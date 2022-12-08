Справедливая мировая торговля больше США не интересует

Ещё недавно казалось, что миром правит глобальная финансовая система. Вполне возможно, что так и есть, просто мы с вами не всё знаем, но пока всё идёт к тому, что красивое слово «глобализация» уже вскоре потеряет свою актуальность. О причинах можно говорить бесконечно долго, но у нас с вами ограниченный ресурс времени, поэтому давайте к примерам. Итак, ещё 30 лет назад российский кинематограф работал в полную мощь, генерируя пусть и не рекордное количество лент, но с завидной регулярностью обеспечивал кинотеатры продуктом собственного производства. После распада СССР в кинозалы пришли ленты из Голливуда, а сегодня мы смотрим по большей части американские фильмы и сериалы. Попытки возродить российский кинематограф стартовали достаточно давно, но после ухода с рынка РФ ключевых игроков стимулов для этого станет больше. Всё это актуально для продуктов питания и даже игрушек, а любые действия американских политиков приведут к тому, что всё больше стран начнут ориентироваться на собственное производство.

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В 2022 году наблюдается рост интереса к отечественному программному обеспечению, хотя не всегда дело решается простым импортозамещением. В данном случае одной из самых сложных для России отраслей являются полупроводники. Подвижки на этом направлении есть, но российские инженеры никогда не получали достаточно денег. Вполне возможно, если бы наши миллиардеры не выводили свои деньги за рубеж, то сегодня и они не бедствовали бы, обивая пороги европейских судов, а российские полупроводники процветали, но всё пошло по другому сценарию. Как вы уже могли слышать, США создают консорциум полупроводниковых производителей, в задачи которого ляжет изоляция Китая. Предполагается, что входящие в объединение под крылом дядюшки Сэма страны сделают всё для замедления технологического прогресса в Поднебесной, ну а России в этом противостоянии уготована роль наблюдателя.

Точку в вопросе свободной торговли с доступом к высоким технологиям для всех и каждого поставил 91-летний основатель компании TSMC Моррис Чанг. Он заявил, что наш мир уже никогда не будет прежним, а вернуть к жизни принципы равноправного доступа к полупроводникам уже невозможно. Всё это он объявил во время своего визита на завод в Фениксе, который станет первым для TSMC на территории США. Это будет современная фабрика, способная выпускать изделия по самому продвинутому 3-нм техпроцессу. Как мы уже писали выше, главная цель всего этого состоит в попытке сдерживания Китая, который в последние годы сильно поднаторел в области полупроводникового суверенитета. Происходящее сильно пугает американских политиков, а в результате последние поставили под удар всю отрасль, желая снимать сливки единолично.

Нет никаких сомнений, что американцев устраивает статус-кво, при котором РФ выступает в качестве поставщика энергоносителей, в Китае собирают конечную продукцию, а также выпускают примитивные микросхемы, тогда как Тайвань продолжит создавать самые совершенные технологии. Вот только всё это вступает в противоречия с желаниями и потребностями других стран. Рынок уже не будет прежним, а первыми, кто пострадает, окажутся американские компании. Уже сегодня NVIDIA не может продавать китайцам свои новые продукты (для облачных вычислений), а дальше будет только хуже. России отказали в производстве процессоров, которые способны тягаться с американскими аналогами 10-летней давности. Похоже, в США осознают, что с каждым годом российские технологии будут совершенствоваться. Ну а пока американские компании делают вид, что очень рады происходящему.

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Представители TSMC уже уточняли, что производство в США будет намного дороже, чем на Тайване или в Китае, ну а Apple и AMD аплодируют стоя. Обе эти компании отмечают, что видят перспективы появления чисто американских продуктов, что позволяет говорить о выходе технологического суверенитета на новый уровень. В данном случае всё это выглядит притянутым за уши, ну а нести расходы предложили бизнесменам из Южной Кореи, Тайваня и Японии. Будет любопытно увидеть, чем ответить Китай. Чего только стоят поставки неона, без которого нет возможности выпускать полупроводники, а ведь в РФ и Китае сосредоточены огромные запасы редкоземельных элементов. Сомнительно, что правительство Поднебесной устроит роль, которую этой стране уготовили янки. Источник.