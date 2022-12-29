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NVIDIA скинула цену на GeForce RTX 4070 Ti ещё до официального релиза – в чём причина такой щедрости
Ожидать от Дженсена Хуанга подарочков по Новый год мы бы не рекомендовали
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-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
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3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Сегодня даже самые преданные фанаты Дженсена Хуанга осознают, что глава NVIDIA откровенно наживается на геймерах. GeForce RTX 4090 вышла в достаточно большом количестве, но стоила от 1600 долларов. Поскольку любители компьютерных игр заждались выгодных предложений, то многие решили прекратить собственные мучения, купив самый мощный и дорогой графический чип на планете. Вот только далеко не все могут себе позволить потратить такую сумму на развлечения, ну а ожидания от релиза GeForce RTX 4080 и вовсе сменились негодованием журналистов и экспертов. Причина в том, что аналогичный графический чип предыдущего поколения стоил 700 долларов, ну а в 2022 году Дженсен Хуанг решил по мановению волшебной палочки повысить маржу за счёт любителей экстремальных разрешений и продвинутых визуальных эффектов. 

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Судя по отчётам инсайдеров, спрос на GeForce RTX 4080 далёк от ожиданий NVIDIA, а на носу релиз GeForce RTX 4070 Ti. Напомним, ранее эта видеокарта должна была выйти под именем GeForce RTX 4080, но в последний момент было принято решение не вводить потенциальных покупателей в заблуждение. Судя по всему, маркетинговый отдел как следует пересмотрел свои планы, а значит уже вскоре мы получим весьма сомнительную GeForce RTX 4070 Ti. По данным инсайдеров, у неё будет 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти. С производительностью пока есть вопросы, но если судить по площади кристалла, то нас ждёт сильно урезанный графический чип с минимальным быстродействием. Так, GeForce RTX 4090 может похвастать размером кристалла в 602 мм2, ну а новинка ограничится только 294.5 мм2. Точно такая же ситуация и с количеством транзисторов, ведь у флагманов их 76 миллиардов, тогда как GeForce RTX 4070 Ti получит 35.8 миллиардов. Ну и теоретическая производительность 83 TFLOPs против 40 TFLOPs говорит о многом. 

При этом инсайдеры уверяли, что за всё это попросят от 899 долларов. Настоящий грабёж, ведь за GeForce RTX 3070 Ti просили 599 долларов. Похоже, неудачные продажи GeForce RTX 4080 привело к тому, что Дженсен Хуанг решил сжалиться над геймерами. Сообщается, что GeForce RTX 4070 Ti получит рекомендованную стоимость от 799 долларов. Это всё ещё на 200 долларов дороже, чем было в предыдущем поколении, а сама видеокарта может стать настоящим бестселлером. Особенно это актуально для США, где рекомендованные цены часто совпадают с магазинными. Если вы обратите внимание на скриншот выше, то сможете увидеть подсчёты теоретической производительности на доллар, которые провели специалисты Wccftech. Если принимать в расчёт показатели GeForce RTX 4090 за 100%, то GeForce RTX 4080 показывает очень посредственный результат и всего на 78.7% соответствует флагману. А вот GeForce RTX 4070 Ti смотрится лучше, ведь у неё показатель равняется 97%. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

На самом деле теоретическая производительность далека от реальной в играх, поэтому делать выводы слишком рано. Очевидно, что GeForce RTX 4090 не будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 4070 Ti, а данные инсайдеров и вовсе могут оказаться неточными. При этом не исключено, что рекомендованная цена была снижена ещё и потому, что ранее правительство США приняло решение продлить мораторий на повышение таможенных тарифов на 25%. Эксперты отмечали, что такой шаг способен повергнуть экономику США в глубокий кризис, снизив покупательскую способность населения. Вполне возможно, что NVIDIA изначально исходила из повышения таможенного взноса, а сегодня может скинуть стоимость для конечных потребителей. Ну а мы отметим, что российские геймеры находятся в худшем положение, чем любители компьютерных игр из Европы и США. Поскольку стоимость привязана к доллару, а курс рубля падает, то перед Новым годом покупка видеокарта стала недоступна многим из тех, кто ранее хотел побаловать себя, положив дорогой подарок под ёлочку себе или своим родным. 

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4070 ti
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