Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему США не хотят делиться технологиями – как Тайвань и TSMC платят за амбиции дядюшки Сэма
Справедливая мировая торговля больше США не интересует
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Ещё недавно казалось, что миром правит глобальная финансовая система. Вполне возможно, что так и есть, просто мы с вами не всё знаем, но пока всё идёт к тому, что красивое слово «глобализация» уже вскоре потеряет свою актуальность. О причинах можно говорить бесконечно долго, но у нас с вами ограниченный ресурс времени, поэтому давайте к примерам. Итак, ещё 30 лет назад российский кинематограф работал в полную мощь, генерируя пусть и не рекордное количество лент, но с завидной регулярностью обеспечивал кинотеатры продуктом собственного производства. После распада СССР в кинозалы пришли ленты из Голливуда, а сегодня мы смотрим по большей части американские фильмы и сериалы. Попытки возродить российский кинематограф стартовали достаточно давно, но после ухода с рынка РФ ключевых игроков стимулов для этого станет больше. Всё это актуально для продуктов питания и даже игрушек, а любые действия американских политиков приведут к тому, что всё больше стран начнут ориентироваться на собственное производство.

реклама

В 2022 году наблюдается рост интереса к отечественному программному обеспечению, хотя не всегда дело решается простым импортозамещением. В данном случае одной из самых сложных для России отраслей являются полупроводники. Подвижки на этом направлении есть, но российские инженеры никогда не получали достаточно денег. Вполне возможно, если бы наши миллиардеры не выводили свои деньги за рубеж, то сегодня и они не бедствовали бы, обивая пороги европейских судов, а российские полупроводники процветали, но всё пошло по другому сценарию. Как вы уже могли слышать, США создают консорциум полупроводниковых производителей, в задачи которого ляжет изоляция Китая. Предполагается, что входящие в объединение под крылом дядюшки Сэма страны сделают всё для замедления технологического прогресса в Поднебесной, ну а России в этом противостоянии уготована роль наблюдателя. 

Точку в вопросе свободной торговли с доступом к высоким технологиям для всех и каждого поставил 91-летний основатель компании TSMC Моррис Чанг. Он заявил, что наш мир уже никогда не будет прежним, а вернуть к жизни принципы равноправного доступа к полупроводникам уже невозможно. Всё это он объявил во время своего визита на завод в Фениксе, который станет первым для TSMC на территории США. Это будет современная фабрика, способная выпускать изделия по самому продвинутому 3-нм техпроцессу. Как мы уже писали выше, главная цель всего этого состоит в попытке сдерживания Китая, который в последние годы сильно поднаторел в области полупроводникового суверенитета. Происходящее сильно пугает американских политиков, а в результате последние поставили под удар всю отрасль, желая снимать сливки единолично.

Нет никаких сомнений, что американцев устраивает статус-кво, при котором РФ выступает в качестве поставщика энергоносителей, в Китае собирают конечную продукцию, а также выпускают примитивные микросхемы, тогда как Тайвань продолжит создавать самые совершенные технологии. Вот только всё это вступает в противоречия с желаниями и потребностями других стран. Рынок уже не будет прежним, а первыми, кто пострадает, окажутся американские компании. Уже сегодня NVIDIA не может продавать китайцам свои новые продукты (для облачных вычислений), а дальше будет только хуже. России отказали в производстве процессоров, которые способны тягаться с американскими аналогами 10-летней давности. Похоже, в США осознают, что с каждым годом российские технологии будут совершенствоваться. Ну а пока американские компании делают вид, что очень рады происходящему. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Представители TSMC уже уточняли, что производство в США будет намного дороже, чем на Тайване или в Китае, ну а Apple и AMD аплодируют стоя. Обе эти компании отмечают, что видят перспективы появления чисто американских продуктов, что позволяет говорить о выходе технологического суверенитета на новый уровень. В данном случае всё это выглядит притянутым за уши, ну а нести расходы предложили бизнесменам из Южной Кореи, Тайваня и Японии. Будет любопытно увидеть, чем ответить Китай. Чего только стоят поставки неона, без которого нет возможности выпускать полупроводники, а ведь в РФ и Китае сосредоточены огромные запасы редкоземельных элементов. Сомнительно, что правительство Поднебесной устроит роль, которую этой стране уготовили янки. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сколько стоит бензин в России, Польше и Германии, и что ждёт Европу этой зимой
Рубль начал дешеветь – сколько будет стоит доллар на конец декабря и почему не нужно покупать евро
В 2023 году ожидается крайне незначительный рост рынка смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
2
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
66
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
9
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
20
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
4
В CD Projekt Red назвали причину, из-за которой в Cyberpunk 2077 так и не появился мультиплеер
3
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
5
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
3
«Выживач» Valheim в скандинавском сеттинге получил крупный патч с десятками нововведений
+
CD Projekt RED раскрыла детали обновленной версии The Witcher 3
8
Nike продала NFT-изображение кроссовок за 130 тысяч долларов
7
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Орион возвращается домой: Капсула НАСА пролетела в 128 км над Луной и теперь направляется к Земле
5

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
12
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
144
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
33
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
32
Главные игры декабря 2022 года
18
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
7
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
58
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
39

Сейчас обсуждают

О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
18:18
ждёшь?
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
18:17
хороший попил это в рашкованской армии, до чего попилились, что на трусы собирают солдатам
США намерены продать Тайваню 100 новейших ракет Patriot PAC-3
VRoman
18:17
А я вот понять не могу, чего может карта за 8000, чего не удаётся карточке с идентичным чипом за 1600? Кто её берёт за 8000? Если мало памяти, то не лучше или взять две по 1600? Наверняка две будут бы...
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
BPretender
18:16
Это тебе, лоху, рассказала твоя пропаганда, что их спи3**ли и продают, а ты от своей слабоумности поверил... Возьми и продай такой прибор в Украине и я посмотрю что с тобой будет... Ты назвал вполне к...
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
blue blood
18:15
Чего? Куй изо рта вынимай когда говоришь, а то не понятно ничего.
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
blue blood
18:14
Молодец, хрюкни ещё
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
REY_B_
18:14
Опять кол не ставится. Статья рекламная? - Интелы и стоят дёшево, что так рынок порешал. Интел же не корпорация Бобра!
Core i9-13900K доехал до российских магазинов – есть ли смысл переплачивать за флагман 20 000р
spambomber3
18:13
Что курят эти учОные?
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
Сева Шевченко
18:13
А вот и не угадали, мaндoвoшки, сегодня я нажрался, и я сегодня за Путина
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
VRoman
18:12
Всё будет, кроме меньшей цены.
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем