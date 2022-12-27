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Прежде чем переходить к изложению основного материала стоит понимать одну простую вещь: ни у одного из аналитиков или политологов нет точных данных о краткосрочном и долгосрочном планировании хода СВО. Никто не может вам дать чёткие ответы на все вопросы, но многие пытаются это делать. Изложенная точка зрения не является окончательной и уж точно далека от реализации, но вполне может быть близкой к тому, что планирует предпринимать российская группировка в ближайшее время.

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Начнём с того, что спецоперация длится уже 10 месяцев. Можно делать вид, что всё действительно идёт по плану, но многие журналисты и военкоры уверены, что планы несколько раз корректировались, а до достижения первоначальных результатов ещё далеко. По итогам 2022 года Россия так и не смогла закрепиться на всей территории Херсонской области, а в какой-то момент ушла из самого Херсона. Попыток занять Запорожье не предпринималось, ровно как и наступления на Николаев. Одесса так и не дождалась десанта, а из северных областей было принято решение уйти ещё в первые месяцы СВО. Харьковская область почти вся находится под контролем Украины, а остановить контрнаступление на Луганскую область оказалось нелегко. Существенных продвижений в Донецкой области нет, ну а сам Донецк остаётся под постоянными ударами украинской артиллерии. Поставки оружия из США и Европы только набирают силу, а уже к весне страны Восточной Европы выдадут сотни отремонтированных и модернизированных танков Т72 и Т62. Прибавьте к этому перманентную мобилизацию, которая проходит на протяжение 10 месяцев, и вы получите только часть картины.

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Несмотря на это многие эксперты полагают, что в 2023 году ход СВО кардинально изменится. Предполагается, что к весне (или раньше) начнётся масштабное наступление по нескольким фронтам. В результате удастся быстро отрезать украинскую группировку от поставок, окружить и сделать небоеспособной. Наступление по нескольким направлениям усилится со стороны Беларуси, откуда состоится удар по Киеву, захват которого поставит жирное многоточие. Одновременно будут взяты южные и центральные регионы, а после российские войска дойдут до границы с Польшей. Дабы остановить поставки оружия будет взято Приднестровье, что отрежет Украину от поступающих с запада нефтепродуктов, а также снизит риски контрнаступления со стороны НАТО в этом регионе. Якобы, всё это начнётся реализовываться в апреле, ну а особенно стоит обратить внимание на то, что и в Украине слышали о подобном плане. Именно поэтому сегодня там проводится очередной раунд мобилизации, который на этот раз развернулся даже в Одессе и Киеве. Отметим, что так ситуацию видят журналисты Neue Zürcher Zeitung, но всё может пойти по другому сценарию.

21 декабря в рамках коллегии Минобороны В. Путин отметил, что СВО будет длиться до полного завершения всех поставленных задач, и было бы очень неплохо всё это окончить к концу 2023 года. Если указанный выше сценарий станет реальностью, то в РФ появится несколько новых регионов. Прежде всего речь идёт о так называемой Малороссии, которая вошла в состав Российской Империи по договору с Богданом Хмельницким. Это Полтавская, Черкасская, Киевская и Черниговская область. Есть также так называемая Новороссия, в состав которой войдут ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Частично эти территории уже в составе России, ну а есть ещё Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. А вот западные области забирать не планируют.

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Якобы, Галичина, в которую входят Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская область станет предметом торга. Не исключено, что планируется обеспечить суверенитет такого образования, либо предложить области соседним государствам в обмен на некоторые преференции. Например, снятие санкций или что-то другое. Ну а жалеющих предостаточно, особенно в Польше, Молдавии и других соседних с Украиной странах. Сразу отметим, что составители плана явно забыли указать несколько областей (Винницкую, Черновицкую и другие). Но и это не главное, ведь совсем недавно сам В. Путин заявил о том, что интенсификация СВО приводит к высоким потерям. Как взять всю Украину с минимальными потерями в такой ситуации, неясно. Нам кажется, что данный план слишком оптимистичный, ведь всё может ограничиться Донецкой областью, а также укреплением на занятых рубежах в Херсонской и Запорожской областях. Ну а главное, о чём забывают все составители подобных планов – это гигантский человеческий ресурс. На самом деле украинские власти даже не начинали проводить серьёзных мобилизационных мероприятий. Взяли тех, кто оказался на виду, а также добровольцев. Очевидно, что при плохом раскладе под ружьё могут поставить несколько миллионов человек, ну а если всё это затянется на годы, то США обеспечат не только оружием, но и сухими пайками в достаточном количестве.