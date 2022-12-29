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Противостояние между Россией и Украиной и не думает завершаться. Десятки тысяч людей гибнут, а политики готовы на жертвы во имя своих или чужих интересов. Ну а СМИ делают всё возможное, чтобы сочувствия к умирающим по ту сторону мушки не было. Украинских бойцов называют нацистами, ну а русских – орками. Согласитесь, что гораздо проще убивать орков или нацистов, чем тех, кто говорит с тобой на одном языке и мечтает о точно таком же будущем, как и ты. Вот только по ту сторону мушки не нацисты и точно не орки, ведь первых под дулами автоматов и угрозой уголовного преследования загнали в окопы, тогда как вторые очутились здесь тоже не по своей воле. К несчастью, даже популярные блогеры (Подоляка, Онуфриенко) публикуют откровенный бред на эту тему и явно не осознают последствий тех или иных заявлений. Патриоты по обе стороны тонут в пьяном угаре, ну а где-то в Белом доме стоя аплодирует сонный Джо.

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Что любопытно, даже Подоляка, который ранее задавал острые вопросы, перестал реагировать на подобные вещи, не замечая, как медленно, но очень уверенно переходит на тёмную сторону. Стоит учитывать, что многими патриотами по обе стороны движут благие намерения, но единицы из них способны мыслить критично. Когда это всё завершится, неясно, но есть самые примитивные примеры нелогичных поступков, которые находят оправдание. Достаточно немного почитать украинские СМИ, как вам бросятся в глаза открытые призывы убивать русских женщин и детей. Если ещё полгода назад такое явление не было массовым, то сегодня по радио крутят песни, в которых тема убийства и насилия над противником возводится в ранг священной войны. Похоже, именно так действовала католическая церковь, когда призывала убивать неверных во время крестовых походов, хотя примеров такой жестокости за нашу долгую историю было множество. Ну а российские журналисты и не думают критиковать удары по энергетической инфраструктуре Украины.

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Простой пример, вчера в Одессе демонтировали памятник Екатерине 2, ну а сегодня были прилёты по различным объектам города и области. Тут же появились громкие заявления о том, что жители Одессы всё это заслужили, поскольку не вышли протестовать против сноса и вообще не поднимают бунт. Похоже, у некоторых журналистов плохо с памятью, ведь протесты уже были, а протестующих просто сожгли. Ну и кто в здравом уме начнёт протестовать против тех или иных решений власти, когда эти самые власти получили приказ стрелять по толпе без предупреждения. Ну или всё те же удары по энергетике, после чего город может двое суток сидеть без света. Хорошо, если у вас есть газ и централизованное отопление, а ведь в современных многоэтажных домах всё на электричестве, включая канализацию, которая не будет смываться без подачи электроэнергии. Ну и в чём провинились эти люди, а ведь есть ещё и жители Донецка, которые каждый день гибнут под ударами украинской артиллерии. Как вы думаете, им кто-то сочувствует в Украине? Вряд ли, а многие даже не хотят знать, что всё это происходит прямо сейчас.

Всё это сложные вопросы, ответов на которые мы никогда не получим. Рано или поздно будут подписаны мирные соглашения, ну а происходящее сегодня просто забудется. Что любопытно, в последнее время заметно, как изменилась тактика российских и украинских военных. Давайте кратко разберём этот вопрос. Далеко ходить не будем, ведь сегодня можно было всё это наблюдать воочию. Давайте без привязки к конкретным объектам. Итак, вначале российская сторона пускает некоторое количество ракет. Несколько месяцев назад почти все они достигали своих целей, но по мере накачивания Украины западными ПВО и объединением уцелевшей техники в единую систему, процент поражения стал значительно меньше. Ракета стоит дорого, а боевая часть ещё дороже. Именно поэтому вначале по тем или иным объектам летят так называемые холостые снаряды. Местное ПВО сбивает часть или все ракеты, одновременно засвечивая своё местонахождение, ну а вдогонку прилетает что-то более мощное, способное преодолеть оборону и уничтожить иностранную технику. Поскольку данных о тех или иных повреждениях почти нет, то дать оценку эффективности такого метода пока сложно.

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Ну а украинские вояки придумали свой способ защиты тех или иных критически важных объектов. К примеру, есть подстанция, по которой прилетает ракета или несколько Гераней, ну а сами объекты, давно известны и той и другой стороне. Украинские бойцы заранее раскладывают возле подстанции целую гору шин, которую прячут под защитным покрытием. Когда ПВО сбивает российскую ракету в воздухе, шины поджигаются, а в результате по этому объекту ракеты больше не прилетают. Ясно, что следующий удар будет через неделю или несколько дней, но такой нехитрый метод способен дать быстрый, пусть и временный результат. Ну а нашим читателям мы посоветуем думать, прежде чем что-то комментировать. Как только вы в своём патриотическом угаре начали называть солдат нацистами или орками, ну а сидящих без света, тепла и воды женщин и детей свинособаками, то тут же превратились в моральных уродов, которые не сильно отличаются от заокеанских кураторов, дёргающих за те или иные ниточки. На сегодня всё.