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Продажи телевизоров упали до 10-летнего минимума несмотря на низкие цены и распродажи со скидками
Человечество неожиданно потеряло интерес к новым телевизорам
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В 2019 году наблюдалось падение продаж полупроводниковых изделий, а рынок потребительской электроники испытывал трудности. На самом деле всё было не так плохо, но производители привыкли, что год от года им нужно демонстрировать рост продаж. В реальном мире ничего подобного не происходит, поскольку рынок полупроводников подчиняется общим законам логики. Вот представьте себе, что производители зимних сапог решат, что в 2030 году нужно увеличить продажи на 50%. Вполне возможно, что в первые несколько лет за счёт конкуренции и снижения цен им это и удастся сделать, вот только количество ног, которые нуждаются в сапогах, растёт не так стремительно, а значит в реальном мире невозможно постоянно наращивать продажи.

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Увы, но полупроводниковые гиганты этого не осознают, а в результате продолжают ставить нереальные задачи, выполнить которые невозможно. Так, 2020 и 2021 годы показали невероятный рост продаж электроники. Рынок расцвёл, но уже в 2022 году снова рухнул. Причин много, но ключевая заключается в том, что людям не требуется столько электроники. Возможно, когда устройства умного дома действительно станут умными, появится ещё одна популярная ниша товаров, но пока дела идут плохо даже у производителей телевизоров. По данным аналитической компании TrendForce, наблюдается стремительное сокращение ТВ-рынка, у по итогам текущего года продажи снизятся на 3.9%. На первый взгляд цифра кажется незначительной, но на самом деле всё немного иначе, ведь в конце 2021 года рынку прочили рост на 3-5%, а значит на руках у производителей осталось масса нереализованного товара, который срочно нужно куда-то делать. 

А вот это уже проблема. По данным всё тех же аналитиков, остановить сильное падение спроса помогли несколько факторов. Прежде всего называется удешевление логистических маршрутов. Проще говоря, после ухода пандемии коронавируса цены на доставку морским и воздушным путём не только вернулись к привычным, но и в некоторых регионах стали ниже. Мало того, из-за высокой конкуренции наблюдается падение цен на матрицы, а в 2022 году подешевели и комплектующие для сборки конечной продукции. В результате стоимость телевизоров просела, но даже этого было недостаточно, ведь распродажи последних месяцев доказали, что миру больше не требуется столько телевизоров. К примеру, на самой крупной распродаже года в Китае 11.11 спрос на телевизоры снизился на 10% по сравнению с 2021 годом. 

Некоторые аналитики полагают, что в 2023 году продажи вернутся к показателям 2021, но с таким ходом мыслей не согласны ключевые экономисты. По данным МВФ, рост мировой экономики сильно замедлится, поскольку США, Китай и Европа переживают стагнацию и находятся в шаге от рецессии. Ожидать хороших продаж телевизоров в такой ситуации было бы глупо, ну а одним из ключевых регионов стала Еврозона. Проблема в том, что именно ЕС долгое время оставалс лидером рынка премиальных телевизоров. В результате падения экономики ключевых стран, покупательская способность населения далека от показателей 2021 года, ну а под Новый год и Рождество порадовать себя телевизором спешат единицы. Особенно плохо дела идут с премиальным сегментом, где 70% рынка занимает Samsung. Здесь продажи телевизоров с разрешением 8К упали на 7.4%, с трудом перевалив за 400 000 единиц. 

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i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Аналитики полагают, что данный сегмент будет сужаться, поскольку производители контента не смогли представить достаточно развлекательных шоу в сверхвысоком разрешении. Ну а фильмы доступны только на дисках, тогда как многие пользователи привыкли скачивать цифровые копии. Ну а в результате общие продажи телевизоров скатились к уровню 2013 года. Эксперты подчёркивают, что тогда в мире не была так хорошо развита сеть цифровых магазинов, а значит продавать технику было сложнее. Всё это говорит о том, что 2023 год будет трудным для производителей телевизоров, а для некоторых из них он и вовсе может стать последним, поскольку в ситуации кризиса слабые уходят первыми. Источник

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#телевизоры
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for2ne
13:16
Твоя 3060 соснёт тунца у этой 2060 super с алика в большинстве игр.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
for2ne
13:15
Это еще божеский охлад, 3 теплотрубки и большая плита под термопрокладки. Это уровень теперешних 6600xt азус strix кста. Видимо вентили совсем дно, ну или совсем радиатор мелкий.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Стасюха
13:15
Шеш-беш, у тебя в друзьях пополнение ))
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Дмитрий Михайлов
13:13
Не только Харьков, я думаю, что по Днестр, ну и весь юг полностью. Гнать надо это отрепье из Киева - пусть в холопство к польским панам идут
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ахахаxа
13:11
этих наверное тряхнут третьими,после польши и прибалтики.А первые вне конкурса-это украина
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eai
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Всё верно делают - сейчас как раз дефицит мощностей таких процессов. Это самые востребованные техпроцессы в автопроме. Почти вся силовая электроника делается на них. Начинать надо именно с этого.
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Spambomber_16
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