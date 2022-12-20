За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Эксперты фиксируют, что за последние несколько лет международные транзакции в долларах всё больше теряют свою привлекательность. Но если раньше это были случайные цифры, то после открытого финансового демарша США многим странам стало явно, что американская валюта является токсичной, а хранить в ней резервный фонд – не лучшая идея. Всё так, вот только альтернатив нет и не предвидится. Миру нужна резервная валюта, которая позволяет совершать быстрые международные транзакции без конвертации и других сложностей. Ну а пока альтернативой является евро, который показал себя в 2022 году не лучшим образом. Можно было ожидать, что страны БРИКС создадут собственную цифровую валюту, которая позволит вести торги в рамках международных договорённостей, вот только вместо этого было принято решение использовать национальные валюты.

реклама

И вот здесь и возникли трудности. Дело в том, что все вместе экономики содружества имеют более впечатляющий ВВП, чем может предложить США и ЕС, но последние действуют сообща, тогда как страны БРИКС предпочитают принимать суверенные финансовые решения. Ну а итог здесь только один, ведь экономика Китая дала трещину, а юань начал дешеветь. В кулуарах говорят о том, что многие страны были бы не против заменить доллар китайской валютой, вот только реальной пользы в этом нет, ведь мы меняем шило на мыло. Ну а в итоге слабые экономики отдельных государств сильно замедляют процесс отказа от доллара. Похоже, дело дошло и до России. Представьте себе ситуацию: вы торгуете с РФ за национальные валюты. Это значит, что нужно выйти на российскую биржу и купить там на 1 миллиард долларов рубчиков. Если вы совершили обмен 13 декабря, то у вас в кармане лежат 62 миллиарда рублей. До недавнего времени российская валюта казалась стабильной, но на прошлой неделе пошла вниз. В результате сегодня оказывается, что у вас уже нет миллиарда долларов, ведь 62 миллиарда рублей стоят 900 миллионов долларов. Вот и получается, что использование национальных валют не только рискованно, но и глупо, ведь потери намного превышают открывающиеся возможности.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Можно сколько угодно рассуждать о токсичности доллара и падении экономики в Европе, вот только вести торговлю в евро намного безопаснее. Нет никаких сомнений, что после конфискации российских 300 миллиардов долларов, многие страны сильно напряглись, но нестабильность национальных валют куда более реальна, чем вариант с блокировкой активов американцами. Ну а пока Евро уже торгуется дороже 73 рублей, тогда как за 1 доллар вчера давали больше 68 рубчиков. По мнению аналитиков, причина происходящего кроется в падении цен на нефть. Долларовые доходы России снижаются, а возможностей для наполнения бюджета становится всё меньше. Потолок цен на чёрное золото уже снизил маржу, ведь партнёры (прежде всего Индия) требуют скидок. По некоторым маршрутам дисконт достигает 30 долларов, ну а средняя стоимость на середину декабря не превышала 40 долларов за баррель. Получается, что РФ уже сегодня продаёт нефть намного дешевле потолка цен, который установили в Европе.

реклама

Одновременно с этим заметна тенденция к росту импорта, а значит увеличивается и спрос на валюту. Всё это создаёт предпосылки для снижения курса рубля, а аналитики полагают, что к концу года за 1 доллар будут давать 70 рубчиков. Ну а для стабилизации ситуации финансовые эксперты предлагают отказаться от покупки долларов и евро. Вместо этого советуют брать юани. Подчёркивается, что китайская валюта не получила статус резервной и может подешеветь, что делает инвестиции рискованными. Что до рубля, то здесь всё довольно запутанно. Бюджету выгоден курс 70-к-1, но в таком случае цены на иностранные товары сильно подпрыгнут, что снизит покупательскую способность населения. Ну а странам, которые ведут торги в рублях, можно только посочувствовать. По мере снижения котировок российской валюты, они будут терять реальные деньги. Ну и стоит добавить, что уже в феврале начнёт действовать потолок цен на российский газ. Стоимость установлена на отметке 3000 долларов за 1 тысячу кубометров и сегодня кажется высокой. Точно такая же ситуация была и с нефтью, ну а вы помните, что чёрное золото торгуется намного дешевле потолка в 60 долларов. Падения доходов от газа ещё больше ударит по российской экономике, хотя предсказывать последствия не берутся даже ведущие аналитики.