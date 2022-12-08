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Zelot За пост начислено вознаграждение
Лучшие видеокарты NVIDIA для монитора с разрешением 2К и 1080р – 5 GPU на любой кошелёк
Необязательно платить много, чтобы получить быструю и мощную видеокарту
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3070 Ti за 50 тр
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Ещё несколько месяцев многие профильные сайты писали, что выход видеокарт NVIDIA следующего поколения способен оказать решающее влияние на цены в рознице. Геймеры устали о того, что пропуск в игровой мир стоит жутко дорого, а армия любителей скидок превышает несколько миллионов голов. Судя по тому, как бодро Дженсен Хуанг распродаёт GeForce RTX 4090, никаких скидок не будет, а значит самое время задуматься о том, что стратегия ожидания может оказаться проигрышной. Увы, но в ближайшее время ждать улучшений не приходится, а значит есть всего два решения: продолжать страдать, отказывая себе в требовательных новинках, или купить видеокарту с небольшой переплатой. 

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Но если первый способ выглядит сомнительно, то второй потенциально может быть интересен. Ключ к решению проблемы лежит в том, чтобы найти видеокарты по максимально выгодной цене, которые будут тянуть все игры в нужном вам разрешении экрана. Сегодня мы сосредоточимся на 2К и 1080р, ну а проще всего просто снизить настройки с максимальных на средневысокие. Разница в картинке будет не такая огромная, но вы точно увеличите быстродействие, а в результате количество кадров будет выше 60 fps. Способ простой, но действенный, а благодаря этому мы можем стартовать с 50 тысяч рублей, хотя многие геймеры для 2К берут видеокарты за 100 тысяч и дороже. В данном материале поговорим о продукции NVIDIA.

GeForce RTX 3070 Ti дешевле 50 тысяч рублей. Некоторые уверяют, что такой видеокарты достаточно даже для 4К, но мы полагаем, что она имеет ограничение по количеству видеопамяти, а значит уже в 2023 году разочарует своего владельца. Ну а для 2К установленных 8 Гб видеопамяти будет достаточно. Нужно помнить, что почти все видеокарты NVIDIA предыдущего поколения имеют ограничения по количеству видеопамяти, поэтому вы должны разумно подходить к такому выбору.

GeForce RTX 3070 уступает указанному выше графическому чипу по быстродействию, но идеально подходит для разрешения 2К. Больших потерь по быстродействию не будет, а заветные 60 кадров в секунду удастся достичь даже в самых требовательных играх. Проблемы будут только в трассировке лучей, где придётся активировать технологию DLSS. Некоторые геймеры уверены, что масштабирование негативно влияет на картинку, которая стаёт более размытой. Согласимся, что в отдельных играх подобные явления присутствуют, но если не придираться к мелочам, то с GeForce RTX 3070 не всё так и плохо. 

За 34 690 рубликов вы можете отхватить GeForce RTX 3060 Ti. Стоит отметить, что это самый нижний уровень, позволяющий получать комфортные 60 кадров в секунду в разрешении 2К. Даже с такой видеокартой придётся снижать настройки на средневысокие, ну а всё те же 8 Гб видеопамяти будут преследовать вас на протяжение всего жизненного цикла вашей видеокарты. 

Для тех, кто хочет немного сэкономить, есть GeForce RTX 3060. Это версия на 12 Гб видеопамяти, которая неплохо справляется с играми, но будет показывать себя в полную силу только в 1080р. Многие заявляют, что такая видеокарта тянет даже 4К, но в таком случае речь идёт о нетребовательны играх. Это могут быть шутеры или популярные среди российских геймеров танки. Кстати, 12 Гб видеопамяти подкупают неподготовленных геймеров, ну а мы констатируем, что GeForce RTX 3060 Ti ощутимо быстрее. Главное преимущество GeForce RTX 3060 заключается в стоимости, ведь в данном ценовом сегменте сэкономить 5 тысяч рублей – это не самая плохая идея.

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Пожалуй, дешевле GeForce RTX 3050 мы не рекомендуем вам покупать видеокарту для полноценного гейминга в 1080р. Всё остальное – это самый настоящий компромисс, а цены там ненамного ниже. GeForce RTX 3050 вполне достойно показывает себя даже в самых требовательных новинках, а наличие трассировки лучей способно укрепить вас в решимости купить именно этот графический чип. Если вы не лентяйничаете, то у вас точно есть 23 тысячи на развлечения, ну а наличие 8 Гб видеопамяти в народном разрешении способно радовать вас на протяжение как минимум 4 лет.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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