Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше

Изучаем одно из мнений, раскрывающее планы СВО и последствия тех или иных решений
[ ] для раздела Блоги
5
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Прежде чем переходить к изложению основного материала стоит понимать одну простую вещь: ни у одного из аналитиков или политологов нет точных данных о краткосрочном и долгосрочном планировании хода СВО. Никто не может вам дать чёткие ответы на все вопросы, но многие пытаются это делать. Изложенная точка зрения не является окончательной и уж точно далека от реализации, но вполне может быть близкой к тому, что планирует предпринимать российская группировка в ближайшее время. 

реклама

Начнём с того, что спецоперация длится уже 10 месяцев. Можно делать вид, что всё действительно идёт по плану, но многие журналисты и военкоры уверены, что планы несколько раз корректировались, а до достижения первоначальных результатов ещё далеко. По итогам 2022 года Россия так и не смогла закрепиться на всей территории Херсонской области, а в какой-то момент ушла из самого Херсона. Попыток занять Запорожье не предпринималось, ровно как и наступления на Николаев. Одесса так и не дождалась десанта, а из северных областей было принято решение уйти ещё в первые месяцы СВО. Харьковская область почти вся находится под контролем Украины, а остановить контрнаступление на Луганскую область оказалось нелегко. Существенных продвижений в Донецкой области нет, ну а сам Донецк остаётся под постоянными ударами украинской артиллерии. Поставки оружия из США и Европы только набирают силу, а уже к весне страны Восточной Европы выдадут сотни отремонтированных и модернизированных танков Т72 и Т62. Прибавьте к этому перманентную мобилизацию, которая проходит на протяжение 10 месяцев, и вы получите только часть картины. 

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на это многие эксперты полагают, что в 2023 году ход СВО кардинально изменится. Предполагается, что к весне (или раньше) начнётся масштабное наступление по нескольким фронтам. В результате удастся быстро отрезать украинскую группировку от поставок, окружить и сделать небоеспособной. Наступление по нескольким направлениям усилится со стороны Беларуси, откуда состоится удар по Киеву, захват которого поставит жирное многоточие. Одновременно будут взяты южные и центральные регионы, а после российские войска дойдут до границы с Польшей. Дабы остановить поставки оружия будет взято Приднестровье, что отрежет Украину от поступающих с запада нефтепродуктов, а также снизит риски контрнаступления со стороны НАТО в этом регионе. Якобы, всё это начнётся реализовываться в апреле, ну а особенно стоит обратить внимание на то, что и в Украине слышали о подобном плане. Именно поэтому сегодня там проводится очередной раунд мобилизации, который на этот раз развернулся даже в Одессе и Киеве. Отметим, что так ситуацию видят журналисты Neue Zürcher Zeitung, но всё может пойти по другому сценарию.

21 декабря в рамках коллегии Минобороны В. Путин отметил, что СВО будет длиться до полного завершения всех поставленных задач, и было бы очень неплохо всё это окончить к концу 2023 года. Если указанный выше сценарий станет реальностью, то в РФ появится несколько новых регионов. Прежде всего речь идёт о так называемой Малороссии, которая вошла в состав Российской Империи по договору с Богданом Хмельницким. Это Полтавская, Черкасская, Киевская и Черниговская область. Есть также так называемая Новороссия, в состав которой войдут ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Частично эти территории уже в составе России, ну а есть ещё Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. А вот западные области забирать не планируют.

