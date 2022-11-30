Пока мажоры покупают флагманы за 160 тысяч рублей, самое время собрать урожай скидок для разумных геймеров

Согласно последним статистическим данным, AMD продолжает терять рынок игровой графики. Если ничего не изменится, то уже вскоре красные будут выпускать графические чипы исключительно для игровых приставок. Возможно, это не так плохо, ведь произойдёт унификация, а значит все игры будут выпускаться под технологии NVIDIA. Эксперты отмечают, что это приведёт к созданию монополиста, который будет навязывать геймерам завышенные цены. Что же, это уже происходит, а сегодня AMD не может и не хочет ничего сделать, чтобы порадовать любителей компьютерных игр.

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Больших скидок нет, ценовая война так и не началась, а шансов на успех у новой линейки всё меньше. Мы не будем заглядывать так далеко, а вместо этого изучим несколько интересных видеокарт, которые в последнее время сильно подешевели в магазинах РФ. Не ждите, что цены упали ниже плинтуса, но нам кажется, что всё идёт к тому, что вскоре многие графические чипы будут стоить на рекомендованном уровне или даже ниже, а это уже большой прогресс для российских магазинов.

Для тех, кто не хочет платить больше 26 тысяч за видеокарту, мы можем предложить Radeon RX 6600. Здесь вас ждёт 128-битная шина и низкие требования к железу. Подойдёт старый блок питания, а вот производительность порадует разумных геймеров. PowerColor установила систему охлаждения из двух кулеров, что позволило достичь паритета между тишиной и приемлемыми температурами. Есть мнение, что Radeon RX 6600 посредственно справляется с трассировкой лучей, а значит любителям технологий лучше обратить внимание на карты производства NVIDIA.

Например, на 1000 рублей дешевле стоит GeForce RTX 3050. Увы, но видеокарты зелёного лагеря всегда медленнее аналогов AMD по аналогичной стоимости. Заучите эту аксиому, и не говорите, что мы вас не предупреждали. В играх Radeon RX 6600 обходит GeForce RTX 3050 как минимум на 10%, ну а фанаты дядюшки Хуанга могут порадовать себя реализацией трассировки лучей. Нам такой подход кажется проигрышным, но у вас есть своя голова на плечах, ей и думайте.

Если у вас нет никаких идей, то возьмите GeForce GTX 1660 SUPER за 19 тысяч рублей. Это самое лучшее предложение, которые вы только можете встретить среди графических чипов среднего ценового сегмента. На самом деле усилиями NVIDIA средний сегмент сегодня переместился за 30 тысяч рублей, но в данном случае это не так важно. GeForce GTX 1660 SUPER почти не уступает GeForce RTX 3050 по игровой производительности, но лишена лучиков. Кроме того, здесь 6 Гб видеопамяти, а система охлаждения очень печальная. И всё же, если вы хотите сэкономить 6 тысяч рублей, при этом не опасаетесь всех озвученных выше минусов, то смело покупайте GeForce GTX 1660 SUPER.

Очень сильно подешевела и Radeon RX 6500 XT. Эту видеокарту долгое время называли самым большим провалом AMD 2022 года, вот только всё не так просто, ведь она обладает высоким уровнем производительности, о котором конкуренты с зелёного лагеря по аналогичной стоимости могут только мечтать. Главный недостаток заключается в падении быстродействия на старом интерфейсе PCIe 3.0. Переживать не стоит, ведь текущая цена оправдывает каждый вложенный рубль, ну а технология FSR понравится тем, кто имеет монитор с разрешением 2К. Мечтать о максимальных настройках графики мы не советуем, ну а мыльная картинка иногда разочаровывает, хотя по цене в 14 тысяч ничего лучше нет.

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Ну и на закуску GeForce GTX 1650. Эта видеокарта для тех, кто никуда не спешит. Стоит отметить, что она также сильно подешевела, но всё равно предлагается дороже, чем два года назад. GeForce GTX 1650 никогда не считалась быстрой, а сегодня она подходит для шутеров и танков. Если вы готовы снижать настройки до низких, а разрешение скидывать до 900р, то такая видеокарта и вовсе станет вашей лучшей помощницей в деле освоения виртуальных миров. Приятно и то, что GeForce GTX 1650 не имеет никаких проблем со старыми компьютерами, а значит вы можете получать максимум без переплат.