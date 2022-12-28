Почему лучше не ждать снижения цен, а просто купить видеокарту здесь и сейчас

Нет никаких сомнений, что у геймеров из Германии выше покупательская способность, чем у российских любителей компьютерных игр. Данная проблема существует повсеместно, вот только есть рекомендованная стоимость, а значит в любом конце нашей планеты магазин не будет продавать товар дешевле, чем в США. Именно там можно найти лучшие предложения, которые недоступны остальным геймерам, ну а в РФ и вовсе цены зашкаливают.

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Ещё совсем недавно за 1 доллар давали около 60 рублей, ну а стоимость видеокарт постоянно снижалось. Находились ждуны, уверявшие всех вокруг в том, что нужно ещё немного подождать. Вскоре NVIDIA выпустит недорогие графические чипы GeForce RTX 4060, которые позволят приобщиться к 4К всем тем, у кого в кармане есть 400 долларов. Ну а GeForce RTX 3060 и вовсе окажется доступна за копейки. Как видите, ничего подобного не происходит, а у Дженсена Хуанга нет планов радовать нас низкими ценами. Падение курса рубля и вовсе поставило крест на планах сэкономить, а сегодня речь идёт о том, чтобы купить хотя бы что-то.

Одним из самых выгодных предложений до 1000 долларов остаётся Radeon RX 6800. Эта видеокарта может предложить 16 Гб видеопамяти, поддержку технологии FSR и будет работать в расширении 4К со всеми играми. Было бы глупо мечтать о том, что с Radeon RX 6800 вы сможете увидеть максимальные настройки графики. Увы, но в продаже есть видеокарты, которые в 3 раза дороже, но даже они сталкиваются с проблемами. Именно поэтому мы предлагаем учитывать, что вы берёте не самую мощную, но перспективную видеокарту.

Radeon RX 6700 хороша тем, что стоит до 40 тысяч рублей, но способна вытягивать все игры в разрешении 2К. Ещё совсем недавно вы бы заплатили за такую видеокарту на 5 тысяч дешевле, но сегодня правила игры изменились. Выбора особенно нет, ну а тактика ждунов снова не сработала. Можно ещё немного подождать, но тогда не жалуйтесь, что стало только дороже. Radeon RX 6700 включает 10 Гб видеопамяти, что вполне достаточно даже для самых требовательных игр в 2К.

А вот Radeon RX 6650 ХТ почти не подорожала. С такой картой можно смело покорять как народное разрешение 1080р, так и опробовать свои силы в 2К. Если сравнивать видеокарту с оппонентами из зелёного лагеря, то приятным бонусом будет экономия на блоке питания. Например, у вас есть блок питания на 550 Вт на старом компьютере. С GeForce RTX 3060 Ti нужно потратиться на более мощный блок питания, ну а Radeon RX 6650 ХТ позволит сэкономить на ровном месте. Сама видеокарта будет дешевле, а производительность останется на том же уровне.

GeForce RTX 3070 Ti позволит приобщиться к разрешению 4К, хотя и сделает это с некоторыми условностями. Производительность здесь немного ниже, чем предлагает Radeon RX 6800, ну а цена примерно аналогичная. Сильной стороной NVIDIA остаётся трассировка лучей, ну а у AMD больше видеопамяти. Выбор за вами, но нам кажется, что волшебные лучики видны далеко не везде, тогда как нехватка памяти в играх следующего поколения может оказать критическое влияние на общую производительность системы. Да, всегда можно перейти на 2К, но в таком случае вы не сможете оценить всех преимущество своего монитора.

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Чуть дешевле 30 тысяч в наличии GeForce RTX 3060. Это не тот графический чип, который вышел в первой половине 2021 года, поэтому будьте готовы к некоторому даунгрейду. Здесь 128-битная шина и 8 Гб видеопамяти. Для игр в 1080р достаточно, но многие наши читатели купили мониторы 2К, поэтому должны понимать, что им придётся скидывать настройки графики. Скорее всего, поиграть с трассировкой выше 1080р не удастся, ну а на средневысоких можно побаловать себя даже в 2К. Очень много зависит от процессора, не говоря уже об играх. Помните, что на подходе игровые движки следующего поколения. Неясно, насколько повысятся требования, ну а указанная выше GeForce RTX 3060 точно будет тянуть всё в 1080р. GeForce RTX 3060.