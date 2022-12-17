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По словам министра обороны РФ, 71% всей боевой техники российской армии представляют собой современные вооружения. При этом Шойгу отметил, что для сил ядерного сдерживания цифра ещё более впечатляющая и доходит до 83%. Данные были озвучены в 2021 году, ну а после 9 месяцев СВО некоторые аналитики подводят итоги, пытаясь посчитать, сколько же на самом деле в российской армии современных комплексов, и соответствует ли цифра заявленной. Сегодня мы кратко разберёмся в проблеме.

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Прежде всего нужно понимать, что не существует единых критериев, согласно которым тот или иной тип техники или стрелкового оружия можно причислять к классу современных. Эксперты поясняют, что в каждом конкретном случае нужно исходить из тактико-технических характеристик, при этом постоянно оглядываться на конкурентов, ведь блок НАТО постоянно получает новые единицы наступательных вооружений, а значит сравнить есть с чем. Если говорить о танках, то принято считать современными «Меркаву», Леклерк» и «Черную пантеру». Есть расхождения в оценках, ну а со стороны России в данной весовой категории выступают модифицированные Т-80БВМ и Т-90/Т-90М. Если говорить о количестве, то на начало СВО в армии РФ было 220 единиц Т-80БВМ и 117 Т-90, а это всего 10% от общего количества. Есть ещё «Армата», но в боевых действиях танк участия не принимал, а основной удар ложится на модифицированные Т-72 и Т-62. Увы, но даже после переоснащения подобные машины далеки от тех требований, которые сегодня применяются к зарубежным аналогам.

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С самоходными гаубицами всё не менее сложно, ведь «Пион», «Гвоздика», «Малка», «Акация», «Гиацинт» и другие уже не могут считаться современными по определению. Здесь действуют совершенно другие нормы, а ключевым остаётся цифровое управление стрельбой с использованием навигации, что позволяет наносить высокоточные удары. Под такое определение подпадает только «Мста-С», но подобных комплексов всего 350 единиц или 15% от общего количества. На праздничных парадах засветилась продвинутая «Коалиция-СВ», но в реальных боевых действиях система не замечена, ведь существует в небольшом количестве. Большая часть РСЗО, находящихся на вооружении, создана 50 лет назад, а значит далека от современных аналогов. В качестве примеров можно назвать 9К512 «Ураган-1М» и 9К515 «Торнадо-С» (сюда же прибавьте малокалиберную «Торнадо-Г»), но всего таких РСЗО в армии РФ не больше 20%.

Не меньше вопросов к лёгкой бронетехнике, где баллом правят машины советской эпохи. В качестве концепта в наличии БМП «Курганец», ну а старые БМП и БТР прошлых поколений не способны составить конкуренцию немецким «Lynx» и «Puma», корейской К-21 и швейцарской «Пиранье». Мировые стандарты двигаются в сторону наращивания брони, что позволяет сохранить личный состав после критических ударов вражеской артиллерии и других комплексов. На вооружении РФ есть всего один противотанковый комплекс, претендующий на звание современного. Это 9П157 «Хризантема», который обладает внушительными характеристиками наведения и не зависит от погодных условий и других факторов. Вот только в армии РФ есть всего 28 единиц данного ПТРК.

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Не стали исключением и средства ПВО, ведь в лучшем случае в войска поступают сильно модернизированные «Бук» и «Тор». Подсчитать процентную составляющую не представляется возможным, ну а часто используют сильно устаревшие ЗРК 9К33 «Оса» и 9К35 «Стрела-10». Сложности есть и с системами РЛС, где основу составляют «Леопард», «Пантера» и «Зоопарк», имеющие советские корни и ту или иную степень модернизации. Есть подвижки с РЛС ближнего действия, где неплохие показатели демонстрируют: «Соболятник», «Фара», «Аистенок» и «Кредо», которые впору назвать современными по многим параметрам.

Поскольку всего несколько стран могут похвастать созданием самолёта пятого поколения, то нет ничего удивительного в том, что большая часть бортов представляет собой либо четвёртое поколение, либо сильно модернизированные штурмовики и истребители третьего поколения, которые за счёт тех или иных улучшений можно с натяжкой считать представителями поколения четвёртого. Согласно различным оценкам, в армии РФ около 50% авиации можно причислить к современной. Кстати, американский F-16 был создан в конце 80-х годов и с большой натяжкой тянул на четвёртое поколение, при этом сегодня такие машины активно выпускаются в сильно модернизированном виде, что позволяет им считаться современными. Перечислять можно и другие типы российского вооружения, но на сегодня достаточно, ведь мы не ставили цель объять необъятное.