реклама

Якобы, Галичина, в которую входят Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская область станет предметом торга. Не исключено, что планируется обеспечить суверенитет такого образования, либо предложить области соседним государствам в обмен на некоторые преференции. Например, снятие санкций или что-то другое. Ну а жалеющих предостаточно, особенно в Польше, Молдавии и других соседних с Украиной странах. Сразу отметим, что составители плана явно забыли указать несколько областей (Винницкую, Черновицкую и другие). Но и это не главное, ведь совсем недавно сам В. Путин заявил о том, что интенсификация СВО приводит к высоким потерям. Как взять всю Украину с минимальными потерями в такой ситуации, неясно. Нам кажется, что данный план слишком оптимистичный, ведь всё может ограничиться Донецкой областью, а также укреплением на занятых рубежах в Херсонской и Запорожской областях. Ну а главное, о чём забывают все составители подобных планов – это гигантский человеческий ресурс. На самом деле украинские власти даже не начинали проводить серьёзных мобилизационных мероприятий. Взяли тех, кто оказался на виду, а также добровольцев. Очевидно, что при плохом раскладе под ружьё могут поставить несколько миллионов человек, ну а если всё это затянется на годы, то США обеспечат не только оружием, но и сухими пайками в достаточном количестве.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.2 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

сво политика
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
10
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
96
Huawei пришлось закрыть линейку процессоров Kirin из-за американских санкций
19
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch
79
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
2
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
82
В 2023 году в России стартует стройка века – скоростная трасса соединит Ростов-на-Дону и Симферополь
18
Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка от снаряда из позвоночника
12
Для "уехавших" IT- специалистов, работающих на "удаленке", поднимут налоги и отменят все льготы
32
Геймеры возмущены, что раздачу Death Stranding Director’s Cut в EGS заменили на простую Death Stranding
17
Десятки китайских истребителей J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива - СМИ
7
Собираем идеальный компьютер для геймера под Новый год на базе Ryzen 7 5800X на любой кошелёк
10
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
32
Майнеры массово отключают видеокарты из-за падения прибыльности Ethereum Classic
2
Epic Games раздаёт режиссёрскую версию Death Stranding: магазин не выдержал наплыва пользователей
18
Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
69
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
65
Новый механизм доступности в Firefox многократно ускорит работу со вспомогательными технологиями
+
Palit разыграет среди всех желающих белую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 GamingPro
7
Death Stranding Director's Cut раздавали в Epic Games из-за ошибки сотрудника
8
Эксперт призвал увеличить в России количество заводов по производству СПГ
2

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
34
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
199
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
21
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
18
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
11
Как я познал киберсекс
8
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
70
Почему ЗРК Patriot окажется бесполезен против российских «Гераней» и станет добычей для «Кинжалов»
18

Сейчас обсуждают

Кружит голову Василек
13:29
слышь, слитый примитивный дебил который косит под вежливого, перелогинься под "Вам не убить Шешу!"
Почему Израиль боится отправлять Киеву системы ПВО "Железный купол" - названы три причины
Мажор
13:29
Мне нравится никнеймы разные употреблять, а что? Это как у миллионера, в гардеробе 500 пар обуви, и он каждый день одевает новую пару.
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
Мажор
13:28
Парни у меня проблема. У меня кошара по системнику лазит с грязными ногами, что можно сделать?
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Антон Ляпин
13:27
Съебись с этого сайта дятел.
Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
Андрей Тарр
13:26
И не принимается многими сайтами. Вообще и никак :) иногда даже воскл.знак и точка запрещены.
Избегайте этих тенденций в паролях чтобы защитить свой аккаунт
Антон Ищунов
13:25
Что происходит в сватово? Почему в составе зппорожской области нет города запорожье? Зачем рашка бомбит херсон который с ней навсегда? Зачем рашка разбомбила свой город мариуполь?
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Леон Асланов
13:24
А есть прошивка под atmel чипы? Под безвентиляторные миниПК был бы отличный вариант на attiny85 на 1 вентилятор
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
барин
13:24
Заглоп походу сегодня опять обдолбаная чепуха)))) @ тебе на воротник а не области Украины))) Стратег @ )))) Готовся Астананаш за 3 дня ))) и тогда точно пойдешь чмобиком
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Sergei Bush
13:24
Украинские герои быстро учаться, Patriot доедут очень быстро и защитят мирные города Украины от террористов
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
Vante21
13:23
Для макс графики в разрешении full hd надо минимум ртх 3070
Журналисты DSOGaming назвали The Witcher 3 провалом 2022 года и самой неоптимизированной игрой на ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем