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Рубль дешевеет, и от этого уже не отмахнуться. Ещё совсем недавно за 1 доллар давали 62 рубля, ну а сегодня впервые за долгие месяцы пришлось выложить больше 70 рубчиков. Не исключено, что это ещё не предел, но точных данных нет ни у кого. Аналитики помалкивают, а прогнозы таковы, что ниже 75-к-1 быть не должно. На самом деле даже это очень сильное падение, которое приведёт к целому ряду негативных последствий для многих жителей России.

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Прежде всего стоит помнить о том, что сегодня РФ находится под санкциями. Цены на электронику никогда не были низкими, ну а с недавних пор приходится доплачивать за транспортировку из соседних стран. Полупроводники дорожают, а особенно высокие наценки установлены на видеокарты и процессоры. Казалось, что самое время новогодних подарочков, вот только всё развивается таким образом, что многим геймерам придётся и дальше сидеть без игровых видеокарт. Обратите внимание, сколько сегодня просят за GeForce RTX 3080. А ведь ещё недавно цены стартовали с 62 тысяч, тогда как здесь и сейчас вам придётся переплатить 25 тысяч рублей. Мы полагаем, что это пагубная тенденция, а значит нужно искать лучшие решения. Скорее всего, цены поднимутся на все модели, но пока в рознице есть видеокарты, которые подорожали не так сильно, как остальные.

Если вы ищете скоростную видеокарту для 4К, то впору обратить внимание на GeForce RTX 3070 Ti. Неделю назад за аналогичную модель просили около 50 тысяч рублей, поэтому в данном случае можно констатировать, что вы почти ничего не потеряете. В бюджетном сегменте переплата в 3 тысячи может показаться высокой, ну а здесь всё в норме, ведь даже при стабильном курсе рубля наблюдались перепады, когда из-за особенностей параллельного импорта поставки могли приходить с колебанием цен в 5 тысяч рублей.

Не менее интересна и GeForce RTX 3060 Ti. Дешевле 34 тысяч рублей мы такую видеокарту не встречали, а сегодня модель производства Gigabyte оценивается всего на пару тысяч дороже. При этом вы получаете возможность запускать все игры в 2К, а жизненный цикл достигнет 4 года и выше. Во многом показатели зависят от ваших предпочтений и привычек. Например, если вы не против снизить настройки графики на средние, то даже спустя 4 года можно спокойно оставаться в 2К. Ну а любителям трассировки лучей немного сложнее. Данная технология требует современного железа, ну а GeForce RTX 3060 Ti уже сегодня может гарантировать вам высокое качество в данном режиме только в разрешении 1080р.

Если хотите максимально сэкономить, самое время присмотреться к GeForce RTX 3060. Стандартная модель, которая получила 12 Гб видеопамяти, стоит жутко дорого, но в продаже есть обновлённая версия с 8 Гб видеопамяти. Кроме уменьшения памяти произошло срезания шины памяти со 192 бит до 128 бит. Как результат – производительность стала немного меньше, хотя в разрешении 1080р это почти незаметно. GeForce RTX 3060 будет достаточно для любых игр, ну а потенциал у видеокарты огромный. Нам кажется, что в сложившихся условиях падения курса рубля, самое время присмотреться именно к такой видеокарте, но вы вольны с нашим мнением не соглашаться.

За 24 тысячи доступна GeForce RTX 3050. Эта видеокарта не так плоха, как про неё любят писать эксперты и некоторые блогеры. Да, её явно недостаточно для 2К, вот только NVIDIA и не предполагала, что геймерам придёт в голову запускать на ней трассировку лучей в высоких разрешениях. Удел GeForce RTX 3050 состоит в том, чтобы просто неплохо работать, обеспечивая отличную графику без трассировки лучей в народном разрешении. Все игры будут летать на максимальных настройках, ну а цена всего на тысячу дороже, чем была неделю назад.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti за 50 тр в Регарде ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена 3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

На тысячу дешевле есть GeForce GTX 1660 Super, но мы рекомендуем вам не экономить. Здесь вы утратите трассировку лучей, получите на 2 Гб видеопамяти меньше и в целом у вас в руках окажется видеокарта 2019 года. Это не такой плохой выбор, как кажется, вот только экономия должна стартовать с 3 тысяч, а сегодня смысла сохранить 1000 рублей нет. На вторичном рынке можно встретить тысячи GeForce GTX 1660 Super. Если вам пришла в голову идея взять такую видеокарту на Авито, стоит помнить, что с высокой вероятностью она работала у майнера, а значит прошла все круги ада, а значить жизненный цикл у неё значительно меньше новой из магазина.