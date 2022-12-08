Есть все основания полагать, что это была не последняя атака

Многие из наших читателей слышали о взрывах, которые произошли на территории России. Официальных данных на этот счёт немного, из в заявлении Минобороны РФ не так много фактов. И всё же в сети есть достаточно информации, позволяющей сделать определённые выводы. Начнём с того, что утром 5 декабря раздались взрывы на аэродромах Энгельсе и под Рязанью. Случилось это в 5 часов утра, а вначале пресса писала о террористическом акте, а в Кремле отказывались от комментариев. Спустя какое-то время появились сведения о тех, кто что-то слышал и видел, ну а в итоге информационный поток уже было не остановить.

реклама

Есть несколько версий, ну а мы остановимся на той, что кажется нам более реалистичной. Похоже, за час до этого с Сумской области (Украина) вылетело несколько беспилотников, часть из которых направилась в сторону Энгельса, тогда как другая – в Рязань. Повторимся, что у нас нет данных о количестве дронов, а значит там могло быть от двух и больше подобных летательных аппаратов. Но если судить по расстоянию и эффективности применения, то перед нами советский БПЛА Ту-141, известный как Стриж. Он был создан силами советских инженеров больше 40 лет назад и способен развивать скорость до 1100 км/ч. Длина дрона равняется 14.3 метра с размахом крыльев 3.88 метра. Не факт, что прилёт был именно Стрижа, но очевидцы рассказывают о том, что летательный аппарат был очень быстрым. При этом он считается малозаметным, ну а высокая скорость делает его идеальным кандидатом. Неясно, сколько подобных беспилотников осталось в Украине, но есть все основания полагать, что там могли возродить программу их производства, поскольку Стрижи выпускались на Харьковском заводе.

Если посмотреть на карту, то можно заметить, что оба аэропорта находятся в глубине России, а значит считались безопасными. Там находились базу стратегических ядерных бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, а значит удар оказался не только неожиданным, но и сродни увесистой оплеухе. Ранее нечто подобное уже случалось в Крыму, где был подорван мост, а также проведена атака с помощью беспилотников. Но тогда расстояние было не такое большое, а имиджевый ущерб некритичный. На этот раз всё иначе, а версия о диверсии выглядит несостоятельной. Очевидцы слышали звук прилёта с последующим взрывом, а сам звук описывают похожим на сверхзвуковой самолёт. Очевидно, что сегодня в Украине кроме советского Стрижа нет технических средств, способных осуществить подобную атаку.

Как мы уже писали выше, пострадали аэродромы, находящиеся от места взлёта на расстоянии более 600 и почти 900 километров. Более точных данных нет, поскольку место взлёта неизвестно. Но даже это впечатляет. Получается, что каждый беспилотник пролетел через 3 области, но не был замечен системами ПВО России. Скорее всего, уже в ближайшее время у кого-то спросят о причинах произошедшего, а пока остаётся только догадываться, как дрон мог свободно летать и не быть замечен. Да, скорость у Стрижа высокая, а сам он представляет собой сложную цель, вот только во время полёта он оставляет мощный след, не заметить который нельзя. Пока вопросов больше, чем ответов, ведь официальные данные скупы, а значит нам остаётся только догадываться о причинах произошедшего. Не рвутся комментировать атаку и украинские власти. Ясно одно: после атаки командованию армией РФ придётся перебрасывать стратегическую авиацию вглубь страны. Ну и пока неясно, какие ответные шаги будут предприняты.

Как вы могли уже слышать, днём 5 декабря были выпущены десятки ракет, которые в очередной раз уничтожили часть энергетической инфраструктуры Украины. Как мы уже писали выше, со времён Второй мировой войны ещё никогда не было открытого удара по военным аэродромам России. Ну а учитывая, что там находится ядерная стратегическая авиация, произошедшее и вовсе требует адекватных решений. Если взглянуть на карту выше, то можно увидеть, как удобно для атаки расположилась российская ядерная стратегическая авиация. Представители НАТО воздержались от оценки действий российских генералов, которые приняли решение не маскировать столь ценные самолёты. Нет никаких сомнений, что там сделали соответствующие выводы, ну а если копать глубже, то можно заметить, что заправщики стоят рядом с бомбардировщиками, а сами самолёты находятся буквально рядом друг с другом. Уже сегодня многие эксперты задаются вопросом, почему столь ценный актив оставили гнить на открытом воздухе, ну а оптимисты надеются, что произошедшее будет уроком, после которого командование РФ начнёт использовать маскировку и защищать подобные объекты тщательнее.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Кстати, советский Стриж, пусть и грозное, но примитивное оружие, которое не способно маневрировать и летит по типу ракеты. Некоторые представители украинских военных заявили, что использовали БПЛА собственной разработки, но верится в такое с большим трудом. Ну и учтите, что до Москвы не дальше, чем до указанных выше аэропортов.