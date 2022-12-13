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Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
Сложно даже представить, сколько попросят за компьютер из 4 процессоров на более дорогой материнской плате
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Когда мы говорим о том, что у России нет своих процессоров, то глубоко заблуждаемся. На самом деле интересные наработки есть, а вот с финансированием беда. Дело в том, что все крупные американские проекты имеют как вливания со стороны правительства, так и поддержку со стороны бизнеса. В данном случае не так важно, шла ли инициатива от руководства страны, или миллиардеры сами подхватили знамя полупроводников. В какой-то момент в разработку чипов были влиты огромные деньги, а в результате удалось создать мощнейшую отрасль, которая приносит в бюджет немалые суммы. При этом созданы ключевые патенты, позволяющие оказывать давление на всю отрасль, поскольку даже самые современные технологии основаны на наработках 30-летней давности. Точно по такому же сценарию создавалась и китайская полупроводниковая промышленность, а вот в РФ всё иначе. 

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Есть две компании, которые выпускают относительно современные процессоры Эльбрус и Байкал. О равноправной конкуренции с западными аналогами нет и речи, но задачи, которые ставятся перед подобными продуктами другие. Продавать массово компьютеры на основе того же Эльбрус-8С никто не планировал, а идея заключалась в создании защищённых систем для оборонного и государственного сектора. Отметим, что всё это напоминает развитие полупроводников в СССР. Неплохие наработки были, но желания сделать их массовыми не возникало. А вот американцы не только создавали технологии, но и продавали их где только могли. В результате современные российские технологии выживают в сложных условиях, ну а миллиардеры обеспокоены другими проблемами. Кто-то пытается вернуть заблокированные деньги на европейских счетах, тогда как другие предпочитают инвестировать средства в европейскую экономику. Как вы понимаете, только усилиями государства сдвинуть такую систему с места крайне сложно, ну а в результате готовая продукция продаётся не миллионами единиц, а существует в единичных экземплярах. 

На самом деле речь идёт о сотнях и даже тысячах, вот только и этого слишком мало для того, чтобы снизить конечную цену, дотянув по этому показателю до иностранных аналогов. В пример можно привести материнскую плату E8C-mITX, которая считается самой бюджетной для построения системы на процессоре Эльбрус-8С. Представьте себе, что пару лет назад, когда плата только появилась в свободном доступе, за неё просили 120 тысяч рублей. Ну а сегодня самый бюджетный вариант обойдётся в 254 тысячи рублей. При этом характеристики материнки не внушают благоговейного трепета. Так, она имеет всего два канала DDR3 ECC, а также включает разъем АПМДЗ-И/Э. Последний служит для подключения некого устройства, позволяющего обрабатывать чрезвычайно секретные данные. В наличии USB 3.0 и Ethernet на 1 Гбит/с, разъём для выхода на HDMI и установку графической платы. 

Ясно, что когда речь идёт об отечественном бизнесе, то предприниматели предпочтут купить американский компьютер, приложив максимум усилий по защите утечек и информации, ну а государственная компания, которая получает деньги из бюджета, спокойно отсчитывает производителю миллион рубчиков за компьютер, не моргнув и глазом. Необходимость в развитии высокотехнологического сектора давно назрела. Продукты не идеальны, но они есть, а вся хорошая затея пока упирается в наплевательское отношение, ведь чиновнику проще купить десяток компьютеров, получив премию за весомый вклад в импортозамещение. Похоже, чиновников мало волнует тот факт, что материнская плата стоит 250 тысяч, при этом уступает иностранным аналогам по всем направлениям.

рекомендации
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Кстати, планы выпустить относительно современные процессоры в 2022 году так и не увенчались успехом, поскольку тайваньская TSMC ввела санкции против России, а в результате обещанные технологии так и не пришли. Ожидать улучшений в 2023 году не приходится, ну а помощи от Китая тоже нет. Там умеют делать процессоры на 16-нм технологическом процессе, но российские компании по непонятной причине свои заказы там не размещают. 

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#процессоры #эльбрус-8с
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