов на 25%. Эксперты отмечали, что такой шаг способен повергнуть экономику США в глубокий кризис, снизив покупательскую способность населения. Вполне возможно, что NVIDIA изначально исходила из повышения таможенного взноса, а сегодня может скинуть стоимость для конечных потребителей. Ну а мы отметим, что российские геймеры находятся в худшем положение, чем любители компьютерных игр из Европы и США. Поскольку стоимость привязана к доллару, а курс рубля падает, то перед Новым годом покупка видеокарта стала недоступна многим из тех, кто ранее хотел побаловать себя, положив дорогой подарок под ёлочку себе или своим родным.