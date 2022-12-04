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СВО и ну думает завершаться, а между тем всё больше политологов спорит о том, какой будет Украина после того, как Россия объявит о достижении всех целей спецоперации. Сегодня обойдёмся без досужих фантазий, озвучив наиболее популярные мнения, которые можно встретить в российской прессе.

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Прежде всего высказывается мысль о том, что Украина должна остаться независимым государством. С границами всё сложно, но тот факт, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области перейдут к России, уже не вызывает сомнений, поскольку это закреплено в конституции, а значит будет неукоснительно выполняться. Не спрашивайте, как это будет реализовано. Здесь вопросов гораздо больше, чем ответов, а значит оставим эту тему до одного из следующих материалов. И всё же, если будут подписаны какие-то договора, а Россия дожмёт Европу зимой 2022-2023 года, то РФ получит указанные выше регионы, а Украина выборы и новую власть. Довольно глупо пускать всё на самотёк, а значит нужно менять всех крупных чиновников. Часто звучит слово федерализация, но в данном случае на территорию Украины слишком много претендентов, а в итоге оставшаяся часть просто не будет нуждаться в таком государственном устройстве. Проблема уходит корнями в историю, ведь те или иные регионы присоединялись и отторгались вместе с этническими слоями населения, а в результате жители Польши в какой-то момент стали гражданами Украины.

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Политологи полагают, что часть Украины может быть разделена между соседями, а в итоге каждый захочет получить свою долю, оставив Киеву всего несколько центральных областей. Не исключено, что именно это и назовут Украиной, но это не единственная точка зрения. Некоторые эксперты считают, что Россия должна присоединить максимальное число областей, что позволит отдалить границы от Москвы как можно дальше. Сделать это можно военным или политическим путём, вот только пока всё идёт к тому, что РФ теряет уже занятые территории, а возврат Херсона кажется невозможным. Стоит понимать, что уже достаточно давно украинские власти потеряли независимость, а все ключевые решения приходят из Вашингтона. Иногда в дело вступает Лондон, у которого есть свои конъюнктурные интересы. Это значит, что любые соглашения о статусе Украины встретят ожесточённые протесты со стороны демократического Запада. Как раздел, так и присоединение обязательно приведёт к сложностям, но есть вариант, при котором количество противоречий может быть сведено к минимуму. Речь о протекторате. Отметим, что автору данного материала это вариант кажется наименее вероятным, но нас с вами никто не спросит, поэтому остановимся на том, что говорят политологи.

Предположим, что восточную (Донецкая, Харьковская и другие области) и южную (Одесская, Николаевская области) часть Украины Россия присоединит в виде нескольких Федеральных округов. Центральная часть во главе с Киевом может остаться под военным контролем сил РФ, ну а западные области получат протекторат со стороны России и Польши. Некоторые аналитики приписывают в виде членов Беларусь, Румынию и Венгрию, но это уже на так важно. Фактически, поляки получат под контроль большую часть территории Украины, ну а России достанется свободный транспортный коридор в Калининградскую область. Что до центральных частей, то политологи уверяют в необходимости сохранения государства Украина, как важного члена ООН, который станет ещё одним сильным голосом в поддержку России.

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Нет никаких сомнений, что руководство России уже не раз обсуждало подобные планы, но пока всё это больше напоминает раздел шкуры неубитого медведя. Сегодня Украину продолжают накачивать оружием, а русофобия растёт даже на юге и востоке страны. Затяжное СВО привело к падению уровня жизни, безработица, потере жилья и средств к существованию у миллионов украинцев. А ведь есть ещё раненые и убытие, число которых множится с каждым днём. Очевидно, что чем всё это будет дольше продолжаться, тем более агрессивным будет украинское население. С каждым днём всё больше людей винят в своих проблемах именно Россию, а переубедить их будет всё сложнее. Ну а политологи не устают фантазировать, а пока никто не знает, чем всё завершится. Слишком многое зависит от США, ну а эти парни просто так Украину не сдадут.