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Рынок видеокарт переживает самый масштабный кризис за 20 лет – продажи падают, ну а цены растут
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Сегодня можно констатировать, что 2022 год стал разочарованием как для производителей видеокарт, так и для покупателей. Первые на волне успеха 2021 ожидали продолжения банкета, когда геймеры и майнеры будут соревноваться друг с другом за возможность купить графический чип в несколько раз дороже его рекомендованной стоимости. Предполагалось, что перекупщики разгребут все запасы в магазинах, что создаст сильный дефицит на рынке. Ну а в результате маржа достигнет пиковых значений, а средняя стоимость одного графического чипа снова превысит 1000 долларов. В начале 2022 года стало заметно, что видеокарт в магазинах становится всё больше, а в какой-то момент даже майнеры не могли себе позволить выкупить все доступные предложения. 

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Сами майнеры и вовсе находились в состоянии неопределённости, ведь разработчики Эфира уверяли, что вскоре добывать криптовалюту станет невозможно. При этом цены на видеокарты становились всё привлекательнее, а очень многие шахтёры полагали, что никаких блокировок не будет, а инвестиции удастся отбить в самое ближайшее время. Ну а геймеры мечтали увидеть видеокарты по рекомендованным ценам, надеясь на то, что это случится к лету или хотя бы к осени. Можно было бы сказать, что любителям компьютерных игр повезло больше, вот только и здесь без негативного фона не обошлось. По миру шагает экономический кризис, ну а после спада пандемии коронавируса спрос на компьютеры сильно снизился. Цены на видеокарты только начали приближаться к рекомендованным, ну а у производителей были свои планы на завершение года. 

Так, NVIDIA решила побаловать геймеров флагманами по заоблачной стоимости. Мало того, Дженсен Хуанг планирует и дальше повышать планку, ведь GeForce RTX 4080 получила рекомендованную цену в 1200 долларов, а за новую GeForce RTX 4070 Ti будут просить 900 долларов. AMD отметилась флагманом Radeon RX 7900 XTХ, который так и не смог обогнать GeForce RTX 4090. Стоимость его кажется выгодной, но геймеры не жалуют продукцию красного лагеря, поэтому платить 1000 долларов за такую видеокарту не хотят. Что любопытно, последние события произошли совсем недавно, тогда как аналитики приводят статистику по первым трём кварталам текущего года. По данным Jon Peddie Research, можно сделать вывод, что 2022 год покажет настоящий антирекорд, ведь продажи графических чипов рухнули до самых низких показателей за 20 лет. 

Общее количество отгруженных в 3 квартале дискретных видеокарт достигло 14 миллионов единиц (из них 6.9 миллиона для персональных компьютеров), что на 42% меньше, чем фиксировалось годом ранее. С интегрированными графическими чипами дела идут лучше (61.5 миллиона штук), вот только даже с большой натяжкой сложно назвать такие устройства игровыми, ну а эксперты констатируют, что дела у производителей настольной графики идут отвратило. Что любопытно, продажи падают у красных и зелёных, но в сложной ситуации геймеры всё же предпочитают NVIDIA, а в итоге по оценкам NASDAQ, компания AMD умудрилась занять всего 8% рынка видеокарт. Аналитики Jon Peddie Research добавляют, что спад продаж, фиксируемый в 2022 году, можно сравнить с тем, что происходило в 2009 году, когда наблюдалась рецессия в результате разразившегося глобального экономического кризиса. 

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
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Есть мнение, что даже тогда не было так плохо, поскольку опасность для рынка видеокарт представляют майнеры. Вся пикантность ситуации состоит в том, что на руках у шахтёров по разным оценкам находится от 10 до 11 миллионов графических чипов. Не вся продукция новая, но даже половина видеокарт, которая попадёт на вторичный рынок, способна обнулить продажи новинок. Как вы могли слышать, среднестатистический геймер предпочитает недорогие видеокарты до 300 долларов, а значит все эти GeForce RTX 4070 Ti по 900 Дженсен Хуанг может смело оставить себе. Маржу такая продукция способна повысить, но долговременная прибыль обеспечивается от реализации середняков, а их либо нет, либо цена ушла выше 400 или даже 500 долларов. Ну и не стоит забывать, что у нас нет итогов 4 квартала и всего года. Поскольку блокировка майнинга случилась в сентябре, можно ожидать резкого падения спроса на игровую продукцию, ну а доля AMD и вовсе могла сжаться до нескольких процентов.  

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#видеокарты #статистика
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